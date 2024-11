Österreichs U20 Herren: Countdown und Vorbereitung zur WM starten in St. Pölten

Wien. (PM ÖEHV) Mit Montag starten für Österreichs U20 Herreneishockey Nationalteam in St. Pölten die Vorbereitung und der Countdown zur U20 WM Division IA,...

Wien. (PM ÖEHV) Mit Montag starten für Österreichs U20 Herreneishockey Nationalteam in St. Pölten die Vorbereitung und der Countdown zur U20 WM Division IA, die von 9. bis 15. Dezember 2024 in Bled (SLO) stattfindet. Für das Team von Head Coach Philipp Pinter sind die Spiele beim Vier-Nationen-Turnier gegen Norwegen, Dänemark und Lettland wichtige Tests im Hinblick auf die Weltmeisterschaft, bei der Norwegen und Dänemark erneut Gegner der ÖEHV-Auswahl sind.

„Das ist eine sehr sehr wichtige Woche für uns“, bekräftigt der Head Coach. Sowohl taktisch als auch vom System her gilt es den Feinschliff für die WM vorzunehmen. Mit Norwegen, Dänemark und Lettland trifft man dafür auch auf drei Nationen, mit denen man sich messen will, wie Philipp Pinter ausführt.

Sportdirektor Roger Bader unterstreicht: „Der November Break ist stets eine wichtige Standortbestimmung so kurz vor der WM und dient dem Coaching Staff nochmals dazu zu sichten und das System zu verfestigen. Lettland, Dänemark und Norwegen werden dem Team helfen, rasch auf das Level zu kommen, das es bei der WM brauchen wird um konkurrenzfähig zu sein.“

Im Fokus stehen auch die Spieler. Im Kader finden sich einige U18-Teamspieler, da man auf die Legionäre aus Übersee in diesem Teamcamp verzichten muss.

„Das bedeutet, dass sich andere präsentieren können und sich einen WM-Platz erkämpfen können. Die Jungs wissen, dass es per se keinen Garantieplatz gibt“, so Pinter, der zu den U18-Spielern weiter betont: „Die, die jetzt mit dabei sind, sind unserer Ansicht nach sehr gute Talente, die sich diese Chance auch verdient haben.“

Happy zeigt sich Philipp Pinter auch mit seinen drei Torhütern Benedikt Oschgan, Max Kogler und Patrick Müller: „Da können wir mit der aktuellen Entwicklung sehr zufrieden sein. Benedikt Oschgan durfte kürzlich sogar Champions League-Luft schnuppern.“

Besonderes Augenmerk wird man bei diesem Teamcamp auf die Special Teams legen, Philipp Pinter: „Wir haben das bei den letzten Turnieren und bei der WM im Vorjahr gesehen, dass das Niveau der Teams so hoch ist, dass die Special Teams den Unterschied ausmachen. Wir waren in der jüngeren Vergangenheit im Powerplay zu wenig effektiv und haben in Unterzahl zu viel hergegeben.“

U20-Nationalteam Herren – Vier-Nationen-Turnier St. Pölten

Norwegen vs. Österreich

Do., 07. November 2024, 19:30 Uhr, Sportzentrum Niederösterreich

Österreich vs. Dänemark

Fr., 08. November 2024, 19:30 Uhr, Sportzentrum Niederösterreich

Österreich vs. Lettland

Sa., 09. November 2024, 15:30 Uhr, Sportzentrum Niederösterreich

2025 IIHF Ice Hockey U20 World Championship Division IA

9.⁠ ⁠Dezember 2024 – 15. Dezember 2024, Bled (SLO)

Teilnehmer: Norwegen, Frankreich, Dänemark, Österreich, Ungarn, Slowenien

Österreich vs. Frankreich

Mo., 09. Dezember 2025, Ledena dvorana Bled, 12:30 Uhr

Norwegen vs. Österreich

Di., 10. Dezember 2025, Ledena dvorana Bled, 16:00 Uhr

Slowenien vs. Österreich

Do., 12. Dezember 2025, Ledena dvorana Bled, 16:00 Uhr

Österreich vs. Ungarn

Fr., 13. Dezember 2025, Ledena dvorana Bled, 12:30 Uhr

Dänemark vs. Österreich

So., 15. Dezember 2025, Ledena dvorana Bled, 12:30 Uhr

Alle Infos auf der offiziellen IIHF-Seite: https://www.iihf.com/en/events/2025/wm20ia

Kader U20-Teamcamp

Name Vorname Pos Größe Gewicht Geburtsdatum R/L Verein KOGLER Max GK 185,0 69,0 20.04.06 L South Kent School (USA) MÜLLER Patrick GK 182,0 74,0 19.08.05 L EC-KAC (AUT) OSCHGAN Benedikt GK 186,0 80,0 04.07.05 L Växjö Lakers HC (SWE) BAUMANN Fabian D 190,0 88,0 11.10.2006 R EC Red Bull Salzburg (AUT) EDER Paul D 182,0 82,0 13.05.05 L Eishockey Akademie Oberösterreich (AUT) KIRCHEBNER Maximilian D 183,0 83,0 04.04.05 R EC Red Bull Salzburg (AUT) KLASSEK Thomas D 182,0 83,0 18.02.05 L EC-KAC (AUT) REBERNIG Alexander D 190,0 92,0 27.10.05 L EC Red Bull Salzburg (AUT) REINER Paul D 171,0 73,0 04.07.06 R Eishockey – Akademie Steiermark (AUT) SCHNABL Jakob D 175,0 63,0 05.03.07 L EC Red Bull Salzburg (AUT) USCHAN Nico D 185,0 84,0 17.06.2007 L EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) WIESELTHALER Lukas D 187,0 75,0 01.09.2006 R EC Red Bull Salzburg (AUT) AIGNER Raffael F 182,0 76,0 14.01.2005 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) DOBROVOLNY Johannes F 177,0 74,0 04.10.08 L EC-KAC (AUT) DREIER Lukas F 180,0 82,0 18.07.2006 L EC-KAC (AUT) GESSON Adrian F 178,0 75,0 13.09.2006 L EC Red Bull Salzburg (AUT) HUMER Constantin F 185,6 81,0 02.07.2006 R EC Red Bull Salzburg (AUT) KOGLER Luca F 175,0 69,0 25.02.2006 L EC Red Bull Salzburg (AUT) KOLARIK Leon F 178,0 74,0 23.09.2007 L EC Red Bull Salzburg (AUT) LAM Oliver F 182,0 88,0 26.12.2005 L EC-KAC (AUT) MANDL Kevin F 181,0 72,0 09.08.07 L EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) NEUMANN Johannes F 174,0 74,0 10.05.2006 L Rögle BK (SWE) NOLL Paul F 187,0 91,0 23.02.2005 L EC Red Bull Salzburg (AUT) RUPNIK Alexander F 173,0 68,0 18.08.2005 R EHC Kloten (SUI) SINTSCHNIG Paul F 180,5 67,5 11.03.2009 L EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) WASCHNIG David F 182,0 76,0 24.04.2007 L EC-KAC (AUT)

