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Home Deutschland DEL 2 Lausitzer Füchse Offensivstarker Verteidiger für die Füchse – Connor Hannon checkt in Weißwasser ein
Lausitzer FüchseTransfer-News

Offensivstarker Verteidiger für die Füchse – Connor Hannon checkt in Weißwasser ein

3. Juni 20261 Mins read56
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Connor Hannon - © Sportfoto-Sale (DR)
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Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse verstärken ihre Defensive mit einem offensivstarken Neuzugang: Verteidiger Connor Hannon wird in der kommenden Saison das Trikot der Füchse tragen.

Der 30-jährige Deutsch-Amerikaner kommt von den Rostock Piranhas nach Weißwasser.

Geboren wurde Hannon am 7. Dezember 1995 im hessischen Offenbach, aufgewachsen ist er jedoch in den USA.

Der 1,83 Meter große Verteidiger bringt reichlich Erfahrung und defensive wie offensive Qualitäten mit in die Lausitz. Bereits in seiner College-Zeit an der Finlandia University überzeugte Hannon mit starken Scorerwerten, ehe er 2020 den Schritt nach Deutschland wagte. In insgesamt vier Spielzeiten bei den IceFighters Leipzig entwickelte sich der Defender zu einem der gefährlichsten Offensivverteidiger der Oberliga. Für Leipzig sammelte er in 164 Partien starke 133 Scorerpunkte.

Auch bei den Rostock Piranhas stellte Hannon seine Qualität eindrucksvoll unter Beweis. In der Saison 2024/25 erzielte er als Verteidiger 58 Punkte in 40 Hauptrundenspielen und gehörte damit ligaweit zu den produktivsten Spielern auf seiner Position. In der vergangenen Spielzeit kamen weitere 25 Punkte in 30 Einsätzen hinzu.

Mit Connor Hannon gewinnen die Lausitzer Füchse einen zweikampfstarken und spielintelligenten Verteidiger, der sowohl im Aufbau- als auch im Überzahlspiel wichtige Akzente setzen kann.

Connor Hannon: „Ich freue mich riesig auf die Chance bei den Lausitzer Füchsen. Die Gespräche mit dem Club waren sehr offen und positiv. Für mich war schnell klar, dass ich diesen Weg gehen möchte. Jetzt kann ich es kaum erwarten, mit der Mannschaft auf dem Eis zu stehen.“

Headcoach Christof Kreutzer: „Connor bringt genau die Eigenschaften mit, die wir für unsere Defensive gesucht haben. Er ist läuferisch stark und verfügt über viel Offensivqualität. Wir freuen uns sehr, dass er sich für die Lausitzer Füchse entschieden hat.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Connor Hannon @ Elite Prospects

Aktueller Kader für die Saison 2026/27

Tor: Anthony Morrone
Verteidigung: Marlon Braun; Tim Heyter; Markus Freis; Lenny Elwing; Brett Humberstone, Samuel Schindler, Connor Hannon
Sturm: Adam Brady; Georgiy Saakyan; Louis Anders; Eric Valentin; Lane Scheidl; John Broda; Christopher Theodore; Alexander Dosch; Clarke Breitkreuz; Nikita Knaus; Clemens Sager, David Rundquist, Jakob Schmidt-Svejstrup

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