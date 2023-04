Ã–sterreichs WM-Kader nimmt weiter Formen an: Salzburger-Quintett und NHL-Mann Marco Rossi kommen dazu

Wien. (PM ÖEHV) Am Dienstag geht es für Österreichs Eishockey-Nationalteam in die letzte Vorbereitungswoche auf die WM 2023 von 12. – 28. Mai in...

Wien. (PM ÖEHV) Am Dienstag geht es für Österreichs Eishockey-Nationalteam in die letzte Vorbereitungswoche auf die WM 2023 von 12. – 28. Mai in Tampere (FIN) und Riga (LAT).

Mit dabei nun auch die Spieler von Meister EC Red Bull Salzburg Thomas Raffl, Ali Wukovits, Dominique Heinrich, Mario Huber und Benjamin Nissner, die in der Vorwoche noch eine Pause erhielten. Nach dem Aus der Minnesota Wild im Playoff der NHL stößt auch Marco Rossi zum Team. Am 4. Mai in Kapfenberg und 6. Mai in Trencin (SVK) stehen die letzten beiden Testspiele gegen die Slowakei am Programm, ORF SPORT + überträgt live.

„Ich bin natürlich sehr froh, dass er kommen kann und von Anfang an dabei sein wird“, zeigt sich Head Coach Roger Bader über die Verstärkung aus Übersee erfreut. In der AHL einer der Topscorer, zählte Rossi auch im Playoff der Minnesota Wild gegen die Dallas Stars, das die Texaner mit 4:2-Siegen für sich entschieden, zeitweise zum Kader. Der 21-Jährige befindet sich bereits am Weg nach Europa und wird am Dienstag beim ersten Zusammenzug der Mannschaft dabei sein. „Das ist wichtig, da er auch den Jetlag zu überstehen hat und sich an das europäische Eisfeld, das ja größer ist als jenes in der NHL, wieder gewöhnen muss“, ergänzt Roger Bader.

Zuletzt stand Rossi im August 2021 in der Olympia-Quali für Österreich am Eis.

Im letzten Vorbereitungscamp steht dem Head Coach nun auch das Salzburg-Quintett Raffl, Wukovits, Heinrich, Huber und Nissner zur Verfügung. Im Vorjahr rückten die Salzburg-Cracks bereits in Woche drei ein, dank des 4:0-Sweep im Finale 2022.

Im Moment noch fraglich ist Peter Schneider, der, wie nun bekannt, sich die Hand gebrochen hat.

Head Coach Roger Bader: „Auch wenn dies das letzte Teamcamp vor der WM ist, können wir noch nicht vom WM-Kader sprechen. Wir haben jetzt 25 Feldspieler im Aufgebot, zur WM fahren wir mit 22. Rechnet man aktuell noch Schneider dazu, reden wir sogar von 26 Spielern, womit insgesamt noch vier Spieler ausscheiden. Es geht in diesem Camp darum, dieses WM-Team zu finden, die definitiven Formationen zu finden und diese dann einzuspielen.“

Kader Teamcamp #5

# Name Vorname Pos Größe Gewicht Geb. Datum R/L Verein GP G A PIM 30 KICKERT David GK 188 81 16.03.94 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 86 0 0 2 31 MADLENER David GK 187 88 31.03.92 L Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 64 0 0 4 29 STARKBAUM Bernhard GK 186 91 19.02.86 L EV spusu Vienna Capitals 146 0 0 12 20 BRUNNER Nico D 181 78 17.09.92 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 38 0 0 0 19 HEINRICH Dominique D 175 76 31.07.90 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 90 19 22 18 8 LINDNER Luis D 180 71 16.05.01 L American International College (USA) 11 0 1 4 12 MAIER David D 187 85 12.01.00 R EC-KAC (AUT) 43 1 6 47 25 NICKL Thimo D 188 80 04.12.01 R AIK Stockholm (SWE) 13 0 1 19 4 REINBACHER David D 189 85 25.10.04 R EHC Kloten (SUI) 4 0 1 0 24 STRONG Steven D 183 87 16.02.93 L EC-KAC (AUT) 51 7 2 28 13 WIMMER Philipp D 193 93 13.12.01 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 21 0 1 27 32 WOLF Bernd D 178 84 23.02.97 L HC Lugano (SUI) 64 2 11 36 14 ZÜNDEL Kilian D 179 80 17.01.01 R HC Ambri-Piotta (SUI) 41 2 4 16 26 ACHERMANN Oliver F 195 93 16.01.94 R HC La Chaux-de-Fonds (SUI) 18 1 2 0 10 BALTRAM Florian F 180 81 25.03.97 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 20 1 5 4 15 FELDNER Nico F 188 88 11.10.98 R Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) 24 4 2 4 17 GANAHL Manuel F 182 81 12.07.90 L EC-KAC (AUT) 128 23 24 111 21 HAUDUM Lukas F 183 84 21.05.97 L EC-KAC (AUT) 91 21 24 36 28 HUBER Mario F 188 85 08.08.96 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 38 4 6 16 27 HUBER Paul F 193 101 10.06.00 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 23 3 0 4 11 NEUBAUER Henrik F 183 90 15.04.97 R Eishockeyclub Zeller Eisbären (AUT) 7 1 3 0 7 NISSNER Benjamin F 181 80 30.11.97 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 29 6 8 16 5 RAFFL Thomas F 194 104 19.06.86 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 115 35 30 68 23 ROSSI Marco F 176 81 23.09.01 L Minnesota Wild (NHL) 5 1 3 4 22 SCHWINGER Simeon F 182 75 07.10.97 L EC-KAC (AUT) 30 2 0 18 6 THALER Lucas F 180 76 21.01.02 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 14 6 3 27 9 WUKOVITS Ali F 184 83 09.05.96 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 33 3 6 14 16 ZWERGER Dominic F 183 93 16.07.96 L HC Ambri-Piotta (SUI) 51 13 14 29 ∅ 184,5 84,8 26,1 1.299 155 179 564