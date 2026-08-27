„Ohne harte Arbeit kann Talent nicht gewinnen“ – Bundestrainer Andre Rankel über Werte, Kultur schaffen, Identität, seinen Lernprozess und seine Assistenten

München. (BN) Nun ist es amtlich: Andre Rankel ist der neue Eishockey Bundestrainer der Herren Nationalmannschaft.

Am Nachmittag wurde der 41- jährige der Öffentlichkeit im Rahmen einer Pressekonferenz im SAP-Garden präsentiert.

Andre Rankel über seine Werte

„Meine Werte und Standards sind im Endeffekt: Glaube, Wille, Leidenschaft. Genau dieses habe ich, um den Job anzunehmen. Ich glaube an die Mannschaft und die Jungs, die wir bei der Mannschaft haben. Ich habe diesen unbedingten Willen, die unbedingte Leidenschaft und den Stolz dazu, um der Nationalmannschaft auf ihrem Weg zu helfen und anzuführen. Es bedeutet mir echt viel. Jeder weiß, dass ich 23 Jahre bei den Eisbären war. Wenn ich etwas mache, dann bin ich all-in.“

Wollen eine Kultur aufbauen“

„Ich habe die Leute in der Geschäftsstelle kennengelernt. Mir ist es ganz wichtig, weil wir mit Menschen arbeiten. Ich muss die Spieler kennenlernen. Und nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch und Persönlichkeit. Wer sind sie, wofür stehen sie? Auf der anderen Seite müssen sie genauso wissen, wer ich bin und wofür ich stehe. Wir müssen hier eine Verbindung und ein Vertrauen aufbauen, das dazu führt, dass wir eine Kultur aufbauen, wo jeder mit dabei sein will. Und wo jeder alles gibt für diesen Erfolg“

Habe viel in den letzten Jahren dazugelernt

„Für mich selbst und meine Karriere habe ich mir keine langfristigen Ziele gesetzt. Ich bin prozessorientiert. Und genau so werde ich auch mit der Mannschaft umgehen. Ich will jeden Tag besser werden, ich will jeden Tag lernen und einen Schritt vorwärts gehen. Dass es nicht immer sofort funktioniert, ist auch klar, aber so bin ich als Trainer und so gehe ich die Sache auch an. Ich habe mir nie rein Ziel gesetzt, dass ich mit 41 Cheftrainer sein will. Ich habe mich auf mich selbst verlassen, so wie ich bin. Das ist ganz organisch passiert. Ich habe mich entwickelt und habe viel in den letzten Jahren dazugelernt. Ich wusste als Spieler schon sehr viel, aber die letzten Jahre haben mir sehr geholfen, dass ich hier jetzt sitzen kann.“

Und weiter: „Ich bin mir der Aufgabe bewusst und stolz dieses Vertrauen geschenkt zu bekommen.“

Assistenten werden noch gesucht

Noch nicht klar ist, wer den neuen Bundestrainer zukünftig hinter der Bande assistieren wird.

„Ich habe eine genaue Vorstellung, keine Namen, wie ich mir meine Co-Trainer vorstelle, wer welche Position übernimmt und wer welche Aufgaben hat. Wir werden uns in der nächsten Woche zusammensetzen. Es ist eine sehr wichtige Entscheidung, auch für mich persönlich, dass wir so schnell wie möglich jemanden finden. Das heißt aber auch, dass es die richtigen Leute sein sollen. Mir ist wichtig, dass ich und die Spieler Leute um sie haben, denen ich vertraue und denen sie vertrauen. Und es Leute sind, die uns als Nationalmannschaft besser machen.“

Künast: „Für mich ist er kein Rookie“

DEB Vorstand Sport Christian Künast: Für mich ist Andre Rankel kein Rookie als Trainer. Er ist ein erfahrener Trainer, der mich und meine Mitstreiter überzeugt hat. Das ist alles, was zählt. Riesiko und Chancen gibt es bei jeder Entscheidung. Wir sind überzeigt, dass es der richtige Mann ist. Ob er jetzt schon mal Bundestrainer war oder Cheftrainer bei einem Verein spielt für uns keine Rolle. Wir gehen mit ihm diesen Prozess und sind sehr überzeugt.“

Andre Rankel über die zukünftige Identität

„Für mich ist ganz klar. Wir haben über die Standards und Werte gesprochen. Das ist die Basis von allem. Wenn wir über das spielerische reden, dann reden wir über schnelles, attraktives, smartes Eishockey. Das ist die Identität. Meine Werte sind die Basis, die sind nicht verhandelbar und die erwarte ich von jedem Nationalspieler. Darauf können wir aufbauen. Es ist immer eine Kombination aus beidem: Ohne harte Arbeit kann Talent nicht gewinnen. Wenn beides zusammentrifft, können wir erfolgreich sein.“

Eisbären Berlin sind stolz

Bei Andre Rankels langjährigem Klub, den Eisbären Berlin, äußerte sich Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer zum Weggang des jahrzehntelangen Aushängeschildes: „Wir gratulieren André Rankel herzlich zu seiner Ernennung zum neuen Bundestrainer der Herren-Nationalmannschaft. Wir sind stolz und sehen es als Anerkennung unserer Arbeit, dass der DEB an uns und André herangetreten ist. Wir freuen uns für ihn. Sie unterstreicht Andrés hervorragende Arbeit und seine hohe Anerkennung. André ist der richtige Mann für dieses Amt. Er ist eine Identifikationsfigur, sowohl auf als auch abseits des Eises. André hat in den letzten Jahren einen großen Anteil an unseren Erfolgen und hat sich dieses Vertrauen verdient. Als Spieler und Trainer hat er erfolgreiche Zeiten bei uns mitgestaltet. Ich bin davon überzeugt, dass er wichtige Impulse setzen und die Nationalmannschaft in eine erfolgreiche Zukunft führen wird. Wir danken André für die gemeinsame Zeit und wünschen ihm sowie dem DEB den größtmöglichen Erfolg bei der anstehenden Heim-WM und in den kommenden Jahren. Die Türen bei den Eisbären stehen André natürlich immer offen.“

Der erste echte Prüfstein für Andre Rankel und die Nationalmannschaft findet im November beim Turnier um den Deutschland Cup in Düsseldorf statt.

454 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht