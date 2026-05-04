Österreichs WM-Kader erhält zwei weitere Verstärkungen

Wien. (PM ÖEHV) Dienstagnachmittag bricht die finale Vorbereitung auf die WM 2026 für die heimischen Cracks an.

In Klagenfurt holt man sich den Fenschliff, absolviert am Samstag, 16:20 Uhr, das insgesamt achte und letzte Testspiel gegen Slowenien – Karten sind über den ÖEHV-Ticketshop erhältlich, ORF SPORT + überträgt live. Wie bereits in der Vorwoche angekündigt, stoßen nun auch Gregor Biber und Paul Huber zum Nationalteam.

„Dass Paul Huber diese Woche dazukommt, war bereits bekannt. Auch die Spieler, die eine Pause erhalten haben, sind wieder wie geplant dabei. Für Gregor Biber ist am Samstag die Saison zu Ende gegangen. Wir haben sofort nach dem Spiel gegen Deutschland Kontakt aufgenommen und auch er stößt jetzt in Klagenfurt zum Nationalteam“, verrät Head Coach Roger Bader. Für das Retourspiel gegen Deutschland in Garmisch-Partenkirchen erhielten Clemens Unterweger, Bernd Wolf und Dominic Zwerger frei.

Atte Tolvanen und David Maier fielen vergangene Woche gesundheitlich angeschlagen aus, sind ab Dienstag aber nun ebenfalls wieder mit von der Partie. Für Gregor Biber ging die Finalserie in Schweden mit Rögle vergangenes Wochenende zu Ende. Skelleftea AIK musste man sich in der Best of seven-Finalserie 1:4 geschlagen geben.

Kader WM-Vorbereitung Woche #5

Nr. Name Vorname Pos Größe Gewicht Geb.Dat. R/L Verein GP G A PIM 30 KICKERT David GK 188 83 16.03.94 L EC Red Bull Salzburg 126 0 0 2 31 TOLVANEN Atte GK 182 87 23.11.94 L EC Red Bull Salzburg 7 0 0 0 1 VORAUER Florian GK 188 81 09.12.99 L EC KAC 33 0 0 0 5 BIBER Gregor D 190 89 09.08.06 L Rögle BK (SWE) 22 0 2 8 10 HACKL Dominic D 187 91 08.11.96 L EV Vienna Capitals 48 0 3 14 12 MAIER David D 187 86 12.10.00 R EC KAC 85 2 10 63 8 NICKL Thimo D 191 87 04.12.01 R EC KAC 55 2 4 31 4 SCHNETZER Ramon D 178 83 12.08.96 L Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub 75 3 7 28 26 STAPELFELDT Paul D 197 100 20.09.98 L Moser Medical Graz 99ers 43 0 0 14 13 STEFFLER Devin D 187 86 14.07.00 R HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 6 0 0 2 25 UNTERWEGER Clemens D 183 91 01.04.92 L EC KAC 95 6 25 34 27 WIMMER Philipp D 195 96 13.12.01 L EC Red Bull Salzburg 44 0 1 35 32 WOLF Bernd D 178 84 23.02.97 L EHC Kloten (SUI) 123 6 20 62 18 HARNISCH Tim F 179 81 18.04.01 L Moser Medical Graz 99ers 24 4 3 27 28 HUBER Mario F 188 90 08.08.96 R EC Red Bull Salzburg 71 12 14 20 27 HUBER Paul F 193 101 10.06.00 L Moser Medical Graz 99ers 78 9 4 16 14 KOLARIK Leon F 180 80 23.09.07 L Peterborough Petes (USA) 4 1 0 0 6 MOOSBRUGGER Lenz F 183 79 16.10.04 L Moser Medical Graz 99ers 3 1 0 2 20 NEUBAUER Henrik F 184 90 15.04.97 R Steinbach Black Wings Linz 34 1 4 0 7 NISSNER Benjamin F 182 80 30.11.97 L EC Red Bull Salzburg 59 12 14 24 24 REBERNIG Maximilian F 193 103 03.09.00 L EC iDM Wärmepumpen VSV 22 1 2 15 21 SCHERZER Ian F 181 89 03.07.05 L RPI Engineers (USA) 14 1 4 2 3 SCHNEIDER Peter F 183 91 04.04.91 R EC Red Bull Salzburg 95 26 37 42 23 SCHWINGER Simeon F 182 75 07.10.97 L EC KAC 44 2 1 20 15 THALER Lucas F 180 80 21.01.02 R EC Red Bull Salzburg 56 10 11 45 19 VAN EE Finn F 182 88 12.01.03 L EC KAC 9 0 0 6 11 WALLNER Leon F 185 89 01.07.02 R EV Vienna Capitals 30 4 6 2 16 ZWERGER Dominic F 183 93 16.07.96 L HC Ambri-Piotta (SUI) 105 26 39 51 185,3 87,5 26,3 1410 129 211 565