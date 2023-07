„Offensivstarker Verteidiger, der das Spiel lesen, seine Mitspieler einsetzen und das Powerplay führen kann“ wechselt nach Leipzig

Leipzig. (PM IceFighters) Einige Spatzen pfiffen es schon von den Dächern und jetzt können die KSW IceFighters die Gerüchte bestätigen. Der Verteidiger des Jahres...

Der Verteidiger des Jahres der letzten Saison, Sebastian Moberg, wechselt aus Hamburg nach Leipzig. Damit gehen die Eiskämpfer mit zwei nominellen Verteidigern auf den Importstellen in die Saison 2023/24 und schließen nun auch offiziell die Kaderplanungen ab.

Der sportlicher Leiter Sven Gerike zu dieser Personalie: „Wie bereits beim Wechsel von Max Schaludek müssen wir einmal mehr sagen, dass das Ende der Crocodiles sehr traurig für uns war. Aber wenn dann solche Spieler auf den überhitzten Markt kommen und sich für unseren Standort und unser Projekt entscheiden, dann freut es uns natürlich umso mehr.“

Sebastian Moberg gilt als offensivstarker Verteidiger, der das Spiel lesen, seine Mitspieler einsetzen und das Powerplay führen kann. „Das sind alles Attribute, die wir in unserer Mannschaft noch gebraucht haben. Wir haben jetzt noch mehr Möglichkeiten im Spielaufbau und vor allem im Powerplay. Gerade in dieser Disziplin waren wir in den letzten Jahren nicht so erfolgreich und sehen Steigerungspotential“, so Sven Gerike zu seinem neuen Verteidiger.

Frank Fischöder, der neue Headcoach der KSW IceFighters Leipzig, stimmt ihm zu: „Mit Connor Hannon und Sebastian Moberg haben wir jetzt zwei Motoren, die unser Spiel von der Defensive in die Offensive antreiben können und werden. Das wird ein Faktor sein, der unser Spiel verbessert und schwerer ausrechenbar macht. Ich freue mich auf die Arbeit mit beiden.“

Nach seinen ersten beiden Stationen in Herne und Hamburg, geht es nun für den 27-jährigen Finnen als Eiskämpfer weiter.

Sebastian Moberg freut sich auf die neue Herausforderung und Aufgabe: „Als ich von Leipzigs Interesse erfahren und mit Sven und Frank gesprochen habe, machte das meine Entscheidung leicht. Der Club hat sich super entwickelt und ist ein tolles Projekt. Die Spieler fühlen sich wohl und entwickeln sich gut weiter. Das ist auch mein Ziel. Ich möchte dem Team helfen zu gewinnen und will persönlich noch besser spielen als in den letzten beiden Jahren. Ich bin mir sicher, dass wir eine starke Zeit miteinander haben werden. Jetzt wünsche ich allen Fans und Verantwortlichen noch eine schöne Sommerpause und freue mich auf den Start in die neue Saison!“

