Offensivpower fÃ¼rs Wolfsrudel

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe besetzen die erste Kontingentstelle mit dem US-Amerikaner Chris Schutz.

Der 30-Jährige verfügt neben einem ausgeprägten Torriecher über langjährige Europaerfahrung und soll seinem neuen Team vor allem durch seine offensiven Impulse zum Erfolg verhelfen. Die Atmosphäre in der NETZSCH Arena konnte der Neuzugang in der vergangenen Saison bereits live erleben.

Aus den Kitzbüheler Alpen ins Fichtelgebirge

Chris Schutz wechselt von den Adlern Stadtwerke Kitzbühel aus der multinationalen Alps Hockey League, wo er zweitbester Scorer seines Teams war, zu den Selber Wölfen. Der Rechtsschütze, der neben der US-amerikanischen auch die australische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde in verschiedenen nordamerikanischen Nachwuchsteams ausgebildet und fand den Weg schließlich über die NCAA und die ECHL nach Europa. Drei Jahre lief er in der Oberliga Nord für die Hammer Eisbären auf und kam dort in 140 Partien auf herausragende 214 Scorerpunkte. Nach einer einjährigen Stippvisite in Österreich in der vergangenen Saison zieht es den US-Boy nun wieder zurück in die Oberliga. Diesmal nur eben in den Süden zu den Selber Wölfen.

Schneller Texaner mit Torriecher

Der Blick auf die Statistiken des 1,83 m großen Stürmers verrät, was sich die Selber Wölfe mit der Verpflichtung des gebürtigen Texaners erhoffen: Pure offensive Durchschlagskraft. Die Referenz von 122 Treffern in 140 Oberliga-Partien belegt, dass der neue Mann im Wolfsrudel weiß, wie man die Scheibe im gegnerischen Tor unterbringt. In der Saison 2020/2021 sicherte sich Chris Schutz mit 50 Treffern die Auszeichnung zum besten Torschützen der Oberliga Nord. In der Saison darauf übertraf er diese Marke sogar noch einmal um 4 Tore. Als weitere Qualitäten wirft der US-Boy seine Schnelligkeit und seine Kreativität mit in die Waagschale. Wölfe Geschäftsführer Sven Gerike zum Können und zur Erwartungshaltung gegenüber dem neuen Stürmer: „Wir waren auf der Suche nach einem echten Torjäger. Mit Chris haben wir genau den gefunden. Er hat bewiesen, dass er den Instinkt, die Fähigkeiten und auch den Willen hat, Tore zu schießen. Wir freuen uns auf ihn und seine hoffentlich zahlreichen Treffer.“

Begeistert von der Atmosphäre

Wenn Chris Schutz im August in Selb ankommt, betritt er kein Neuland: „Ich war im Laufe der vergangenen Saison schon mal in Selb, da ich einen Freund besucht habe, der bei euch gespielt hat. Die unglaubliche Atmosphäre in der NETZSCH Arena habe ich bei einem Spiel bereits genießen dürfen. Mein Eindruck war, dass die Fans hier in dieser kleinen Stadt äußerst leidenschaftlich und treu sind.“ Laut eigener Aussage können die Fans „einen Spieler erwarten, der seine geradlinige Geschwindigkeit gerne ausspielt. Meine schnellen Beine, gemischt mit ein bisschen Kreativität und mein harter Schuss zeichnen mich aus.“ Sowohl für sich als auch für seinen neuen Club sieht er die kommende Saison als eine neue Herausforderung: „Ich denke die kommende Saison wird eine neue Herausforderung sowohl für den Club als auch für mich persönlich. Ich komme in eine neue Mannschaft und die Selber Wölfe starten in einer anderen Liga. Ich freue mich schon total drauf, von Tag zu Tag gemeinsam mit dem Team besser zu werden und meinen Teil zum Mannschaftserfolg beizutragen. Ich hoffe, wir können oben mitspielen und schließlich das letzte Saisonspiel gewinnen. Ich kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht!“ Zum Abschluss hat Chris Schutz noch eine Nachricht an alle Fans und an die gesamte Organisation der Selber Wölfe: „Ich hoffe, ihr genießt alle den Sommer und freut euch darauf die Dinge in Angriff zu nehmen!“

