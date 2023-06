Offensivakteur besetzt die dritte Importstelle im Kader des EHC Freiburg

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 28-jährigen Nick Master können die Verantwortlichen des EHC Freiburg einen weiteren Neuzugang bei den Wölfen begrüßen. Der gebürtige US-Amerikaner...

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 28-jährigen Nick Master können die Verantwortlichen des EHC Freiburg einen weiteren Neuzugang bei den Wölfen begrüßen.

Der gebürtige US-Amerikaner durchlief in seinem Heimatland den Nachwuchs der Philadelphia Flyers, bevor er an der University of Massachusetts vier Jahre das Trikot von UMass-Lowell in der Elite Collageliga NCAA trug. Über die Knoxville Ice Bears in der Southern Professional Hockey League landete Master schließlich für die Saison 2021/22 bei den Maine Mariners in der ECHL, für welche er 57 Scorerpunkte in 63 Spielen produzieren konnte. Zusätzlich dazu kam der Linksschütze in der gleichen Saison zu zwei Einsätzen in der zweithöchsten nordamerikanischen Spielklasse. Auch in der abgelaufenen Spielzeit trug der Stürmer weiterhin das Trikot der Maine Mariners und konnte hier wiederum 47 Scorerpunkte in 67 Spielen auf seinem Konto verbuchen. Ab sofort wird Nick Masters für die Wölfe mit der Rückennummer 89 auflaufen.

Sportdirektor Peter Salmik: „Wir haben uns auf der Suche nach unserem dritten Importspieler bewusst Zeit genommen, viele Gespräche geführt und Videos analysiert und dabei nicht nur auf die Statistik geschaut. Mit Nick haben wir nun genau den Mittelstürmer gefunden, der unser Team weiter nach vorne bringen wird. Wir sind froh, dass sich Nick für uns und unsere Philosophie entschieden hat und freuen uns, ihn bei uns im Breisgau begrüßen zu dürfen.“

Neuzugang Nick Master ergänzt: „Ich freue mich sehr, die kommende Saison in Freiburg spielen zu dürfen. Über den Verein, die Stadt und vor allem die Fans habe ich selbst hier in den USA ausschließlich Positives gehört. Ich kann es kaum erwarten, schon sehr bald für die Wölfe auf dem Eis zu stehen“.

Der Kader des EHC Freiburg für die DEL2-Saison 2023/24

Cheftrainer: Timo Saarikoski (HC Kosice)

Co-Trainer: Sami Lehtinen (Skautafélag Akureyrar)

Torwarttrainer: Lukas Smolka

Tor: Patrik Cerveny, David Zabolotny (Comarch Cracovia), Luis Benzing.

Verteidigung: Calvin Pokorny, Alexander De Los Rios, Mick Hochreither, Marcus Gretz (Hammer Eisbären), Philipp Wachter (EC Bad Nauheim), Marvin Neher, Simon Danner, Niclas Hempel (Nachwuchs).

Sturm: Nikolas Linsenmaier, David Makuzki, Shawn O’Donnell, Parker Bowles (Sparta Sarpsborg), Ludwig Nirschl (Tölzer Löwen), Christian Billich, Dante Hahn (Rostock Piranhas), Lennart Otten, Konstantin Bongers, Sebastian Hon, Valentino Klos (Grizzlys Wolfsburg), Nick Master (Maine Mariners).

