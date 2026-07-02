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Home Deutschland DEL 2 Starbulls Rosenheim Offensivstarker, rechtsschießender Verteidiger wechselt nach Rosenheim
Starbulls RosenheimTransfer-News

Offensivstarker, rechtsschießender Verteidiger wechselt nach Rosenheim

2. Juli 20262 Mins read69
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Starbulls Jubel - © Starbulls Media (Schirmer/Lion)
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Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim haben ihre nächste Personalentscheidung für die Saison 2026/27 getroffen: Mit Erik Ullman wechselt ein offensivstarker, rechts schießender Verteidiger nach Rosenheim.

Der 29-jährige Schwede bringt die Erfahrung aus mehreren europäischen Topligen mit und soll künftig die Defensive der Grün-Weißen verstärken.

Ullman stammt aus Österhaninge in Schweden und durchlief die Nachwuchsabteilungen von Södertälje SK und MoDo Hockey. Bereits früh sammelte er erste Erfahrungen in der höchsten schwedischen Liga sowie in der HockeyAllsvenskan. Nach einer kurzen Station in Nordamerika entwickelte sich der Rechtsschütze Schritt für Schritt zu einem der offensivstärkeren Verteidiger der zweiten schwedischen Liga und machte anschließend auch in der Schweiz sowie in der Slowakei nachhaltig auf sich aufmerksam.

Besonders in den vergangenen Jahren zeigte der Schwede seine Qualitäten eindrucksvoll. Nach einer starken Saison beim HCV Martigny in der Swiss League mit 31 Punkten in 39 Spielen überzeugte Ullman auch in der slowakischen Extraliga. Dort lief er zuletzt für HC Prešov und HK Dukla Trenčín auf und kam in der vergangenen Spielzeit insgesamt auf 37 Scorerpunkte in 41 Ligaspielen.

„Erik ist ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler, der immer für das Team arbeitet.“, sagt Starbulls-Headcoach Jari Pasanen. „Er verfügt über einen hervorragenden Schuss, ist bei One-Timern besonders gefährlich und wird unserem Spiel von der blauen Linie zusätzliche Qualität verleihen. Wir freuen uns, dass er künftig für die Starbulls aufläuft.“

Auch Erik Ullman freut sich auf seine neue Herausforderung bei den Starbulls Rosenheim: „Ich freue mich riesig, bei den Starbulls Rosenheim unterschrieben zu haben. Ich habe nur Gutes über den Verein und die Fans gehört und kann es kaum erwarten, nach Rosenheim zu kommen. Ich werde in jedem Spiel alles für die Mannschaft geben und meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen.“

Mit der Verpflichtung des Schweden gewinnen die Starbulls einen erfahrenen europäischen Verteidiger, der in den vergangenen Jahren seine Qualitäten auf konstant hohem Niveau unter Beweis gestellt hat.

Die Starbulls Rosenheim heißen Erik Ullman herzlich willkommen und wünschen ihm einen erfolgreichen Start im grün-weißen Trikot.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Erik Ullman @ Elite Prospects

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