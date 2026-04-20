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Österreichs WM-Vorbereitung Woche #3: Zwei U20-Teamspieler geben A-Team-Debüt – NHLér Marco Rossi und Marco Kasper erhalten keine WM-Freigabe

20. April 20263 Mins read30
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Marco Kasper fährt nicht zur WM - © Marco Leipold/City-Press
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Wien. (PM ÖEHV) Während Elias Wallenta aufgrund einer Schulterverletzung für die restliche WM-Vorbereitung und die WM selbst ausfällt und Peter Schneider ein Individualtraining absolviert, bekommen zwei U20-Teamspieler die Chance sich zu beweisen.

Adrian Gesson und Leon Kolarik sind diese Woche beim Teamcamp in Wien dabei und könnten gegen Tschechien ihr Debüt im A-Nationalteam geben. Das Heimspiel gegen den Weltmeister von 2024 bestreitet man diesen Donnerstag, 19:00 Uhr, in der Steffl Arena in Wien. Tickets sind über den ÖEHV-Ticketshop erhältlich, ORF SPORT + überträgt live.

Wie schon nach dem Sieg über Italien vergangene Woche angekündigt, ist der Kader für die Woche #3 in der WM-Vorbereitung nahezu ident geblieben. Lediglich kleinere Änderungen wurden vorgenommen, Head Coach Roger Bader: „Elias Wallenta fällt verletzungsbedingt aus, zudem habe ich bereits vor einiger Zeit mit Peter Schneider ausgemacht, dass er diese Woche individuell trainiert und dann kommende Woche wieder zum Nationalteam stößt. Dafür haben wir mit Adrian Gesson und Leon Kolarik zwei U20-Teamspieler geholt, die jetzt eine erste Chance erhalten.“

Nach Lettland in der ersten und Italien vergangene Woche, geht es nun gegen Tschechien. Kommenden Donnerstag empfängt man den siebenfachen Weltmeister in der Steffl Arena in Wien, am Freitag gastiert man in Jihlava (CZE). „Tschechien verfügt über mehr Skills als zuletzt Italien, spielt dazu mit enorm hoher Intensität und Tempo. Das zwingt uns mitzugehen und indem wir das tun, werden wir uns verbessern“, erwartet Roger Bader den nächsten Schritt seiner Mannschaft.

National Military Night

Beim Heimspiel am Donnerstag erwartet die Fans eine ganz besondere Atmosphäre. In Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Bundesheer, steht das Spiel unter dem Motto „National Military Night„. Mit einem umfangreichen Rahmenprogramm präsentiert sich das Bundesheer rund um und in der Halle. Ab 17:30 Uhr spielt die Garde-Musik vor der Halle auf und gibt es eine Leistungsschau des Bundesheeres. Mit Trommlern und Trompetern sorgt man gemeinsam mit den Fans für eine einzigartige Atmosphäre während dem Spiel. Zudem wird die Garde-Musik die Hymnen beider Nationen vor Spielbeginn abspielen und präsentiert man alte und neue Uniformen.

Marco Rossi und Marco Kasper erhalten keine WM-Freigabe

Die beiden NHL-Spieler Marco Rossi und Marco Kasper werden Österreich bei der WM 2026 nicht unterstützen können. Nach den obligatorischen Medical Checks nach Ende der Saison, erhielten beide von ihrem jeweiligen Verein, Vancouver Canucks bzw. Detroit Red Wings, keine Freigabe. „Beide haben mich persönlich angerufen und darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie für die WM ausfallen. Das ist natürlich schade, ändert aber nichts an unseren Zielen. Wir wünschen beiden, dass sie sich in den kommenden Monaten gut erholen und eine starke Saison 2026/2027 spielen können“, erklärt Head Coach Roger Bader.

Kader WM Vorbereitung Woche #3

Nr.NameVornamePosGrößeGewichtGeb.Dat.R/LVereinGPGAPIM

30 KICKERT David GK 188 83 16.03.94 L EC Red Bull Salzburg 122 0 0 2
31 TOLVANEN Atte GK 182 87 23.11.94 L EC Red Bull Salzburg 5 0 0 0
1 VORAUER Florian GK 188 81 09.12.99 L EC KAC 31 0 0 0
5 HACKL Dominic D 187 91 08.11.96 L EV Vienna Capitals 45 0 3 14
10 KLASSEK Thomas D 184 85 18.02.05 L RPI Engineers (USA) 8 0 0 2
12 MAIER David D 187 86 12.10.00 R EC KAC 83 2 10 61
8 NICKL Thimo D 191 87 04.12.01 R EC KAC 51 1 4 27
4 SCHNETZER Ramon D 178 83 12.08.96 L Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub 72 3 7 24
9 SÖLLINGER Patrick D 188 97 05.08.04 L Steinbach Black Wings Linz 19 1 0 16
13 STEFFLER Devin D 187 86 14.07.00 R HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 3 0 0 2
25 UNTERWEGER Clemens D 183 91 01.04.92 L EC KAC 92 6 25 32
27 WIMMER Philipp D 195 96 13.12.01 L EC Red Bull Salzburg 41 0 1 35
32 WOLF Bernd D 178 84 23.02.97 L EHC Kloten (SUI) 120 6 20 62
6 GESSON Adrain F 178 78 13.09.06 L EC Red Bull Salzburg 0 0 0 0
28 HUBER Mario F 188 90 08.08.96 R EC Red Bull Salzburg 67 10 14 20
14 KOLARIK Leon F 180 80 23.09.07 L Peterborough Petes (USA) 0 0 0 0
18 KOSCHEK Felix F 186 84 23.10.05 L EV Vienna Capitals 2 0 1 0
20 NEUBAUER Henrik F 184 90 15.04.97 R Steinbach Black Wings Linz 30 1 4 0
7 NISSNER Benjamin F 182 80 30.11.97 L EC Red Bull Salzburg 56 12 14 24
24 REBERNIG Maximilian F 193 103 03.09.00 L EC iDM Wärmepumpen VSV 20 1 1 10
21 SCHERZER Ian F 181 89 03.07.05 L RPI Engineers (USA) 10 1 2 2
23 SCHWINGER Simeon F 182 75 07.10.97 L EC KAC 42 2 1 20
15 THALER Lucas F 180 80 21.01.02 R EC Red Bull Salzburg 52 9 9 39
19 VAN EE Finn F 182 88 12.01.03 L EC KAC 5 0 0 4
11 WALLNER Leon F 185 89 01.07.02 R EV Vienna Capitals 26 4 3 2
2 WASCHNIG David F 184 86 24.04.07 L EC KAC 4 0 0 0
16 ZWERGER Dominic F 183 93 16.07.96 L HC Ambri-Piotta (SUI) 102 26 39 51
184,6 86,7 25.01.00 1108 85 158 449

WM-Vorbereitung

Österreich vs. Tschechien
Do., 23. April 2026, 19:00 Uhr, Steffl Arena Wien
Live auf ORF SPORT +

Tschechien vs. Österreich
Fr., 24. April 2026, 17:30 Uhr, Jihlava (CZE)

Weitere WM-Vorbereitung
30.04., 19:00 Uhr, Zell am See: Österreich vs. Deutschland
02.05., 17:00 Uhr, Garmisch-Partenkirchen (GER): Deutschland vs. Österreich
09.05., 16:20 Uhr, Klagenfurt: Österreich vs. Slowenien
ÖEHV-Ticketshop

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