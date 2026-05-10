Österreichs WM-Kader steht fest

Wien. (PM ÖEHV) Es war eine der zentralen und auch schweren Entscheidungen: geht man mit acht Verteidigern und 14 Stürmern, oder mit neun Verteidigern und 13 Stürmern in die WM?

Und natürlich, wer sind die 22 Spieler, die am Mittwoch die Reise nach Zürich antreten? Nach internen Gesprächen im Coaching Staff, hat man sich nach dem 4:1-Sieg über Slowenien Samstagabend festgelegt.

Kurzum: Head Coach Roger Bader wird die WM mit neun Verteidigern und 13 Stürmern angehen. Das Torhüter-Trio mit David Kickert, Atte Tolvanen und Florian Vorauer stand bereits frühzeitig fest. Die neun Verteidiger lauten: Gregor Biber, Dominic Hackl, David Maier, Thimo Nickl, Ramon Schnetzer, Paul Stapelfeldt, Clemens Unterweger, Philipp Wimmer und Bernd Wolf.

Die 13 Stürmer sind: Tim Harnisch, Mario Huber, Paul Huber, Leon Kolarik, Henrik Neubauer, Benjamin Nissner, Maximilian Rebernig, Ian Scherzer, Peter Schneider, Simeon Schwinger, Lucas Thaler, Leon Wallner und Dominic Zwerger.

Als Kapitän wird das Nationalteam erstmals bei einer WM Peter Schneider anführen. Insgesamt bringt der 25-Mann Kader 1.414 Länderspiele an Erfahrung aufs Eis. Die Torhüter wie auch die Verteidiger kennen allesamt bereits die WM-Abläufe, waren bei einer oder mehr Weltmeisterschaften dabei.

Bei den Stürmern zählt man mit Tim Harnisch, Leon Kolarik, Maximilian Rebernig, Ian Scherzer und Leon Wallner fünf Debütanten.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist Laval Rocket, das Farmteam der Montreal Canadiens, bei dem Vinzenz Rohrer und David Reinbacher engagiert sind, im Playoff der AHL gegen Toronto Marlies ausgeschieden. Ob die beiden, oder zumindest einer der beiden, in den kommenden Tagen zum Nationalteam stößt, bleibt abzuwarten. Gespräche darüber werden mit den Spielern und dem Verein unverzüglich aufgenommen.

Head Coach Roger Bader: „Wie jedes Jahr ist die Nominierung des WM-Kaders eine schwere Entscheidung. Und darüber bin ich auch froh, denn sämtliche Spieler haben es mir schwer gemacht und ihre Visitenkarte im Zuge der WM-Vorbereitung hinterlegt. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit diesem Team unsere WM-Ziele erreichen werden. An oberster Stelle steht dabei nach wie vor der Klassenerhalt und dafür braucht es zwei Siege. Nach dem Ausscheiden von Laval Rocket in den AHL-Playoffs werden wir umgehend mit Vinzenz Rohrer und David Reinbacher Kontakt aufnehmen und sehen was passiert.“

Kader WM 2026

25 Spieler Statistik Name Vorname Pos Größe Gewicht Geburtsdatum R/L Verein GP G A PIM 30 KICKERT David GK 188,0 83,0 16.03.1994 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 126 0 0 2 35 TOLVANEN Atte GK 182,0 87,0 23.11.1994 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 8 0 0 0 33 VORAUER Florian GK 188,0 81,0 09.12.1999 L EC KAC (AUT) 34 0 0 0 45 BIBER Gregor D 190,0 89,0 09.08.2006 L Rögle BK (SWE) 23 0 2 8 5 HACKL Dominic D 187,0 91,0 08.11.1996 L EV Vienna Capitals (AUT) 49 0 3 14 12 MAIER David D 187,0 86,0 12.01.2000 R EC KAC (AUT) 86 2 11 63 78 NICKL Thimo D 191,0 87,0 04.12.2001 R EC KAC (AUT) 56 2 5 31 4 SCHNETZER Ramon D 178,0 83,0 12.08.1996 L Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 75 3 7 28 18 STAPELFELDT Paul D 197,0 100,0 20.09.1998 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 44 0 0 14 92 UNTERWEGER Clemens D 183,0 91,0 01.04.1992 L EC KAC (AUT) 96 6 26 34 67 WIMMER Philipp D 195,0 96,0 13.12.2001 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 45 0 1 35 32 WOLF Bernd D 178,0 84,0 23.02.1997 L EHC Kloten (SUI) 124 6 20 66 40 HARNISCH Tim F 179,0 81,0 18.04.2001 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 25 4 3 31 96 HUBER Mario F 188,0 90,0 08.08.1996 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 72 12 15 20 52 HUBER Paul F 193,0 101,0 10.06.2000 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 79 9 4 16 81 KOLARIK Leon F 180,0 80,0 23.09.2007 L Peterborough Petes (CAN) 5 2 2 0 14 NEUBAUER Henrik F 184,0 90,0 15.04.1997 R Steinbach Black Wings Linz (AUT) 34 1 4 0 70 NISSNER Benjamin F 182,0 80,0 30.11.1997 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 60 13 16 24 8 REBERNIG Maximilian F 193,0 103,0 03.09.2000 L Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 23 1 2 15 17 SCHERZER Ian F 181,0 89,0 03.07.2005 L RPI Engineers (USA) 15 1 4 2 3 SCHNEIDER Peter F 183,0 91,0 04.04.1991 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 96 28 37 44 61 SCHWINGER Simeon F 182,0 75,0 07.10.1997 L EC KAC (AUT) 45 2 1 20 48 THALER Lucas F 180,0 80,0 21.01.2002 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 57 10 12 45 9 WALLNER Leon F 185,0 89,0 01.07.2002 R EV Vienna Capitals (AUT) 31 4 7 2 16 ZWERGER Dominic F 183,0 93,0 16.07.1996 L HC Ambrì-Piotta (SUI) 106 26 40 51 Ø 185,5 88,0 26,7 1414 132 222 565