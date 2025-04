Offensiv-Power fÃ¼r die Haie

Innsbruck. (PM Haie) Mit Benjamin Corbeil und Emmett Sproule verpflichtet der HCI zwei weitere Imports. Die beiden Kanadier waren auch bei anderen Teams heiß begehrt.

Mit Benjamin Corbeil und Emmett Sproule haben sich die Haie die Dienste von zwei jungen, hungrigen Stürmern gesichert. Die beiden 24-jährigen verbrachten die letzten drei Saisonen im Team der renommierten University of New Brunswick, die dafür bekannt ist, laufend starke, talentierte Spieler hervorzubringen. So verdienten dort etwa auch Ex-Hai Mark Rassell, HCB-Goalie Sam Harvey oder Liga-Veteran Alex Wall ebenfalls einige ihrer Sporen. Corbeil und Sproule machten in den vergangenen drei Saisonen in der Offensive ordentlich Dampf. Beide können aus dieser Zeit einen Punkteschnitt von über 1,0/Spiel vorweisen. Die gesamte Organisation des HC TIWAG Innsbruck-Die Haie freut sich, Benjamin und Emmett bald in Innsbruck willkommen heißen zu dürfen.

Emmett Sproule: „Ich bin total aufgeregt und freue mich riesig, bei Innsbruck unterschrieben zu haben. Ich habe nur Gutes über die Organisation, das Trainerteam, die Fans und die Stadt selbst gehört. Mein Ziel in dieser Saison ist es, der Mannschaft in jeder Hinsicht zum Sieg zu verhelfen. Ich möchte eine Schlüsselrolle in der Offensive spielen und zum Erfolg beitragen. Ich hoffe, meine Erfahrung aus den nationalen Meisterschaften einzubringen, um Innsbruck möglichst weit zu bringen.“.

Benjamin Corbeil: „Ich freue mich sehr auf meine neue Herausforderung beim HC Innsbruck. Alle, mit denen ich gesprochen habe, haben positiv über den Verein gesprochen. Auch von der Stadt selbst, mit dem Blick auf die Berge. Ich kann es kaum erwarten, nach Tirol zu kommen. Sportlich sind meine Ziele natürlich, dass ich mit meiner besten Leistung dem Team helfen kann, möglichst viele Spiele zu gewinnen und in der Saison weit zu kommen.

Headcoach Jordan Smotherman: „Benjamin und Emmett kommen von einer Organisation, die auf Siege ausgerichtet ist. Wir erwarten von ihnen, dass sie diesen Wettbewerbsgeist mit nach Innsbruck bringen und ihre Erfahrung in wichtigen Spielen nutzen, um uns zum Sieg zu verhelfen. Sie spielen seit einigen Saisons zusammen und haben eine gute Chemie entwickelt, die ihnen einen schnellen Start ermöglichen sollte. Sie sind jung und hungrig und werden uns in der nächsten Saison viel Freude machen.“

Assistant-Coach Florian Pedevilla: „Trotz Interesse anderer Klubs aus Top Ligen, unter anderem auch aus der DEL, haben sie sich für uns entschieden. Die Zusammenarbeit mit ihren Agenten war von Anfang an sehr positiv. Benjamin und Emmett kommen von einer Top Universität, von der schon in der Vergangenheit Top-Spieler nach Europa gekommen sind. Beide kennen sich gut, harmonieren am Eis, bringen viel Speed mit und werden uns rasch helfen.“

