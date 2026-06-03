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Offensivpower bleibt dem HC Tigers erhalten

3. Juni 20262 Mins read37
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Mathias Haiböck - © ECB / Kleber
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Dornbirn. (PM Tigers) Der HC Tigers kann drei weitere wichtige Vertragsverlängerungen vermelden. Mit Mathias Haiböck, Nico Kramer und Ben Grasser bleiben drei junge Offensivkräfte an Bord, die erst in der vergangenen Saison nach Vorarlberg gekommen sind und sich auf Anhieb als wichtige Bestandteile der Mannschaft etablieren konnten.

Der 21-jährige Oberösterreicher Mathias Haiböck wechselte im vergangenen Sommer zu den Tigern und konnte sich sofort einen Stammplatz erarbeiten. Der 182 Zentimeter große und 90 Kilogramm schwere Linksschütze durchlief den Nachwuchs der Black Wings Linz, ehe er sich den Gmunden Sharks anschloss. Mit den Oberösterreichern gewann er den Meistertitel, bevor ihn sein Weg nach Vorarlberg führte.

Bei den Tigern entwickelte sich „Sharky“, wie er von seinen Teamkollegen genannt wird, schnell zu einem wichtigen Leistungsträger. Haiböck absolvierte sämtliche Spiele des Grunddurchgangs und steuerte dabei starke neun Tore sowie sieben Assists bei.

Ebenfalls weiterhin im Trikot der Tigers auflaufen wird Nico Kramer. Der 23-jährige Kärntner brachte bereits bei seiner Ankunft einiges an Erfahrung mit. Nach seiner Ausbildung beim österreichischen Rekordmeister sammelte Kramer wertvolle Auslandserfahrung in Frankreich, wo er in der dritten französischen Liga aktiv war. Über diesen Umweg führte ihn sein Weg schließlich nach Vorarlberg.

In seiner ersten Saison bei den Tigern zeigte Kramer, welches Potenzial in ihm steckt. Besonders gefürchtet ist sein ansatzloser Handgelenksschuss, der bereits so manchen Torhüter zur Verzweiflung brachte. Auch wenn die Trainer vermutlich nicht müde werden, ihn daran zu erinnern, weiter daran zu feilen, zählt diese Stärke längst zu seinen Markenzeichen.

Komplettiert wird das Trio von Ben Grasser. Der 21-jährige Vorarlberger wechselte ebenfalls vergangenen Sommer nach Vorarlberg und konnte sofort aufzeigen. Der 176 Zentimeter große und 72 Kilogramm schwere Stürmer stammt aus dem Nachwuchs der Black Wings Linz und überzeugte von Beginn an mit seiner Schnelligkeit, seinem Einsatzwillen und seinem Offensivdrang.

Grasser verbuchte sechs Tore, sowie acht Assists und gehörte wie die Vorgenannten zu den Top 10 der mannschaftsinternen Punktesammler in der abgelaufenen Saison. Besonders bemerkenswert war dabei, wie schnell er sich aus der U20 Liga heraus an das Niveau der AlpsHL anpassen konnte.

Die Vertragsverlängerungen von Haiböck, Kramer und Grasser sind ein weiteres wichtiges Signal für den eingeschlagenen Weg der Tigers. Alle drei Spieler haben in ihrer ersten Saison ihr Potenzial angedeutet und sollen nun den nächsten Entwicklungsschritt machen. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass das Trio auch in der kommenden Spielzeit eine wichtige Rolle einnehmen und den Fans noch viel Freude bereiten wird.

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