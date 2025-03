Ohne eigenen Treffer: Huskies unterliegen EislÃ¶wen in Spiel 1

Kassel. (PM Huskies) Mit einer 0:1 (0:0/0:1/0:0)-Niederlage sind die Kassel Huskies gegen die Dresdner Eislöwen ins Halbfinale der DEL2-Playoffs gestartet.

Trotz spielerischem Übergewicht gingen die Schlittenhunde erstmals seit der Finalserie gegen den EV Landshut im Jahr 2008 wieder ohne eigenes Tor in einem Playoff-Spiel vom Eis.

Dabei hatte die Partie vor 5423 Zuschauern zunächst alles was das Eishockeyherz begehrt. Tolle Kombinationen, gute Torchancen und jede Menge Emotionen. Yogan (1.) und Keck (2.) ließen die ersten Möglichkeiten der Partie liegen. Und auch in den Zweikämpfen wurde sich nichts geschenkt. Das Schiedsrichter-Gespann Klein und Gossmann hatte immer wieder Mühe, die Gemüter im Zaum zu halten. Mit Fortdauer der Partie erarbeiteten sich die Gastgeber jedoch ein optisches Übergewicht. Ex-Nationaltorwart Danny aus den Birken präsentierte sich jedoch in tadelloser Verfassung. Bei Kasseler Überzahl rettete der Dresdner Zerberus erst gegen Wolf, ehe auch Dominic Turgeons Versuch in seiner Fanghand landete (beide 11.). Erst bei Weidners Abschluss wenige Minuten später war aus den Birken erstmals geschlagen, doch der Pfosten rettete das 0:0 für die Gäste (13.).

Im zweiten Drittel zollten beide Mannschaften dem hohen Anfangstempo Tribut. Immer wieder verzettelten sich die Angriffsreihen beider Mannschaften in Einzelaktionen. Und so war es auch kein famoser Spielzug, sondern eine simple Einzelaktion, die den ersten Treffer des Abends produzieren sollte. Eislöwen-Goldhelm Yogan hatte sich die Scheibe im Powerplay hinter dem Kasseler Tor zurechtgelegt und schließlich Gibson aus spitzem Winkel angeschossen. Vom Kasseler Goalie trudelte die Scheibe zum 0:1 über die Linie (33.). Und fast wäre es noch schlimmer gekommen. Doch gegen Ex-Husky Tomas Sykora behielt Gibson mit einem spektakulären Save die Oberhand (35.).

Im Schlussdrittel klingelte zunächst das Eisen. Erst jagte Oliver Granz einen Schlenzer an die Latte (44.) ehe postwendend auch Tim Bender mit einem Schlagschuss am Gestänge scheiterte (46.). Die große Schlussoffensive der Huskies verpuffte dann in der gutstehenden Defensive der Gäste. Immer wieder hielten die Eislöwen einen Schläger oder ein Körperteil in die Abschlüsse der Huskies. Auch bei Überzahl und leerem Tor vermochten die Huskies den Bann am heutigen Abend nicht zu brechen.

Tore:

0:1 Yogan (PP – Fox – 33. Min.)

