Oldie but Goldie: Konstantin Firsanov (41) verlängert seinen Kontrakt bei den Rockets

Limburg. (PM EGDL) Reizfigur für die Gegner, Teamplayer innerhalb der Mannschaft, Legende für die Fans vom Heckenweg – besser kann man Konstantin Firsanov wohl nicht beschreiben.

Eine Saison bei den Rockets ohne den 41-jährigen Stürmer, der nun am Heckenweg seine achte Saison bestreiten wird, wäre nur schwer vorstellbar. Auch wenn der einstige DEL und DEL2 – Profi in seinen jungen Jahren recht häufig die Vereine wechselte, so wurde er bei der EG Diez-Limburg sesshaft, sei es sportlich sowie im Beruf.

Für die EGDL konnte Firsa, wie er von fast allen genannt wird, bisher 256 Punkte in 204 Pflichtspielen erzielen und führt auch die interne Scorerliste an. Weitere Zähler werden nun in der BeNe-League folgen. Dass die Nummer 17 nicht zimperlich ist, zeigen 603 Strafminuten aus den vergangenen sieben Jahren. Die körperbetonte Spielweise des Linksschützen wird den Rockets in der neuen Liga, in der die Physis oftmals im Vordergrund steht, sicher gut zu Gesichte stehen.

„Ich freue mich ein weiteres Jahr am Heckenweg Eishockey spielen zu können“, sagt Firsanov. „Ich fühle mich körperlich sehr gut und bin vorbereitet. Die neue Aufgabe mit der BeNe-League klingt sehr interessant und ich bin gespannt, wie es in der neuen Liga sein wird. Ich werde natürlich alles für unser Team und die Fans geben.“

Auch der Sportliche Leiter der Rockets zeigt sich über den Verbleib äußerst zufrieden und sagt: „Über Konstantin könnte man sicherlich vieles sagen, eines aber ist klar: Ihn in den eigenen Reihen zu haben ist sicherlich in jeder Hinsicht eine gute Entscheidung. Er bringt Erfahrung, Physis und eine Portion Schlitzohrigkeit mit. Für die Region und die EGDL ist er mittlerweile ein echtes Wahrzeichen. Er hat eine ganz besondere Art zu spielen und immer noch die Klasse Spiele zu entscheiden“, so Arno Lörsch.

Folgender Kader der Saison 2023/24 wurde bisher veröffentlicht

Tor: Tim Marco Stenger, Marian Kapicak

Verteidigung: Lorenzo Valenti, Torben Reuner, Alexander Seifert, Dominik Dech

Sturm: Paul König, Marcel Kurth, Brendan Nehmer, Niko Lehtonen, Horka Sekesi, Denis Majewski, Hunter Fortin, David Lademann, Konstantin Firsanov

Konstantin Firsanovs Karriere in Zahlen

