Der Bayerische Eissport-Verband e.V. (BEV) hat heute die offizielle Ligeneinteilung der Eishockey-Landesliga bestätigt.

Der ERC Lechbruck spielt in der Gruppe B, wie folgt:

Gruppe B:

EHC Bad Aibling, EV Bad Wörishofen, ESV Burgau, SC Forst, ERC Lechbruck, EV Pfronten, SC Reichersbeuern, SG Schliersee/Miesbach 1b, ERC Sonthofen, TSV Trostberg.

Gruppe A:

EHC Bayreuth, EV Dingolfing, EV Fürstenfeldbruck, Wanderers Germering, ESC Haßfurt, EV Moosburg, ERSC Ottobrunn, VER Selb, ESC Vilshofen, ESV Waldkirchen.

Der erste Spieltag der Vorrunde findet am Freitag, den 07.10.2022 statt.

Modus:

Vorrunde Landesliga

▪ 20 Mannschaften in 2 Gruppen A und B

Einfachrunde = 18 Spiele , zur Verfügung stehen

22 mögliche Spieltermine

Aufstiegsrunde Landesliga

▪ 8 Mannschaften

Platz 1 bis 4 der Landesliga Vorrunde, Gruppen A und B

Einfachrunde = 14 Spiele

Platz 1 bis Platz 4 spielen in der Play-Off-Runde

Play-Off-Runde – Aufstieg in die Bayernliga

▪ Halbfinale „Modus Best-of-3“

▪ Finale „Modus Best-of-5“

▪ Heimrecht hat der besser platzierte Verein nach der

Aufstiegsrunde

Aufsteiger in die Bayernliga

▪ Sieger der Finalserie

Bayerische Meisterschaft

▪ Sieger der Finalserie ist Bayerischer Meister

Abstiegsrunde Landesliga

▪ 12 Mannschaften

Platz 5 bis 10 der Landesliga Vorrunde Gruppe A und B

▪ Es wird gegen die Mannschaften der jeweils anderen

Vorrundengruppe gespielt. Die erzielten Ergebnisse

(Punkte und Tore) gegen die Mannschaften der eigenen

Vorrundengruppe werden mitgenommen

Einfachrunde = 14 Spieltage, 12 Spiele

Platz 9 bis Platz 12 spielen in der Play-Down-Runde

Play-Down-Runde – Abstieg in die Bezirksliga

▪ „Modus Best-of-3“

Platz 9 vs. Platz 12

Platz 10 vs. Platz 11

Absteiger in Bezirksliga

▪ Verlierer der Play-Down-Runde sind

sportliche Absteiger