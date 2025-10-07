Offizielle Stellungnahme der Lausitzer Füchse zum Vorfall beim Auswärtsspiel in Weiden

Weißwasser/O.L. (PM Lausitzer Füchse) Beim Auswärtsspiel der Lausitzer Füchse am vergangenen Freitagabend bei den Blue Devils Weiden kam es rund zehn Minuten vor Spielende zu einem bedauerlichen Zwischenfall im Bereich des Gästeblocks.

Nach derzeitigen Erkenntnissen und den Informationen der Polizei kam es zunächst zu verbalen Auseinandersetzungen, in deren Verlauf einzelne Personen aus dem Gästeblock einen Stadionbesucher mit rassistischen Bemerkungen beleidigt haben sollen.

Daraufhin entwickelte sich ein Handgemenge, in das auch weitere Personen verwickelt wurden. Polizisten in Zivil griffen umgehend ein und konnten die Situation schnell beruhigen. Leider kam es im Anschluss dennoch zu einem weiteren tätlichen Angriff: Ein Anhänger der Lausitzer Füchse schlug einem ehrenamtlichen Ordner ins Gesicht, der daraufhin medizinisch behandelt werden musste. Der mutmaßliche Täter konnte von der Polizei identifiziert werden, seine Personalien wurden aufgenommen.

Wir als EHC Lausitzer Füchse Spielbetriebs GmbH verurteilen jegliche Form von Gewalt, Rassismus und Diskriminierung aufs Schärfste. Solches Verhalten steht in direktem Widerspruch zu unseren Werten und hat im Eishockeysport – wie auch in unserer gesamten Gesellschaft – keinen Platz.

Die Lausitzer Füchse stehen seit jeher für sportlichen Ehrgeiz, Fairness und Respekt – auf und neben dem Eis. Wir distanzieren uns ausdrücklich von denjenigen, die durch rassistische oder gewalttätige Handlungen das friedliche Miteinander und das Ansehen unserer Fangemeinschaft beschädigen. Diese Personen repräsentieren nicht die große Mehrheit unserer Fans, die uns seit vielen Jahren leidenschaftlich, lautstark und friedlich unterstützen.

Sobald uns durch die zuständigen Behörden weitere Informationen zu dem Vorfall und den beteiligten Personen vorliegen, werden wir konsequent prüfen, welche vereinsinternen Schritte notwendig sind – und ob auch auf Ligaebene weitergehende Maßnahmen erforderlich werden.

Unser aufrichtiger Dank gilt den Einsatzkräften, dem Ordnerdienst und allen Beteiligten, die durch ihr umsichtiges Handeln Schlimmeres verhindert haben. Dem verletzten Ordner wünschen wir eine schnelle und vollständige Genesung.

Im Namen aller friedliebenden Füchse-Fans möchten wir uns für das Verhalten der betreffenden Personen aufrichtig entschuldigen. Unser Ziel ist es, weiterhin eine Atmosphäre des Respekts, der Leidenschaft und des sportlichen Miteinanders in allen Stadien der DEL2 zu fördern.

