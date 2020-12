Ã–sterreichs U20 unterliegt der Schweiz knapp im letzten Test

Im einzigen Vorbereitungsspiel auf die IIHF U20 Weltmeisterschaft unterlag die österreichische U20-Nationalmannschaft in Edmonton der Schweiz knapp mit 2:3. Nach Weihnachten beginnt für Österreich...

Die österreichische U20-Nationalmannschaft bestritt in der Nacht auf Mittwoch das einzige Vorbereitungsspiel auf die am 25. Dezember beginnende IIHF U20 Weltmeisterschaft in Kanada. Im Rogers Place von Edmonton zogen die Österreicher gegen die Schweiz nur knapp mit 2:3 (0:1,1:1,1:1) den Kürzeren.

Von Beginn an entwickelte sich eine abwechslungsreiche Partie mit Torchancen auf beiden Seiten. Für beide Mannschaften war es das erste Spiel seit dem Zusammenzug vor knapp drei Wochen. Der erste Treffer gelang der Schweiz durch Gaetan Jobin (13.). Gegen Ende des ersten Drittels vergaben die Österreicher eine doppelte Überzahl und gingen daher mit einem 0:1-Rückstand in die erste Pause.

Kapitän Marco Rossi musste im zweiten Drittel wegen eines Checks mit einer zehnminütigen Disziplinarstrafe auf die Strafbank. In dieser Zeit fiel der österreichische Ausgleich durch Mathias Böhm (36.), aber auch die neuerliche Schweizer Führung durch Inaki Baragano (38.). Im Schlussabschnitt hatten die Österreicher eindeutig mehr vom Spiel, konnten aber wieder eine Powerplay-Gelegenheit mit zwei Mann mehr nicht nutzen.

Dafür traf Lionel Marchand für die Schweiz zum 3:1 (54.), ehe Leon Wallner noch einmal mit dem Anschlusstreffer für eine spannende Schlussphase sorgte (55.). Nach einer erneuten Strafe gegen die Schweiz spielte die ÖEHV-Auswahl die letzte Spielminute mit einem sechsten Feldspieler, der Ausgleich gelang aber nicht mehr.

„Ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel. Wir konnten das Tempo mitgehen. Das war bereits eine wichtige Erkenntnis vor dem WM-Start“, sagte Head Coach Roger Bader. „Leider haben wir unsere Powerplay-Möglichkeiten nicht genutzt. Es hätte daher auch anders ausgehen können. Es war ein guter Auftakt, aber natürlich gibt es noch etwas zu verbessern. Dass wir mit der Schweiz auf Augenhöhe waren, war schon ein Ausrufezeichen unserer Mannschaft.“

Auch die Spieler waren mit ihrem ersten Spiel seit 6. Dezember zufrieden. „Wir können viel Positives mitnehmen. Alle Spieler haben für die Mannschaft gekämpft. Wir werden die guten wie die negativen Dinge für das WM-Turnier mitnehmen“, sagte Clemens Krainz und Dominik Unterweger fügte noch hinzu: „Wir haben sehr viel umgesetzt, was uns der Trainer in den letzten Wochen mit auf den Weg gegeben hat. Unterm Strich war es von uns ein gutes Spiel. Bis zum Auftakt haben wir noch etwas Zeit, um Kleinigkeiten noch zu verbessern. Wir sind bereit für das erste WM-Spiel.“

Am 25. Dezember beginnt diese IIHF U20 Weltmeisterschaft, die im Rogers Place von Edmonton ohne Zuschauer ausgetragen wird. Österreich steigt in der Nacht auf 27. Dezember mit dem Spiel gegen die USA in dieses Turnier ein. Die beiden Spiele gegen Schweden (MEZ: 29. Dezember, 00:00 Uhr) und Tschechien (MEZ: 31. Dezember, 20:00 Uhr) werden von ORF Sport+ live ausgestrahlt. Im dritten WM-Spiel trifft die U20-Auswahl zudem auf Mitfavorit Russland (MEZ: 30.12.2020, 03:30 Uhr).

U20-Nationalmannschaft Herren

13. – 24.12.2020: Vorbereitung auf die U20-Weltmeisterschaft

Ort: Edmonton/Kanada

13.12.2020: Flug nach Kanada

18.12.2020: Start des Eistrainings

Vorbereitungsspiel

22.12.2020, 16:00 Uhr (MEZ: 23.12.2020, 00:00 Uhr): Schweiz – Österreich 3:2 (1:0,1:1,1:1)

Tore: Jobin (13.), Baragano (38./PP), Matchand (54.) bzw. Böhm (36.), Wallner (55.)

Strafminuten: 16 bzw. 8 plus 10 Disziplinarstrafe Rossi