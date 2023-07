Offensivmann verlängert seinen Vertrag bei den Eispiraten Crimmitschau

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Einer von uns: Die Eispiraten Crimmitschau und Willy Rudert werden auch weiterhin gemeinsame Wege gehen! Der 21-Jährige, der bereits zahlreiche Nachwuchsabteilungen...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Einer von uns: Die Eispiraten Crimmitschau und Willy Rudert werden auch weiterhin gemeinsame Wege gehen!

Der 21-Jährige, der bereits zahlreiche Nachwuchsabteilungen des ETC Crimmitschau e.V. durchlief, hat seinen Vertrag nach seinem kürzlich abgeschlossenen Abitur um eine weitere Spielzeit verlängert und geht somit in seine bereits vierte Profi-Saison bei seinem Heimatclub.

„Wir wollen Willy als letztes ‚Eigengewächs‘ vom ETC Crimmitschau noch einmal die Möglichkeit geben, sich einen Stammplatz im Profiteam zu erarbeiten und hoffen, dass er diese Chance nutzen kann, da letztlich leider immer noch viel zu wenig aus unserer Nachwuchsabteilung bei uns im Profikader ankommt“, erklärt Ronny Bauer.

„Ich freue mich sehr, ein weiteres Jahr bei meinem Heimatverein spielen zu können, bin überglücklich und kann es kaum erwarten, bis die neue Saison startet“, erklärt Willy Rudert. „Die Details waren schon recht zeitig klar, aber ich habe kürzlich erst mein Abitur nach drei Jahren an der Abendschule in Chemnitz beendet. Jetzt kann ich mich voll und ganz auf die neue Saison konzentrieren. Ich hatte in der vergangenen Spielzeit mehr Tiefen als Höhen und möchte mich nun wieder etablieren, angreifen und das Vertrauen des Trainers zu erarbeiten.“

Schon in Kinderjahren stand Willy Rudert auf dem Eis im Sahnpark und durchlief fortan zahlreiche Nachwuchsmannschaften des ETC Crimmitschau. Nachdem der gebürtige Werdauer 2017 als erst 15-Jähriger bereits seinen ersten Vertrag bei den Eispiraten unterzeichnete, spielte er zwischen 2018 und 2020 per Leihe für die finnischen Nachwuchsteams Kokkolan Hermes. Unter dem damaligen Chefcoach Mario Richer schaffte das Eigengewächs 2020 schließlich den Sprung in den Profikader der Eispiraten, für welche er fortan 145 Spiele bestritt und dabei sechs Tore und acht Vorlagen erzielte.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2023/24

Tor: Oleg Shilin, Christian Schneider

Abwehr: Mario Scalzo, Ole Olleff, Felix Thomas, Max Balinson, Sören Sturm, Alexander Schmidt

Angriff: Colin Smith, Vinny Saponari, Henri Kanninen (A), Scott Feser, Dominic Walsh, Thomas Reichel, Lucas Böttcher, Tamás Kánya, Jannis Kälble, Willy Rudert