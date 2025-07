Offensivverteidiger Randy Gazzola komplettiert Kader der Vienna Capitals

Wien. (PM Capitals) Kein anderer Verteidiger konnte in der win2day ICE Hockey League in den vergangenen drei Grunddurchgängen so viele Punkte sammeln wie Randy Gazzola.

Der 31-jährige Italo-Kanadier, der zuletzt für Asiago Hockey spielte, unterschrieb einen Einjahresvertrag bei den Vienna Capitals und vervollständigt damit den Kader des Hauptstadtvereins. Der Rechtsschütze verzeichnete in den abgelaufenen drei Grunddurchgängen 108 Punkte (22 Tore + 86 Assists). In der vergangenen Saison brachte es Gazzola auf durchschnittlich 1,27 Zähler pro Spiel, der höchste Punkteschnitt der gesamten win2day ICE Hockey League. In Wien wird der 31-Jährige die Rückennummer 13 tragen.

Randy Gazzola wurde am 13. September 1993 im kanadischen Thorold, Ontario geboren. Auf höchstem Junioren-Niveau war der Rechtsschütze in der QMJHL erst für die Halifax Mooseheads und in weiterer Folge für Val-d’Or Foreurs aktiv. In der Saison 2013/14, seiner letzten in der QMHJL, markierte der Offensivverteidiger am Weg zum Titelgewinn insgesamt 98 Punkte (20 Tore + 78 Assists) in 90 Spielen. Für seine Leistungen wurde Gazzola ins erste All-Star-Team berufen. Der Italo-Kanadier setzte seinen Weg ab der Saison 2014/15 an der University of New Brunswick fort. Mit den UNB Reds gewann er in fünf Spielzeiten dreimal den University Cup, den höchsten Preis im kanadischen Universitätseishockey. Auch abseits des Eises konnte Gazzola Erfolge vorweisen. Der Verteidiger, der an der University of New Brunswick seinen Master of Business Administration erlangt hat, wurde mehrfach für herausragende akademische Leistungen ausgezeichnet.

Nach Ende der kanadischen Uni-Saison startete Gazzola im März 2019 seine Profikarriere bei ECHL-Klub Toledo Walleye. Seine erste Europa-Erfahrung sammelte der Defender in der Saison 2019/20 in der Alps Hockey League bei den Rittner Buam. Gazzola gewann mit den Südtirolern den Italienischen Supercup, in 44 Spielen in der Alps Hockey League verzeichnete der gebürtige Kanadier 34 Punkte (10 Tore + 24 Assists). Zur Saison 2020/21 wechselte Gazzola zu den Fort Wayne Komets in die ECHL zurück. Mit dem Team aus dem US-Bundesstaat Indiana gewann der Verteidiger den Kelly Cup, die Meisterschaft der ECHL. In der darauffolgenden Saison wechselte Gazzola zu Toledo Walleye zurück. An seiner alten Wirkungsstätte spielte der Verteidiger mit 64 Torbeteiligungen (14 Tore + 50 Assists) seine punktbeste ECHL-Saison. Im Saisonverlauf durfte Gazzola auch zwei AHL-Spiele für die Grand Rapids Griffins absolvieren. Mit der Saison 2022/23 wechselte der Rechtsschütze wieder nach Italien, diesmal allerdings zu Asiago Hockey in die win2day ICE Hockey League. Gleich in seiner ersten Spielzeit mauserte sich Gazzola im Grunddurchgang mit 45 Punkten (9 Tore + 36 Assists) zum punktbesten Verteidiger der multinationalen Eishockeyliga. In der darauffolgenden Saison absolvierte Gazzola, der über die italienische Staatsbürgerschaft verfügt, seine ersten Länderspiele für die Azzurri. Der Italo-Kanadier markierte in der Vorsaison in nur 30 Spielen 38 Punkte (7 Tore + 31 Assists). Asiago Hockey erzielte in den 30 Saisonspielen, die der Verteidiger in der vergangenen Spielzeit bestritt, insgesamt 85 Tore. Gazzola war damit an 44,7 Prozent der Treffer in diesen Spielen beteiligt. Sein Schnitt von 1,27 Punkten pro Spiel war der höchste der gesamten Liga. In drei Spielzeiten für Asiago Hockey sammelte der Italo-Kanadier im Grunddurchgang 108 Punkte (22 Tore + 86 Assists). Kein anderer Verteidiger kommt im Vergleichszeitraum auf mehr Torbeteiligungen.

Statement Randy Gazzola „Ich habe in Wien unterschrieben, weil es für mich und meine Familie der ideale Ort ist – auch aus sportlicher Sicht – um meine Karriere fortzusetzen. Durch meine Gespräche mit Christian Dolezal und Gerry Fleming weiß ich, dass hier etwas Aufregendes entstehen wird. Da möchte ich unbedingt dabei sein. Ich freue mich auf meinen Start mit dem Team und darauf, erstmals in der STEFFL Arena aufzulaufen. Selbst als Gegenspieler habe ich bemerkt, wie leidenschaftlich der Anhang in Wien ist und wie sehr die Fans ihr Team unterstützen. Ich denke, dass eine Aufbruchstimmung rund um die Organisation herrscht und kann den Saisonstart kaum erwarten.“

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals „Randy hat sich in den vergangenen drei Jahren in der win2day ICE Hockey League einen Namen gemacht. Wir wollten die letzte Defensivposition mit einem Rechtsschützen, der den Puck gut bewegen kann, besetzen. Das ist uns mehr als adäquat gelungen. Randy liest das Spiel gut, kann besondere Akzente in der Offensive setzen und ist im Powerplay immer gefährlich. Darüber hinaus wissen wir, dass Randy der Kabine guttun wird. Mit seiner Verpflichtung haben wir den Kader vervollständigt und freuen uns auf das erste Eistraining vor unseren Fans am 9. August.“

Steckbrief Randy Gazzola

Position: Verteidiger

Geburtsdatum: 13.09.1993

Alter: 31 Jahre

Größe: 191 cm

Gewicht: 104 kg

Schusshand: rechts

Nationalität: Italien/Kanada

Kader der Vienna Capitals

Tor: Evan Cowley (25/26), Sebastian Wraneschitz (25/26)

Defensive: Simon Bourque (25/26), Randy Gazzola (25/26), Dominic Hackl (26/27), Cole Hults (25/26), Erik Kirchschläger (25/26), Lorenz Lindner (26/27), Nelson Nogier (26/27), Raphael Wolf (26/27)

Offensive: Sam Antonitsch (26/27), Zane Franklin (25/26), Jérémy Grégoire (25/26), Mitch Hults (25/26), Felix Koschek (26/27), Christof Kromp (25/26), Benjamin Lanzinger (26/27), Senna Peeters (25/26), Armin Preiser (25/26), Marco Richter (26/27), Carter Souch (25/26), Maximilian Theirich (25/26), Linden Vey (26/27), Leon Wallner (25/26)