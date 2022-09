Oktober Camp komplett ausgebucht

Ratingen. (PM Ice Aliens) Trotz der schlechten Nachrichten, die den Eishockeysport nahezu täglich erreichen, ist das Interesse im Nachwuchs ungebremst. Erstmals seit seinem Bestehen...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Trotz der schlechten Nachrichten, die den Eishockeysport nahezu täglich erreichen, ist das Interesse im Nachwuchs ungebremst.

Erstmals seit seinem Bestehen ist das diesjährige Camp der Ice Aliens bis auf den letzten Platz ausgebucht. Mit insgesamt 95 Kindern und Jugendlichen ist die maximale Anzahl von Teilnehmern erreicht. Eine größere Anzahl ist leider nicht möglich, da sonst die Qualität der Maßnahme leiden würde. Leider mussten schon einige Interessenten abgewiesen werden.

Das Camp findet vom 10. bis 14.10.2022 in den Herbstferien statt. 81 Feldspieler und 14 Torleute erhalten in vier alters- und leistungsgerechten Gruppen intensive Einheiten in den Techniken Laufen, Schießen, Stock- und Scheibenführung, Zweikampfverhalten. Für die Torleute findet ein separates Training statt.

Weitere Eckpunkte sind die Regelkunde, Kondition, Fitness und Athletik. Jede Gruppe wird von einem verantwortlichen Trainer (Janusz Wilczek, Corinna Elspass, Sven Gotzsch, Sebastian Oberem) geleitet, dem zwei bis drei Betreuer zur Seite stehen. Wie gewohnt übernimmt die Pistenbar die Verpflegung, jeder Teilnehmer erhält ein Camp-Shirt und eine Trinkflasche.

Die Ice Aliens sind stolz, dass sich das Camp solcher Beliebtheit erfreut. Ist es doch auch ein Zeichen für die hohe Qualität der Aus- und Weiterbildung des Nachwuchses bei den Ice Aliens.