Österreichs WM-Fazit: Eine der erfolgreichsten Weltmeisterschaften der letzten Jahrzehnte

Wien. (PM ÖEHV) Mit drei Siegen aus drei Spielen direkt zu Beginn der WM 2026 in Zürich (SUI), schrieb man Geschichte und stand so gut da, wie noch nie nach den Auftaktpartien.

Auch wenn es am Ende knapp nicht für das Viertelfinale gereicht hat, blickt man auf eine äußerst erfolgreiche WM zurück.

„Wir haben neun Punkte geholt, einen weniger als im Vorjahr“, betonte Head Coach Roger Bader die guten Leistungen seines Teams und ist auch voll des Lobes: „Nach den prominenten Ausfällen musste man befürchten, dass wir hart um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Dass wir das so gut bewältigen konnten in den ersten Spielen, das ist nicht selbstverständlich. Die Mannschaft hat ein Riesenlob verdient.“

Mit den beherzten Auftritten eroberte man auch einmal mehr die Herzen der Fans. Abgesehen vom Spiel gegen Gastgeber Schweiz, wurde die ÖEHV-Auswahl, getragen von den heimischen Fans der UFTA (United Fans of Team Austria), zusätzlich von den Rängen gepusht.

„Wir hatten die Fans abgesehen vom Schweiz-Spiel immer auf unserer Seite. Sie hegen Sympathie für uns aufgrund unserer Spielweise und unseres Kampfgeistes“, freute sich auch Roger Bader über die Unterstützung seiner Schweizer Landsleute.

„Wenn uns jemand vor der WM gesagt hätte, dass die WM so endet, mit neun Punkten und der Chance auf das Viertelfinale, hätten wir das sofort genommen. Natürlich ist man trotzdem enttäuscht, wenn man es dann nicht schafft“, versuchte Peter Schneider das Aus nach der Niederlage gegen die USA nüchtern zu betrachten.

Erstmals führte der 35-Jährige Österreich bei einer WM als Kapitän an und sah positiv gestimmt in die Zukunft: „Es waren viele neue Spieler dabei, die in Zukunft wichtig sein werden fürs Nationalteam. Sie werden bei den nächsten Weltmeisterschaften mit Sicherheit noch selbstbewusster spielen.“ Die nächste WM ist jene in Deutschland. Spielorte sind Mannheim und Düsseldorf.