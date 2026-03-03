Offiziell: Die Grizzlys trennen sich von Headcoach Mike Stewart

Wolfsburg. Die Grizzlys Wolfsburg haben auf die Ergebnisse der vergangenen Tage sowie auf die geplante künftige Neubesetzung der Cheftrainerposition reagiert und sich mit sofortiger Wirkung von Headcoach Mike Stewart und Co-Trainer Gary Shuchuk getrennt.

Über die Nachfolge werden die Niedersachsen in Kürze informieren.

Stewart, der zuvor in der PENNY DEL schon für die Augsburger Panther und die Kölner Haie gearbeitet hatte, übernahm die sportlichen Geschicke im Allerpark im Sommer 2021. Seither ist auch Shuchuk, der 2003 als Spieler mit den Krefeld Pinguinen Meister wurde, im Allerpark aktiv. Als Tabellendritter qualifizierte sich Schwarz-Orange direkt für die Playoffs, kam bis ins Halbfinale und sicherte sich ein Ticket für die Champions Hockey League.

In der darauffolgenden Spielzeit ging es als Fünfter des Klassements ebenfalls auf direktem Wege ins Viertelfinale. Nach sieben Spielen setzten sich die Grizzlys gegen die Straubing Tigers durch, gegen den späteren Meister EHC Red Bull München war nach ebenfalls sieben Partien und einer spektakulären Serie Endstation.

In Stewarts dritter Saison als Headcoach gelang ein weiteres Mal die Qualifikation fürs Viertelfinale. In der abgelaufenen Saison verpassten die Niedersachsen als Tabellenelfter die Endrunde und damit die entscheidende Phase der Saison.

Nach einem großen Umbruch im Sommer starteten die Grizzlys furios in die Saison.

Inzwischen ist Schwarz-Orange auf Rang acht zu finden, musste nach der Olympiapause drei Niederlagen nacheinander hinnehmen und hat somit an Boden im Kampf um die bestmögliche Platzierung im Kampf um die Playoffs vorerst verloren.

Daher trafen die Niedersachsen nun die Entscheidung, sich in dieser so wichtigen Phase nach rund viereinhalb Jahren von Mike Stewart und Gary Shuchuk zu trennen.

„Mike und Gary gilt unser Dank für ihre geleistete Arbeit über die vergangenen fast fünf Jahre hinweg. Es gibt keine Schuldzuweisungen, aber wir sind der Meinung, dass in der jetzigen Situation ein neuer Impuls für die Mannschaft notwendig ist“, erklärt Klaus Mohrs, der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Grizzlys.

Karl-Heinz Fliegauf, Geschäftsführer und Sportdirektor der Niedersachsen, ergänzt: „Die Entscheidung, sich von Mike und Gary zu trennen, ist uns sehr schwergefallen. Wir haben die sportliche Situation intensiv analysiert und sind zu dem Entschluss gekommen, den eingeschlagenen Weg nicht miteinander fortzusetzen. Wir bedanken uns aber natürlich für die geleistete Arbeit der beiden und wünschen ihnen sportlich wie privat nur das Allerbeste.“