Offensivverteidiger Simon Bourque wechselt nach Wien

Wien. (PM Capitals) Simon Bourque wird in der kommenden Saison für die Vienna Capitals aufs Eis gehen.

Der 28-jährige Kanadier, der einen Einjahresvertrag unterzeichnete, wechselt vom HCB Südtirol Alperia in die Bundeshauptstadt. Der Offensivverteidiger absolvierte in der win2day ICE Hockey League für die Foxes und den HC TIWAG Innsbruck in drei Spielzeiten 159 Ligaspiele und verzeichnete dabei 91 Punkte (19 Tore + 72 Assists).

Der in Longueuil, Quebec geborene Kanadier Simon Bourque kann auf eine erfolgreiche Karriere im Juniorenbereich zurückblicken. Mit Rimouski Océanic und den Saint John Sea Dogs konnte der Linksschütze zweimal den Titel der damaligen Quebec Major Junior Hockey League gewinnen. Nach seinem ersten Meistertitel in der Saison 2014/15 wurde Bourque im NHL-Draft 2015 in der sechsten Runde von den Montreal Canadiens ausgewählt. In der QMJHL absolvierte der Verteidiger exakt 300 Spiele, wobei eine Ausbeute von 174 Punkten (45 Tore + 129 Assists) zu Buche steht. Die Saison 2017/18 verbrachte Bourque beim AHL-Partnerteam der Canadiens, Laval Rocket. Nach zwei Spielzeiten, die Bourque bei Assurancia de Thetford in der Ligue Nord-Américaine de Hockey und dem Eishockeyprogramm der Concordia University verbrachte, startete der Kanadier im Jahr 2020 in sein Europaabenteuer.

In der von der Corona-Pandemie beeinträchtigten Saison 2020/21 fungierte der heute 28-Jährige als Kapitän der Boxers de Bordeaux in der französischen Ligue Magnus. Mit 24 Punkten (4 Tore + 20 Assists) aus 23 Grunddurchgangsspielen war der Linksschütze nicht nur teaminterner Topscorer, sondern ligaweit der Verteidiger mit den meisten Punkten und Torvorlagen. Zur Saison 2021/22 wechselte der Kanadier zum HC TIWAG Innsbruck. In seinen zwei Spielzeiten in der Tiroler Landeshauptstadt absolvierte Bourque exakt 100 Spiele für die Haie, markierte in diesen insgesamt 59 Punkte (11 Tore + 48 Assists). Die Saison 2023/24 verbrachte der Verteidiger in der norwegischen Elitserien bei den Stavanger Oilers. In Diensten der Skandinavier markierte Bourque in 39 Grunddurchgangsspielen 35 Zähler (9 Tore + 26 Assists), ligaweit konnten nur drei andere Verteidiger mehr Punkte markieren als der Kanadier. Die abgelaufene Spielzeit verbrachte der Linksschütze wieder in der win2day ICE Hockey League, diesmal beim HCB Südtirol Alperia. In 48 Grunddurchgangsspielen verzeichnete der 28-Jährige an der Seite des nunmehrigen Caps-Verteidigers Cole Hults 26 Punkte (5 Tore + 21 Assists). Sein Plus-/Minus-Wert von +24 war der fünfthöchste der win2day ICE Hockey League, unter Verteidigern belegte Bourque nach dieser Statistik ligaweit Rang drei. In den vergangenen Playoffs legte Bourque auf dem Weg ins Halbfinale sechs Punkte (3 Tore + 3 Assists) nach.

Statement Simon Bourque „Ich freue mich darüber, in der kommenden Saison für die Vienna Capitals spielen zu dürfen, Wien ist eine der besten Städte der Welt. Sportlich möchte die Caps-Organisation wieder nach vorne kommen. Ich habe deshalb bei den Capitals unterschreiben, weil ich davon überzeugt bin, dass wir hier gewinnen können. Ein weiterer Teil meiner Entscheidung für die Caps war der Umstand, dass ich einige bekannte Gesichter wieder sehe. Senna Peeters ist ein guter Freund von mir, genauso wie Cole Hults, mit dem ich in der letzten Saison in Bozen zusammengespielt habe.“

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals „Mit Simon haben wir unserer Abwehr ein weiteres hochwertiges Puzzlestück hinzufügen können. Er kann seine Stärken in der Offensive ausspielen, ohne dabei die Defensivarbeit zu vernachlässigen. Simon ist außerdem im Powerplay und im Unterzahlspiel sehr stark. Er ist ein Akteur, der in der Liga bereits mehrfach bewiesen hat, dass er ein Unterschiedsspieler sein kann. Dass er bereits den einen oder anderen seiner neuen Mitspieler kennt, ist ebenfalls kein Nachteil für uns.“

Steckbrief Simon Bourque

Position: Verteidiger

Geburtsdatum: 12.01.1997

Alter: 28 Jahre

Größe: 185 cm

Gewicht: 90 kg

Schusshand: links

Nationalität: Kanada

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV