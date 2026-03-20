Offensivleistungsträger bleibt den Freiburger Wölfen auch in der Saison 2026/27 treu

Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg setzt auf Kontinuität in der Offensive: Der Vertrag mit Stürmer Fabian Ilestedt wurde verlängert.

Der 30-jährige Schwede wird auch in der kommenden Saison das Trikot der Wölfe tragen und bleibt damit ein zentraler Bestandteil des Wolfsrudels.

Ilestedt gehört in der laufenden Spielzeit zu den prägenden Persönlichkeiten der Mannschaft. Als interner Topscorer führt er die EHC-Statistik an und unterstreicht seine Bedeutung mit konstant starken Leistungen und einer durchschnittlichen Eiszeit von über 21 Minuten. In der Hauptrunde sammelte der Angreifer 58 Punkte in 50 Spielen, hinzu kommen sechs weitere Zähler in drei Playdown-Partien. Auch im ligaweiten Vergleich zählt der Angreifer damit zu den effektivsten Akteuren der DEL2.

Neben seinen Scorerqualitäten überzeugt der Schwede insbesondere durch seine Spielintelligenz und Übersicht auf dem Eis. Gerade in entscheidenden Spielphasen setzt er immer wieder wichtige Impulse, wie zuletzt bei seinem Overtime-Treffer zum Klassenerhalt.

Sportdirektor Peter Salmik sagt: „Wir freuen uns sehr, dass Fabian ein weiteres Jahr bei uns in Freiburg bleibt. Ein Spieler seiner Qualität ist für unser Team enorm wertvoll. Dass er sich trotz zahlreicher anderer Angebote für den Verbleib bei den Wölfen entschieden hat, ist ein starkes Zeichen und spricht für den eingeschlagenen Weg.“

Mit der Weiterverpflichtung von Fabian Ilestedt setzt der EHC Freiburg ein wichtiges Signal für die kommende Saison.