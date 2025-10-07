Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Lausitzer Füchse Offizielle Stellungnahme der Lausitzer Füchse zum Vorfall beim Auswärtsspiel in Weiden
Lausitzer Füchse

Offizielle Stellungnahme der Lausitzer Füchse zum Vorfall beim Auswärtsspiel in Weiden

7. Oktober 20251 Mins read236
Share
Share

Weißwasser/O.L. (PM Lausitzer Füchse) Beim Auswärtsspiel der Lausitzer Füchse am vergangenen Freitagabend bei den Blue Devils Weiden kam es rund zehn Minuten vor Spielende zu einem bedauerlichen Zwischenfall im Bereich des Gästeblocks.

Nach derzeitigen Erkenntnissen und den Informationen der Polizei kam es zunächst zu verbalen Auseinandersetzungen, in deren Verlauf einzelne Personen aus dem Gästeblock einen Stadionbesucher mit rassistischen Bemerkungen beleidigt haben sollen.

Daraufhin entwickelte sich ein Handgemenge, in das auch weitere Personen verwickelt wurden. Polizisten in Zivil griffen umgehend ein und konnten die Situation schnell beruhigen. Leider kam es im Anschluss dennoch zu einem weiteren tätlichen Angriff: Ein Anhänger der Lausitzer Füchse schlug einem ehrenamtlichen Ordner ins Gesicht, der daraufhin medizinisch behandelt werden musste. Der mutmaßliche Täter konnte von der Polizei identifiziert werden, seine Personalien wurden aufgenommen.

Wir als EHC Lausitzer Füchse Spielbetriebs GmbH verurteilen jegliche Form von Gewalt, Rassismus und Diskriminierung aufs Schärfste. Solches Verhalten steht in direktem Widerspruch zu unseren Werten und hat im Eishockeysport – wie auch in unserer gesamten Gesellschaft – keinen Platz.

Die Lausitzer Füchse stehen seit jeher für sportlichen Ehrgeiz, Fairness und Respekt – auf und neben dem Eis. Wir distanzieren uns ausdrücklich von denjenigen, die durch rassistische oder gewalttätige Handlungen das friedliche Miteinander und das Ansehen unserer Fangemeinschaft beschädigen. Diese Personen repräsentieren nicht die große Mehrheit unserer Fans, die uns seit vielen Jahren leidenschaftlich, lautstark und friedlich unterstützen.

Sobald uns durch die zuständigen Behörden weitere Informationen zu dem Vorfall und den beteiligten Personen vorliegen, werden wir konsequent prüfen, welche vereinsinternen Schritte notwendig sind – und ob auch auf Ligaebene weitergehende Maßnahmen erforderlich werden.

Unser aufrichtiger Dank gilt den Einsatzkräften, dem Ordnerdienst und allen Beteiligten, die durch ihr umsichtiges Handeln Schlimmeres verhindert haben. Dem verletzten Ordner wünschen wir eine schnelle und vollständige Genesung.

Im Namen aller friedliebenden Füchse-Fans möchten wir uns für das Verhalten der betreffenden Personen aufrichtig entschuldigen. Unser Ziel ist es, weiterhin eine Atmosphäre des Respekts, der Leidenschaft und des sportlichen Miteinanders in allen Stadien der DEL2 zu fördern.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

104
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Wegweisende Entscheidungen beim IIHF-Halbjahreskongress in Nizza I Vergabe der Frauen-WM 2026

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
ESV KaufbeurenLausitzer Füchse

ESVK unterliegt bei den Lausitzer Füchsen mit 4:3 nach Penaltyschießen

Kaufbeuren. (PM ESVK) Am sechsten Spieltag der Saison 2025/2026 gastierte der ESV...

By5. Oktober 2025
Iserlohn RoostersLausitzer FüchseTransfermarkt GER

Lennard Nieleck verlässt die Roosters in Richtung Weißwasser

Weißwasser/O.L. / Iserlohn. (PM Lausitzer Füchse, PM Roosters) Die Lausitzer Füchse haben...

By3. Oktober 2025
Lausitzer FüchseTransfermarkt GER

Lausitzer Füchse nehmen Georgiy Saakyan mit Tryout-Vertrag ins Aufgebot

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse haben ihr Team bis zur Länderspielpause...

By30. September 2025
Eispiraten CrimmitschauLausitzer Füchse

2:1! Eispiraten feiern Derbysieg über Weißwasser

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Sachsenderby gegen die...

By28. September 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten