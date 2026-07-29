Offensive Durchschlagskraft aus der Abwehr: Filip Krzak geht weiter für den ERC auf Punktejagd

Sonthofen. (PM ERC) Der ERC Sonthofen setzt den Weg der Kontinuität in seinen Reihen konsequent fort und baut auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Filip Krzak.

Der tschechische Verteidiger hat seinen Vertrag bei den Schwarz-Gelben verlängert und bleibt eine der prägenden Figuren in der Oberallgäuer Hintermannschaft.

Mit der Vertragsverlängerung des 26-jährigen Abwehrstrategen gelingt den Verantwortlichen des ERC ein wichtiger Schritt in den Kaderplanungen. Krzak, der bereits im Sommer 2024 in die Kreisstadt wechselte, stellte seine Qualitäten seit seinem Ankommen kontinuierlich unter Beweis und hat sich längst als unverzichtbare Säule im System der Schwarz-Gelben etabliert.

Dass der gebürtige Tscheche weit mehr als nur ein verlässlicher Absicherer im eigenen Drittel ist, belegen seine Statistiken: Als verlässlicher Punktelieferant aus der Abwehr glänzt Krzak nicht nur mit defensivem Übersichtssinn und kompromissloser Zweikampfführung, sondern schaltet sich immer wieder gefährlich in das Offensivspiel ein. Mit seinen maßgeschneiderten Pässen im Spielaufbau sowie seinem präzisen Schuss ist er regelmäßig an entscheidenden Aktionen beteiligt.

Auch abseits der Scorerpunkte gilt der 1,84 Meter große Defensivspezialist als Gewinn für das Team. Die Sportliche Leitung schätzt besonders seine physische Präsenz, sein Spielverständnis sowie seinen professionellen Einsatz. Krzak selbst fühlt sich im Oberallgäu und im Umfeld der Schwarz-Gelben weiterhin bestens aufgehoben, was die Entscheidung für einen Verbleib für beide Seiten folgerichtig machte.

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