Offensivmann besetzt zweite Kontingentstelle der Eispiraten Crimmitschau

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau können einen weiteren Neuzugang für die DEL2-Spielzeit 2023/24 präsentieren. Der Kanadier Hayden Verbeek kommt vom HK Spisska Nova...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau können einen weiteren Neuzugang für die DEL2-Spielzeit 2023/24 präsentieren.

Der Kanadier Hayden Verbeek kommt vom HK Spisska Nova Ves aus der ersten slowakischen Liga nach Westsachsen und besetzt nach Henri Kanninen die zweite Kontingentstelle im Team von Jussi Tuores. Der 25-jährige Stürmer erhält bei den Eispiraten die Trikotnummer 97.

„Nachdem ich von dem guten Ruf des Teams und der leidenschaftlichen Fangemeinde gehört hatte, war es für mich die perfekte Wahl. Ich glaube wirklich, dass Crimmitschau ein Ort ist, an dem ich mich entfalten und mein Potenzial voll ausschöpfen kann“, sagt Neuzugang Hayden Verbeek. „Meine Ziele für die kommende Saison sind hochgesteckt. Ich bin fest entschlossen, auf dem Eis mein Bestes zu geben und einen positiven Beitrag zum Erfolg der Mannschaft zu leisten. Ob wir nun einen Playoff-Platz anstreben, um die Meisterschaft kämpfen oder uns einfach als geschlossene Gruppe verbessern wollen – ich bin davon überzeugt, dass wir das Potenzial haben, gemeinsam Großes zu erreichen. Ich freue mich darauf, hart zu arbeiten, meine Fähigkeiten weiterzuentwickeln und dem Team so zu helfen“.

Auch Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer freut sich über den neuen Offensivmann: „Mit Hayden bekommen wir einen schnellen Mann, der sowohl Außen als auch als Center spielen kann. Wir sind überzeugt, dass er unser Spiel besser machen wird, um in der nächsten Saison wieder in den Playoffs zu spielen“.

Mit Hayden Verbeek, der am 17. Oktober 1997 im kanadischen Kingston, Ontario geboren wurde, erhalten die Eispiraten einen schnellen und technisch starken Stürmer, der sowohl die Position des Außenstürmers als auch das Centers übernehmen kann. Zuletzt schnürte sich der Linksschütze die Schlittschuhe für den HK Spisska Nova Ves in der ersten slowakischen Liga. Für diese erzielte er 17 Treffer und 24 Vorlagen in 58 Partien.

Zuvor sammelte der Kanadier, der unter anderem auch Teil der NHL-Organisationen von Montreal und Detroit war, reichlich Erfahrung in Nordamerika. Für die Laval Rocket und die Grand Rapid Griffins bestritt Verbeek 90 AHL-Partien, in welchen er sieben Tore und acht Vorlagen beisteuerte. In der ECHL erzielte der 1,78 Meter große und 85 Kilogramm schwere Stürmer sieben Tore und 19 Assists für die Maine Mariners, die Adirondack Thunder und die Toledo Walleye.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2023/24

Tor: Oleg Shilin, Christian Schneider

Abwehr: Mario Scalzo, Ole Olleff, Felix Thomas, Max Balinson, Sören Sturm, Alexander Schmidt

Angriff: Colin Smith, Vinny Saponari, Henri Kanninen (A), Hayden Verbeek (A), Scott Feser, Dominic Walsh, Thomas Reichel, Lucas Böttcher, Tamás Kánya, Jannis Kälble, Willy Rudert

1159 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten