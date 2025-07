â€žOffensivstarker Center, gefÃ¤hrlich und mit guten Instinktenâ€œ – DEG holt StÃ¼rmer aus der HockeyAllsvenskan

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG meldet die Verpflichtung von Erik Bradford.

Die Düsseldorfer EG meldet die Verpflichtung von Erik Bradford. Der 30-jährige Stürmer wechselt aus Schweden an den Rhein. Bei IK Oskarshamn war der Kanadier Co-Kapitän und mit 37 Punkten in 60 Spielen einer der Top-Scorer des Teams. Vor zwei Jahren war er der drittbeste Scorer der Liga in der nordamerikanischen ECHL bei den Kalamazoo Wings. Bradford erhält einen Vertrag für eine Saison. Er ist der dritte Kontingentspieler des neuen Kaders.

DEG-Chefcoach Rich Chernomaz: „Erik Bradford ist ein offensivstarker Center, gefährlich und mit guten Instinkten. Er kann Tore schießen und den Puck verteilen. Auch defensiv hat er große Qualitäten. Er hat viel Erfahrung und bringt Führungsqualitäten mit.“ DEG-Geschäftsführer Rick Amann: „Erik Bradford hat viele Profi-Erfahrungen in Nordamerika sammeln können. In der vergangenen Saison spielte er erstmals in Europa und auf der großen Eisfläche. Auch dort konnte er sich beweisen und wurde zum Leistungsträger. Wir denken, dass seine Erfahrungen aus Amerika und Schweden sehr gut nach Deutschland passen.“ Andreas Niederberger, ebenfalls Geschäftsführer der DEG: „Erik hat zwischen 2011 und 2013 zusammen mit Mathias bei den Berrie Colts in Kanada gespielt. Daher habe ich viele Partien von ihm gesehen und kenne seine Qualitäten sehr gut.“

Über Erik Bradford

Erik Bradford wurde am 19. Oktober 1994 in Orangeville, Kanada, geboren. In seiner Familie ist nicht nur er ein versierter Kufencrack. Seine Cousins Brock, Jaime und Tye McGinn haben es in ihrer Karriere in die NHL geschafft – Letzterer ist aktuell beim ERC Ingolstadt. Erik spielte nach seiner Jugendzeit mehrere Saisons in der OHL in Kanada. In seinem letzten Jahr durfte er seine ersten AHL-Spiele für die Toronto Marlies bestreiten. Danach spielte er mehrere Jahre in der ECHL und etablierte sich in den verschiedensten Teams als Top-Scorer. Seine erfolgreichste Saison beendete er mit starken 89 Punkten in 76 Spielen – das machte ihn zum drittbesten Scorer der Liga. Im vergangenen Sommer wechselte er nach Schweden zu den IK Oskarshamn und punktete 37 Mal. Jetzt wechselt er zur Düsseldorfer EG.

Erik Bradford ist 183 cm groß und 84 kg schwer. Er wird mit der Rückennummer 22 auflaufen.

Seine Karriere in Zahlen

