Oldie but Goldie: Clublegende verlÃ¤ngert einmal mehr bei den Augsburger Panthern

Augsburg,. (PM Panther) Wenige Wochen nach Saisonende ist eine wichtige Personalie bei den Augsburger Panthern entschieden.

Der Vertrag mit der 41-jährigen Clublegende T.J. Trevelyan wurde verlängert.

Mit 16 Scorerpunkten – je acht Tore und Assists – in 32 Spielen zählte T.J. Trevelyan auch in seiner 14. Saison im Trikot der Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga zu den Leistungsträgern seines Teams. Eine Operation aufgrund einer Oberkörperverletzung beendete die Saison des Publikumslieblings leider schon Ende Januar. Dank der erstklassigen Versorgung der Mannschaftsärzte und Physiotherapeuten der Panther wird Trevelyan bis Beginn der neuen Saison aber wieder fit sein und auch im sage und schreibe 15. aufeinanderfolgenden Jahr in rot-grün-weiß auflaufen. Der Deutschkanadier steht für Loyalität und Identifikation, wie man sie im Profisport nur noch selten erlebt und ist der erfolgreichste Erstliga-Torschütze der Augsburger Eishockeygeschichte.

Seit 2011 absolvierte T.J. Trevelyan 542 DEL-Spiele für Augsburg. Dabei stehen für den Linksschützen 154 Tore und 137 Assists sowie unzählige geblockte Schüsse und leidenschaftlich geführte Zweikämpfe in der Statistik.

Sportdirektor Larry Mitchell: „Für uns stand immer fest, dass einzig T.J. Trevelyan selbst über seine Zukunft entscheidet. Und er will weiterspielen, darüber sind wir froh und haben den Vertrag mit ihm verlängert. T.J. ist mit seiner Spielweise ein Vorbild für alle und das Gesicht dieses Clubs. Wir haben ihn im Saisonendspurt schmerzlich auf dem Eis vermisst, er war einer der absoluten Leistungsträger des Teams. Wir sind überzeugt, dass er das auch in der Saison 2025-26 wieder sein wird.“

