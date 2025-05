Offensiver LeistungstrÃ¤ger verlÃ¤ngert Vertrag in Crimmitschau

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau setzen weiter auf Konstanz und Qualität in der Offensive.

Stürmer Corey Mackin hat seinen Vertrag beim DEL2-Club verlängert, wird auch in der kommenden Saison das Trikot der Westsachsen tragen und die erste Importstelle im Kader des Eishockey-Zweitligisten einnehmen.

„Ich bin froh, dass uns Corey für die neue Saison erhalten bleibt. Er wird ein Schlüsselspieler in unserem Team sein und die entstandene Lücke von Lindi schließen. Vor allem seine Arbeitsmoral sollte auch die jungen Spieler anspornen, jeden Tag hart zu arbeiten und ihr Bestes zu geben“, so Teammanager Ronny Bauer.

Auch Mackin selbst blickt optimistisch auf die kommende Spielzeit: „Ich freue mich sehr, zu den Eispiraten zurückzukehren. Ich hatte ein paar sehr gute Gespräche mit Tunkki und darüber, was seine Pläne für die nächste Saison sein würden“, erklärte der Angreifer mit der Trikotnummer 81. „Ronny und Jörg waren ebenso großartig und sehr vertrauensvoll. Mir gefällt sehr, wie hart sie und der Rest des Teams für den Club arbeiten. Ich selbst erwarte, dass ich einen großen positiven Einfluss auf das Team haben werde“.

Der 30-jährige US-Amerikaner, der zu Beginn des Jahres vom HC Tiroler Wasserkraft Innsbruck aus der österreichischen ICEHL nach Crimmitschau wechselte, avancierte innerhalb kürzester Zeit zum Leistungsträger und zentralen Baustein im Offensivspiel der Eispiraten. Mit seiner Schnelligkeit, Spielintelligenz und Variabilität im Angriff überzeugte Mackin sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine als Leader.

In nur 21 Einsätzen erzielte er 12 Tore und bereitete 11 weitere Treffer vor – ein starker Wert, der vor allem in den Playdowns von unschätzbarem Wert war. Dort wurde Mackin zur regelrechten Lebensversicherung seines Teams und bewies eindrucksvoll seine Führungsqualitäten.

Mit der Vertragsverlängerung von Corey Mackin senden die Eispiraten ein starkes Signal: Die Weichen für eine erfolgreiche Saison 2025/26 sind mit der Weiterverpflichtung des wendigen Offensivmannes und Torhüter Nikita Quapp, welcher gestern der Öffentlichkeit präsentiert wurde, gestellt.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2025/26

Tor: Nikita Quapp

Abwehr: –

Angriff: Corey Mackin (AL)

Eispiraten übergeben Veteranen-Trikot an Militärhistorisches Museum Dresden

Eishockey-Zweitligist wird Teil der deutschen Erinnerungskultur

Am gestrigen Montag (19.05.2025) waren die Eispiraten Crimmitschau zu Gast im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden. Anlass des Besuchs war die feierliche Übergabe eines besonderen Erinnerungsstücks: Das Veteranen-Trikot der Saison 2024/25, welches die Zahl 120, anlässlich der 120 Gebliebenen, wird ab sofort als Exponat im renommierten Museum der sächsischen Landeshauptstadt ausgestellt.

Gemeinsam mit Vertretern des Bund Deutscher EinsatzVeteranen e.V. überreichten Eispiraten-Geschäftsführer Jörg Buschmann, Pressesprecher Aaron Frieß sowie David Hallbauer, stellvertretender Vorsitzender des Veteranenverbandes, das Trikot, das künftig einen würdigen Platz im Museum einnehmen wird.

„Endlich hängt in Dresden auch ein ordentliches Eishockey-Trikot“, eröffnete Hallbauer seine Rede augenzwinkernd und sorgte damit für gute Stimmung bei der Übergabe. In seiner Ansprache betonte Jörg Buschmann: „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, den Veteranenverband zu unterstützen. Wir sind stolz auf die enge Zusammenarbeit und werden diese auch in den kommenden Jahren mit voller Überzeugung fortführen.“

Die Eispiraten Crimmitschau haben den Veteranen-Tag im Kunsteisstadion Crimmitschau bereits fünfmal organisiert und gelten damit als erster Profisportclub Deutschlands, der das Thema Veteranenarbeit aktiv unterstützt. Die Veranstaltung hat in den vergangenen Jahren immer mehr Zuspruch und Sichtbarkeit erhalten – ein starkes Zeichen für Anerkennung und Solidarität.

Neben Buschmann, Frieß und Hallbauer begleiteten auch Ole Olleff, Lucas Böttcher sowie Sebastian Becker die Übergabe. Alle drei gehörten in der Saison 2024/25 zum Kader bzw. Staff des Eishockey-Zweitligisten.

Im Anschluss an die Übergabe bekamen die Eispiraten eine exklusive Führung durch das Museum. Dabei konnten spannende Eindrücke gesammelt und ein tiefer Einblick in die Militär- und Zeitgeschichte gewonnen werden. Die vielfältige und eindrucksvolle Ausstellung hinterließ bei allen Beteiligten einen bleibenden Eindruck.

Das ausgestellte Trikot symbolisiert nicht nur die sportliche Verbundenheit, sondern vor allem den Respekt und die Wertschätzung gegenüber den Einsatzveteranen der Bundeswehr. Die Eispiraten bedanken sich herzlich für die Einladung des Militärhistorischen Museums und freuen sich, auf diese Weise Teil eines besonderen Kapitels deutscher Erinnerungskultur zu sein.

