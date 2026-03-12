Offensiv-Allrounder Mathew Santos bleibt bis 2028 ein Pinguin

Krefeld. (PM Pinguine) Auch Mathew Santos bleibt den Krefeld Pinguinen erhalten.

Der 30-jÃ¤hrige Angreifer verlÃ¤ngert seinen Vertrag in der Seidenstadt um weitere zwei Jahre.

Auch Mathew Santos bleibt ein Pinguin. Der Kanadier, der vor der laufenden Saison aus Ravensburg kam, etablierte sich auf Anhieb als SchlÃ¼sselspieler in der Krefelder Offensive. Mit 34 Toren und 33 Vorlagen ist der Kanadier nicht nur der zweitbeste Pinguine-Scorer, sondern hat die zweitmeisten Punkte der gesamten Liga auf dem Konto. Das Top-Duo bestehend aus Max Newton und Mathew Santos, das in der Hauptrunde auf 140 Punkte kam, wird also bis 2028 fÃ¼r Furore sorgen.

Thomas Popiesch: â€žMathew hat in dieser Saison unter Beweis gestellt, dass er einer der Top-Spieler der Liga ist. Mit seiner aggressiven Spielweise und seinen Scoring-FÃ¤higkeiten ist er ein SchlÃ¼sselspieler fÃ¼r unsere Offensive. Auch das Zusammenspiel mit Max Newton ist herausragend. Wir freuen uns daher sehr, zwei weitere Jahre auf ihn zÃ¤hlen zu kÃ¶nnen.â€œ

Mathew Santos: â€žIch habe mich vor der Saison fÃ¼r einen Wechsel nach Krefeld entschieden, weil ich mich mit den Besten messen und um die Ligaspitze spielen wollte. Ich fÃ¼hle mich in Krefeld nicht nur sportlich, sondern vor allem persÃ¶nlich unglaublich wohl. Die Mischung aus Umfeld, sportlicher Perspektive und der MÃ¶glichkeit, Woche fÃ¼r Woche vor einer so groÃŸartigen Kulisse zu spielen, ist etwas ganz Besonderes, weshalb ich mich freue, zwei weitere Jahre fÃ¼r die Pinguine aufzulaufen.â€œ

Der in Toronto, Kanada, geborene Santos konnte schon in jungen Jahren auf sich aufmerksam machen. In der Ontario Hockey League, einer kanadischen Nachwuchsliga, absolvierte der RechtsschÃ¼tze Ã¼ber 300 Spiele und erzielte in seiner letzten Saison 80 Punkte in 75 Spielen. Die folgende Saison verbrachte der StÃ¼rmer in der ECHL bei den Toledo Walleye, ehe es fÃ¼r ihn nach einer einjÃ¤hrigen Spielpause an die Ryerson University ging. WÃ¤hrend der nÃ¤chsten zwei Spielzeiten bestritt Santos Ã¼ber 100 Spiele in der ECHL sowie 22 Partien in der AHL, wo er fÃ¼r die Springfield Thunderbirds, Laval Rocket und Milwaukee Admirals auflief. 2023/24 zog es den 1,83 Meter groÃŸen Angreifer dann zum HK Dukla Michalovce, wo er das erste Mal mit KEV-Sturmpartner Max Newton zusammenspielte. Seine erste Saison in Deutschland beendete Santos mit 91 Punkten in 67 Spielen, scheiterte mit den Ravensburg Towerstars aber in Spiel 7 des DEL2-Finales an den Dresdner EislÃ¶wen. Auch dieses Jahr dreht Santos voll auf und ist auf dem besten Weg, seine Punktemarke von letztem Jahr zu Ã¼berbieten.