Ã–sterreichs U20 in Vorbereitung auf President Cup in Riga

Wien. (PM ÖEHV) Mit Montag startet für Österreichs U20 Herreneishockey Nationalteam die Vorbereitung auf den President Cup in Riga (LAT) wo man zunächst auf die Castleton Spartans (USA) und Gastgeber Lettland trifft. Am Sonntag folgen die Platzierungsspiele. Für das Team von Head Coach Philipp Pinter ein wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg zur U20 WM Division IA von 9. – 15. Dezember in Bled (SLO).

„Der Trainerstab hat zwei Chancen den Kader für die WM zu sichten. Jetzt im August und dann nochmals im November. Von daher ist der President Cup ein wichtiges Sichtungsturnier“, schickt ÖEHV-Sportdirektor Roger Bader voraus.

Da man nicht für sämtliche Spieler die Freigabe erhielt, reist man mit einem Mix aus U18- und U20-Spielern nach Riga. „Solche Turniere sind immer eine Chance sich aufzudrängen für das WM-Team“, erklärt Roger Bader.

Insgesamt sechs Teams gehen in Riga an den Start, wobei Gastgeber Lettland zwei stellt. Hinzu kommen Österreich, die Castleton Spartans von der Vermont State University (USA), TUTO Hockey aus Finnland und die Raiders von der Milwaukee School of Engineering (USA).

Österreich bestreitet sein Auftaktspiel am Freitag gegen die Spartans und trifft am Samstag auf Lettland.

Head Coach Philipp Pinter: „Das ist unser erster Zusammenzug in der heurigen WM-Saison und wir alle freuen uns schon sehr darauf. Wir kennen die Jungs schon seit einigen Jahren und die Spieler wissen, was auf und abseits des Eises auf sie zukommt. Das Tempo wird enorm hoch sein. Wir werden schauen, wie sich die Mannschaft schlägt, wie sie sich steigern kann und wie schnell sie zusammenwächst. Für uns geht es vor allem um Sichtung und Beobachtung und darum, die Jungs an ein höheres Niveau heranzuführen. Wir wollen aus dem Turnier das Beste herausholen, um dann im Herbst die bestmögliche Mannschaft zu stellen.“

Der Villacher blickt dabei auch bereits in Richtung WM, wo man im Dezember in Bled (SLO) auf Norwegen, Frankreich, Dänemark, Ungarn und Slowenien trifft: „Die Gruppe ist sehr ausgeglichen, ein harter Brocken. Ein Vorteil für uns Coaches ist, dass wir mit diesen Jahrgängen bereits gearbeitet haben und die Spieler sehr detailliert kennen.“

Die Vorbereitung auf den President Cup bestreitet man in Bruck/Leitha. Am Mittwoch reist man nach Riga, wo noch weitere Trainingseinheiten am Programm stehen, ehe am Freitag der Auftakt gegen die Spartans erfolgt.

President Cup Riga (LAT)

Spielplan Österreich

Österreich vs. Castleton Spartans (USA)

Fr., 16. August 2024, 15:00 Uhr (16:00 Uhr Ortszeit)

Lettland Rot vs. Österreich

Sa., 17. August 2024, 15:00 Uhr (16:00 Uhr Ortszeit)

Kader