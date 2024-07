Offensivverteidiger Willie Raskob wechselt nach Wien

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals nahmen den US-Amerikaner Willie Raskob unter Vertrag. Der 29-jährige rechtsschießende Offensivverteidiger hinterließ in Europa bereits bleibenden Eindruck....

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals nahmen den US-Amerikaner Willie Raskob unter Vertrag.

Der 29-jährige rechtsschießende Offensivverteidiger hinterließ in Europa bereits bleibenden Eindruck. In der Saison 2021/22 war Raskob in Diensten des HK Nitra punktbester Verteidiger der slowakischen Extraliga. In den vergangenen zwei Spielzeiten bestach der US-Amerikaner beim tschechischen Extraliga-Klub HC Vitkovice Ridera mit starken Leistungen und gehörte in beiden Saisons zu den Top-Verteidigern der Liga. Bei den spusu Vienna Capitals unterschrieb Raskob einen Einjahresvertrag.

Nach NCAA-Finale als Rookie im ECHL-All-Star-Game

Wie seine Teamkollegen Seamus Donohue, Jack Dougherty und Peter Krieger erblickte auch Willie Raskob im US-amerikanischen Bundesstaat Minnesota das Licht der Welt. Der heute 29-Jährige besuchte als Jugendlicher die Shattuck-St. Mary’s School in seinem Heimatstaat. Dort spielte der Verteidiger mit dem späteren NHL-Superstar Nathan McKinnon zusammen. Mit der Saison 2013/14 schloss sich Raskob der University of Minnesota Duluth an. Für die Institution aus seinem Heimatstaat ging der Rechtsschütze für insgesamt vier Spielzeiten aufs Eis. In diesen verzeichnete Raskob in 148 Spielen 59 Scorerpunkte (10 Tore + 49 Assists). In seiner letzten Spielzeit an der University of Minnesota Duluth gewann Raskob mit seinem Teamkollegen das Conference-Turnier und erreichte das Finale um die nationale College-Meisterschaft. Seine Profikarriere begann Raskob in der Saison 2017/18 in der ECHL bei den Worcester Railers, für die der Verteidiger aber nur ein Spiel absolvieren sollte, ehe die Quad City Mallards den Verteidiger per Trade zu sich lotsten. In seiner Rookie-Saison verbuchte der Rechtsschütze in 70 ECHL-Spielen 38 Punkte (3 Tore + 35 Assists). Raskob war drittbester Scorer der Mallards und gleichzeitig punktbester Verteidiger seines Teams. Darüber hinaus nahm der US-Amerikaner in seiner ersten Saison gleich am ECHL-All-Star-Game teil. In der Spielzeit 2018/19 gab Raskob sein Debüt in der American Hockey League für Stockton Heat. Den Großteil der Saison verbrachte der Rechtsschütze allerdings in der ECHL beim damaligen Heat-Partnerteam Kansas City Mavericks. Mit 55 Punkten (9 Tore + 46 Assists) in 76 ECHL-Spielen war Raskob erneut punktbester Verteidiger seines Teams und drittbester Scorer. ECHL-weit war Raskob mit seinen 49 Zählern im Grunddurchgang sogar zweitbester Punktesammler aller Verteidiger.

Punktbester Verteidiger der Slowakei und Top-Leistungen in Tschechien

Mit der Saison 2019/20 wechselte Raskob erstmals nach Europa. Der Verteidiger schloss sich dem damaligen dänischen Meister Rungsted Seier Capital an. In seiner Premierensaison verzeichnete der Rechtsschütze in 48 Ligaspielen 30 Torbeteiligungen (7 Tore + 23 Assists), in der Champions Hockey League kamen drei weitere Punkte hinzu. Im Zuge der Corona-Pandemie kehrte Raskob in die USA zurück. Die Spielzeit 2020/21 nahm der Verteidiger mit ECHL-Klub Indy Fuel in Angriff, wo Raskob wieder auf den nunmehrigen Caps-Angreifer Peter Krieger traf. Raskob und Krieger kannten einander bereits aus der gemeinsamen Zeit an der University of Minnesota Duluth. Während Raskob mit den Bulldogs bis ins Finale des NCAA-Turniers vorstieß, musste Krieger jene Saison nach einem Transfer aufgrund des Regulativs aussetzen. In Indianapolis war Raskob mit 38 Torbeteiligungen (13 Tore + 25 Assists) in 66 Grunddurchgangsspielen erneut drittbester Scorer und punktbester Verteidiger. In vier Playoffspielen verzeichnete der Defender außerdem drei Scorerpunkte, teaminterner Höchstwert. Mit der Saison 2021/22 versuchte sich Raskob erneut in Europa, diesmal beim HK Nitra in der slowakischen Extraliga. Der Verteidiger, der in einem Pre-Season-Spiel sogar einen Powerplay-Treffer gegen seinen nunmehrigen Arbeitgeber erzielte, sammelte in 50 Grunddurchgangsspielen ganze 39 Scorerpunkte (8 Tore + 31 Assists). Raskob errang mit Nitra die Vizemeisterschaft, auf dem Weg dorthin ließ der US-Amerikaner neun Punkte (4 Tore + 5 Assists) in den Playoffs folgen. Mit insgesamt 48 Torbeteiligungen war Raskob der punktbeste Verteidiger der gesamten Extraliga. Vor der Saison 2022/23 erfolgte der Wechsel in die tschechische Extraliga zum HC Vitkovice Ridera, wo der Offensivverteidiger erneut auf Krieger traf. In seiner ersten Spielzeit in Diensten der Tschechen markierte Raskob in 62 Ligaspielen 31 Scorerpunkte (6 Tore + 25 Assists). Der Verteidiger war hinter Krieger fünftbester Scorer seines Teams und punktbester Defender des HC Vitkovice Ridera. In der vergangenen Saison verzeichnete Raskob in 50 Ligaspielen 21 Scorerpunkte (6 Tore + 15 Assists). Auf dem Weg ins Halbfinale der Champions Hockey League steuerte der 29-Jährige drei weitere Assists bei. In beiden Spielzeiten gehörte Raskob zu den Top-Verteidigern des tschechischen Oberhauses.

