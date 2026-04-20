Österreichs WM-Vorbereitung Woche #3: Zwei U20-Teamspieler geben A-Team-Debüt – NHLér Marco Rossi und Marco Kasper erhalten keine WM-Freigabe

Wien. (PM ÖEHV) Während Elias Wallenta aufgrund einer Schulterverletzung für die restliche WM-Vorbereitung und die WM selbst ausfällt und Peter Schneider ein Individualtraining absolviert, bekommen zwei U20-Teamspieler die Chance sich zu beweisen.
Adrian Gesson und Leon Kolarik sind diese Woche beim Teamcamp in Wien dabei und könnten gegen Tschechien ihr Debüt im A-Nationalteam geben. Das Heimspiel gegen den Weltmeister von 2024 bestreitet man diesen Donnerstag, 19:00 Uhr, in der Steffl Arena in Wien. Tickets sind über den ÖEHV-Ticketshop erhältlich, ORF SPORT + überträgt live.
Wie schon nach dem Sieg über Italien vergangene Woche angekündigt, ist der Kader für die Woche #3 in der WM-Vorbereitung nahezu ident geblieben. Lediglich kleinere Änderungen wurden vorgenommen, Head Coach Roger Bader: „Elias Wallenta fällt verletzungsbedingt aus, zudem habe ich bereits vor einiger Zeit mit Peter Schneider ausgemacht, dass er diese Woche individuell trainiert und dann kommende Woche wieder zum Nationalteam stößt. Dafür haben wir mit Adrian Gesson und Leon Kolarik zwei U20-Teamspieler geholt, die jetzt eine erste Chance erhalten.“
Nach Lettland in der ersten und Italien vergangene Woche, geht es nun gegen Tschechien. Kommenden Donnerstag empfängt man den siebenfachen Weltmeister in der Steffl Arena in Wien, am Freitag gastiert man in Jihlava (CZE). „Tschechien verfügt über mehr Skills als zuletzt Italien, spielt dazu mit enorm hoher Intensität und Tempo. Das zwingt uns mitzugehen und indem wir das tun, werden wir uns verbessern“, erwartet Roger Bader den nächsten Schritt seiner Mannschaft.
National Military Night
Beim Heimspiel am Donnerstag erwartet die Fans eine ganz besondere Atmosphäre. In Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Bundesheer, steht das Spiel unter dem Motto „National Military Night„. Mit einem umfangreichen Rahmenprogramm präsentiert sich das Bundesheer rund um und in der Halle. Ab 17:30 Uhr spielt die Garde-Musik vor der Halle auf und gibt es eine Leistungsschau des Bundesheeres. Mit Trommlern und Trompetern sorgt man gemeinsam mit den Fans für eine einzigartige Atmosphäre während dem Spiel. Zudem wird die Garde-Musik die Hymnen beider Nationen vor Spielbeginn abspielen und präsentiert man alte und neue Uniformen.
Marco Rossi und Marco Kasper erhalten keine WM-Freigabe
Die beiden NHL-Spieler Marco Rossi und Marco Kasper werden Österreich bei der WM 2026 nicht unterstützen können. Nach den obligatorischen Medical Checks nach Ende der Saison, erhielten beide von ihrem jeweiligen Verein, Vancouver Canucks bzw. Detroit Red Wings, keine Freigabe. „Beide haben mich persönlich angerufen und darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie für die WM ausfallen. Das ist natürlich schade, ändert aber nichts an unseren Zielen. Wir wünschen beiden, dass sie sich in den kommenden Monaten gut erholen und eine starke Saison 2026/2027 spielen können“, erklärt Head Coach Roger Bader.
