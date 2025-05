Ograjensek verlÃ¤ngert nach bester Saison in Linz

Linz. (PM Black Wings) In seinem ersten Jahr bei den Steinbach Black Wings Linz blühte Ken Ograjensek voll auf.

Nach seiner punktbesten Meisterschaft bleibt der Routinier als Linzer eine 13. Spielzeit in der win2day ICE Hockey League.

Seit zwölf Jahren ist er ein fester Bestandteil der heimischen Meisterschaft – und noch lange nicht am Ende. Ken Ograjenšek erlebt in seiner neuen Heimat an der Unteren Donaulände einen zweiten Frühling. Nachdem er im vergangenen Sommer nach acht Spielzeiten in Graz keinen neuen Vertrag erhielt, kreuzten sich seine Wege mit jenen der Steinbach Black Wings Linz – ausgelöst durch die frühen Ausfälle von Emil Romig und Stefan Gaffal. Der mittlerweile 33-Jährige entwickelte sich rasch zum wertvollen Vorlagengeber an der Seite von Shawn St-Amant und Graham Knott in der Top-Linie der Stahlstädter.

In 55 Einsätzen verzeichnete der Slowene 47 direkte Torbeteiligungen, davon neun in den Playoffs. Mit 27 Assists teilt er sich intern den Bestwert mit Knott – und führt die Plus/Minus-Statistik der Mannschaft unangefochten an. Mit einem Wert von +16 nach dem Grunddurchgang zeigte kein anderer Spieler der Oberösterreicher konstantere Leistungen während seiner Wechsel. Mit zwölf Treffern stellte Ograjenšek zudem eine persönliche Bestmarke auf – so häufig konnte er in seiner Karriere noch nie selbst jubeln. Es war seine punktbeste Saison überhaupt in der win2day ICE Hockey League, die er nun mit seiner vierten Teilnahme an einer A-Weltmeisterschaft krönt. Bei seinem ersten Einsatz gestern Nachmittag gegen die Slowakei erzielte er den Ehrentreffer bei der 1:3-Niederlage.

Bereits mehr als 100 Spiele hat der flinke Angreifer mit seiner herausragenden Übersicht für sein Heimatland absolviert. Nach dem Kampf um den Klassenerhalt mit Slowenien wird die Nummer 18 für eine zweite Saison zu den Steinbach Black Wings Linz zurückkehren.

Kader Saison 2025/26 (Stand 12.05.25)

Tor: Rasmus Tirronen

Verteidigung: Niklas Würschl, Logan Roe, Patrick Söllinger, Greg Moro

Angriff: Brian Lebler, Emil Romig, Graham Knott, Stefan Gaffal, Julian Pusnik, Sean Collins, Henrik Neubauer, Ken Ograjensek

Neuzugänge: Luis Lindner

Abgänge: Raphael Wolf, Ian Scheid, Brodi Stuart, Marcel Witting, Niklas Bretschneider, Nico Feldner, Jakob Mitsch, Kilian Rappold, Lorenz Lindner

Head Coach Philipp Lukas Uns war von Anfang an klar, wozu Kenny imstande ist. Dass ihm dieser individuelle Erfolg gelungen ist, freut uns sehr – er hatte einen enormen Anteil an unserer Teamleistung. Er hat sich vom ersten Moment an wie zu Hause gefühlt. Das hat mich nicht überrascht, denn wir kannten ihn bereits aus der Liga. Kenny ist ein hochintelligenter Spieler, technisch sehr versiert und spielt mit großer Übersicht. Trotz seiner geringeren Körpergröße kompensiert er viel mit Spielintelligenz und starkem Playmaking. Er ist ein quirliger Typ, der viel Intensität ins Spiel bringt und ein inneres Feuer hat. Wir freuen uns sehr, dass er weiterhin Teil unseres Teams ist!

Ken Ograjensek Nach acht Jahren aus Graz wegzugehen, war für mich und meine Familie sehr schwer. Wir hatten uns dort ein Leben abseits des Eishockeys aufgebaut – es war wie eine zweite Heimat. Als dann das Angebot aus Linz kam, war ich richtig erleichtert, denn ich wusste, was für ein großartiger Ort das ist. Die Organisation hat uns mit offenen Armen empfangen – das war der Hauptgrund, warum es so gut funktioniert hat. Wenn man sich wohlfühlt und jeden Tag gerne mit den Jungs zusammen ist, kann man Großes erreichen. Das hat unsere Mannschaft eindrucksvoll bewiesen. Wenn wir diese Energie mitnehmen, können wir auch in der kommenden Saison etwas Besonderes schaffen, vielleicht noch mehr. Jetzt liegt mein Fokus auf der WM – es ist immer eine große Ehre, gegen die besten Spieler der Welt anzutreten. Besonders freue ich mich auf das Duell mit Österreich!