Planmäßiger Regenerationsprozess<7H3>

In der Off-Season unterzog sich Raskob einer Operation. Diese verlief erfolgreich, aktuell befindet sich der US-Amerikaner im Regenerationsprozess. Die Sportliche Leitung und die medizinische Abteilung der spusu Vienna Capitals befanden sich in den vergangenen Wochen in engem Austausch mit den behandelnden Ärzten des Offensivverteidigers. Raskobs Genesung verläuft planmäßig, der 29-Jährige wird zum Trainingsstart Anfang August nach Wien reisen und von Beginn an mit der Mannschaft trainieren.

„Herauszufinden, dass ich operiert werden muss und dass meine Frau schwanger ist, hat das zu einem speziellen Sommer gemacht. Beides gleichzeitig unter einen Hut zu bekommen ist nicht einfach. In den Gesprächen mit der Capitals-Organisation habe ich schnell gemerkt, dass man gewillt war, uns bestmöglich entgegenzukommen. Das war mir wichtig und ich bin dankbar, dass sie auf mich und meine Frau so eingegangen sind. Ich weiß, dass die Organisation viele Veränderungen vornimmt, um wieder ein Top-Team auf das Eis zu bringen. In einer großartigen Stadt wie Wien spielen zu dürfen rundet das Paket für mich ab. Mit meinem Genesungsprozess bin ich zufrieden. In der letzten Woche bin ich erstmals wieder auf dem Eis gestanden, das hat mir richtig Spaß gemacht“, sagt Caps-Verteidiger Willie Raskob.

„Wir freuen uns, dass sich Willie trotz höher dotierter Angebote und internationaler Konkurrenz für die spusu Vienna Capitals entschieden hat. Es ist nicht leicht, einen Spieler dieser Qualität in unsere Liga zu bekommen. Willie hat seine Vorzüge in der Offensive und spielt mit viel Energie. Er kann die Scheibe sehr gut bewegen und zeichnet sich in der Kabine durch seinen guten Charakter aus. Wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet, sind aber in erster Linie zuversichtlich, dass Willies Genesung so voranschreitet wie bisher. Er konnte schon individuelle Einheiten auf dem Eis absolvieren. Wir werden in Absprache mit der medizinischen Abteilung gemeinsam entscheiden, wann Willie in den Spielbetrieb einsteigen wird. Wir freuen uns darauf und gehen davon aus, dass er uns auf dem Eis mit seiner Qualität viel Freude bereiten wird“, so Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der spusu Vienna Capitals.

Steckbrief Willie Raskob

Position: Verteidiger

Geburtsdatum: 14.03.1995

Alter: 29 Jahre

Größe: 181 cm

Gewicht: 84 kg

Schusshand: rechts

Nationalität: USA

Kader der spusu Vienna Capitals

Tor (2): Tyler Parks (32, USA, 2024/25), Sebastian Wraneschitz (22, Ö, 24/25)

Defensive (8): Seamus Donohue (28, USA, 24/25), Jack Dougherty (28, USA, 24/25), Mario Fischer (35, Ö, 24/25), Dominic Hackl (27, Ö, 26/27), Dominique Heinrich (33, Ö, 25/26), Lukas Piff (23, Ö, 24/25), Bernhard Posch (23, Ö, 25/26), Willie Raskob (29, USA, 24/25)

Offensive (13): Patrick Antal (23, Ö, 24/25), Mathias Böhm (21, Ö, 24/25), Zane Franklin (25, CAN, 24/25), Jérémy Grégoire (28, CAN, 25/26), Niki Hartl (32, Ö, 24/25), Evan Jasper (32, CAN, 24/25), Brett Kemp (24, CAN, 24/25), Peter Krieger (30, USA, 24/25), Christof Kromp (26, Ö, 25/26), Aljaž Predan (23, Ö, 25/26), Armin Preiser (23, Ö, 25/26), Leon Wallner (22, Ö, 24/25), Jason Willms (25, CAN, 25/26)