Kader WM Vorbereitung Woche #3
Nr.NameVornamePosGrößeGewichtGeb.Dat.R/LVereinGPGAPIM
|30
|KICKERT
|David
|GK
|188
|83
|16.03.94
|L
|EC Red Bull Salzburg
|122
|0
|0
|2
|31
|TOLVANEN
|Atte
|GK
|182
|87
|23.11.94
|L
|EC Red Bull Salzburg
|5
|0
|0
|0
|1
|VORAUER
|Florian
|GK
|188
|81
|09.12.99
|L
|EC KAC
|31
|0
|0
|0
|5
|HACKL
|Dominic
|D
|187
|91
|08.11.96
|L
|EV Vienna Capitals
|45
|0
|3
|14
|10
|KLASSEK
|Thomas
|D
|184
|85
|18.02.05
|L
|RPI Engineers (USA)
|8
|0
|0
|2
|12
|MAIER
|David
|D
|187
|86
|12.10.00
|R
|EC KAC
|83
|2
|10
|61
|8
|NICKL
|Thimo
|D
|191
|87
|04.12.01
|R
|EC KAC
|51
|1
|4
|27
|4
|SCHNETZER
|Ramon
|D
|178
|83
|12.08.96
|L
|Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub
|72
|3
|7
|24
|9
|SÖLLINGER
|Patrick
|D
|188
|97
|05.08.04
|L
|Steinbach Black Wings Linz
|19
|1
|0
|16
|13
|STEFFLER
|Devin
|D
|187
|86
|14.07.00
|R
|HC TIWAG Innsbruck – Die Haie
|3
|0
|0
|2
|25
|UNTERWEGER
|Clemens
|D
|183
|91
|01.04.92
|L
|EC KAC
|92
|6
|25
|32
|27
|WIMMER
|Philipp
|D
|195
|96
|13.12.01
|L
|EC Red Bull Salzburg
|41
|0
|1
|35
|32
|WOLF
|Bernd
|D
|178
|84
|23.02.97
|L
|EHC Kloten (SUI)
|120
|6
|20
|62
|6
|GESSON
|Adrain
|F
|178
|78
|13.09.06
|L
|EC Red Bull Salzburg
|0
|0
|0
|0
|28
|HUBER
|Mario
|F
|188
|90
|08.08.96
|R
|EC Red Bull Salzburg
|67
|10
|14
|20
|14
|KOLARIK
|Leon
|F
|180
|80
|23.09.07
|L
|Peterborough Petes (USA)
|0
|0
|0
|0
|18
|KOSCHEK
|Felix
|F
|186
|84
|23.10.05
|L
|EV Vienna Capitals
|2
|0
|1
|0
|20
|NEUBAUER
|Henrik
|F
|184
|90
|15.04.97
|R
|Steinbach Black Wings Linz
|30
|1
|4
|0
|7
|NISSNER
|Benjamin
|F
|182
|80
|30.11.97
|L
|EC Red Bull Salzburg
|56
|12
|14
|24
|24
|REBERNIG
|Maximilian
|F
|193
|103
|03.09.00
|L
|EC iDM Wärmepumpen VSV
|20
|1
|1
|10
|21
|SCHERZER
|Ian
|F
|181
|89
|03.07.05
|L
|RPI Engineers (USA)
|10
|1
|2
|2
|23
|SCHWINGER
|Simeon
|F
|182
|75
|07.10.97
|L
|EC KAC
|42
|2
|1
|20
|15
|THALER
|Lucas
|F
|180
|80
|21.01.02
|R
|EC Red Bull Salzburg
|52
|9
|9
|39
|19
|VAN EE
|Finn
|F
|182
|88
|12.01.03
|L
|EC KAC
|5
|0
|0
|4
|11
|WALLNER
|Leon
|F
|185
|89
|01.07.02
|R
|EV Vienna Capitals
|26
|4
|3
|2
|2
|WASCHNIG
|David
|F
|184
|86
|24.04.07
|L
|EC KAC
|4
|0
|0
|0
|16
|ZWERGER
|Dominic
|F
|183
|93
|16.07.96
|L
|HC Ambri-Piotta (SUI)
|102
|26
|39
|51
|184,6
|86,7
|25.01.00
|1108
|85
|158
|449
WM-Vorbereitung
Österreich vs. Tschechien
Do., 23. April 2026, 19:00 Uhr, Steffl Arena Wien
Live auf ORF SPORT +
Tschechien vs. Österreich
Fr., 24. April 2026, 17:30 Uhr, Jihlava (CZE)
Weitere WM-Vorbereitung
30.04., 19:00 Uhr, Zell am See: Österreich vs. Deutschland
02.05., 17:00 Uhr, Garmisch-Partenkirchen (GER): Deutschland vs. Österreich
09.05., 16:20 Uhr, Klagenfurt: Österreich vs. Slowenien
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