Offensivpower fÃ¼r die Sharks

Kempten. (PM Sharks) Lang ist die Liste kanadischer Spieler die zu Zeiten der EAK für Furore im Kemptener Eisstadion sorgten. Claude Morin, Joe Hayse, Eric Nadeau sind nur einige der Namen, die den Fans noch heute geläufig sind.

Der ESC hatte mit seinen Kontingentspielern von jenseits des Teiches bis jetzt noch nicht ganz so viel Glück, James Newby, Corey Pawley oder Samuel St.Amour konnten die in sie gesetzten Hoffnungen nicht zu 100% erfüllen.

Dies soll sich nun ändern, mit dem 25 jährigen Colton Leiter kommt ein hoffnungsvoller Spieler nach Deutschland und ins Allgäu.

Erste Europaerfahrung konnte er in der letzten Saison bereits in Schweden sammeln, in Deutschland hat er bis jetzt noch nie gespielt.

Ausgebildet wurde er in seiner Heimatstadt Edmonton, in der seit einigen Jahren Leon Draisaitl für Furore bei den Oilers in der NHL sorgt. Ins Seniorenhockey stieg er dann in Spruce Grove, einem Vorort Edmontons ein, hier verbrachte er drei Spielzeiten. Nach vier Jahre in Alaska in Fairbanks dann vor der letzten Saison der Wechsel nach Visby/Roma in die dritte schwedische Liga wo er sowohl als Center wie auch in der Defensive eingesetzt wurde.

Trainer Carsten Gosdeck ist optimistisch was den Rechtsschützen betrifft:“ Ich habe mich ausführlich über ihn informiert, seinen Werdegang verfolgt und auch einige Videos studiert. Mit Colton bekommen wir einen spielstarken 2 Wege Spieler der auch gut nach hinten arbeitet und sogar Verteidiger spielen kann. Er ist läuferisch stark und hat ein gutes Auge.“