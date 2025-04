Offensive der Lausitzer FÃ¼chse erhÃ¤lt krÃ¤ftigen Zuwachs

Weißwasser O./L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse freuen sich, die Rückkehr eines waschechten Eigengewächses verkünden zu dürfen: Stürmer John Broda kehrt nach über sieben Jahren in der Fremde in seine Geburtsstadt zurück und trägt ab sofort wieder das Trikot der Füchse.

Der 23-jährige Offensivspieler (186 cm, 89 kg) stürmte bereits in den Nachwuchsabteilungen der Lausitzer Jungfüchse und machte in der U17 mit herausragenden 118 Scorerpunkten in einer Saison auf sich aufmerksam. 2018 wechselte Broda in das U20-Team der Jungadler Mannheim, wo er sich schnell zum Führungsspieler entwickelte und bereits in der zweiten Saison zum Kapitän ernannt wurde. In der Saison 2019/20 lief er zudem viermal für die deutsche U19-Nationalmannschaft auf und sammelte erste internationale Erfahrungen.

Seine ersten DEL-Einsätze folgten in Nürnberg, wo Broda mit einer Förderlizenz für die Ice Tigers aufs Eis ging. Von 2021 bis 2025 trug er für vier Spielzeiten das Trikot der Iserlohn Roosters, etablierte sich in der stärksten deutschen Liga und konnte seine sportliche Entwicklung weiter fortsetzen.

Die Verpflichtung von John Broda wurde beim heutigen Sponsorenabend der Lausitzer Füchse bekannt gegeben. Da John nicht persönlich anwesend sein konnte, wurde eine kurze Videobotschaft von ihm eingespielt.

Er betonte: „Weißwasser ist meine Heimat und der Ort, an dem alles begann. Ich freue mich riesig, für die Füchse aufzulaufen und gemeinsam mit meinen Teamkollegen Erfolge in die Oberlausitz zu holen.“

Jens Baxmann (Sportlicher Leiter): „Mit John holen wir einen Spieler zurück nach Weißwasser, der nicht nur sportlich enorm viel mitbringt, sondern auch unsere Vereinsidentität verkörpert. Hier in Weißwasser soll er eine Schlüsselrolle übernehmen und verstärkt Verantwortung tragen.“

