Ã–sterreichs U20: Alle Mann an Bord

Wien. (PM ÖEHV) Österreichs U20 Herreneishockey Nationalteam hebt Richtung Weltmeisterschaft nach Kanada ab. Sämtliche der vor drei Wochen einberufenen Spieler sind mit an Bord, alle PCR-Tests selbstverständlich negativ. Zwei Tage Quarantäne stehen an, ehe die Vorbereitung endlich starten kann.

Marco Kasper zeigte im November-Break im A-Nationalteam auf. Jetzt geht es für ihn mit dem U20-Nationalteam zur WM nach Kanada – Copyright: GEPA pictures/Matic Klansek (ACHTUNG: Foto steht Ihnen nicht honorarfrei zur Verfügung. Rückfragen sind an GEPA pictures direkt zu richten)

„Man spürt nun langsam, wie die Vorfreude und auch die positive Anspannung steigen“, so ÖEHV Sportdirektor Herren Roger Bader, der als Head of Delegation Österreichs U20-Team anführt.

Finnland (27. Dezember), Gastgeber Kanada (28. Dezember), Tschechien (30. Dezember) und Deutschland (31. Dezember) sind die Gruppengegner. Am 21. und 23. Dezember bestreitet man noch zwei Testspiele gegen die Slowakei und Schweden, danach wird Head Coach Marco Pewal den endgültigen 25-Mann Kader nominieren mit dem man noch am gleichen Tag nach Edmonton übersiedelt.

„Es ist etwas Besonderes, sich mit der Weltspitze zu messen. Nachdem es im Vorjahr keinen Absteiger gab, wird es heuer wieder ernst. Unsere Chance der Relegation zu entgehen, sehen wir am ehesten gegen Deutschland. Sollte es in die Relegation gehen, erwarte ich dort die Slowakei oder die Schweiz“, gibt Roger Bader einen Ausblick.

Wie es der Spielplan will, ist das Bruder-Duell mit Deutschland das letzte Gruppenspiel. Ein wahrer Showdown also.

Bevor es soweit ist, heißt es nach der Ankunft in Kanada sich in der zweitägigen Quarantäne rasch zu akklimatisieren, die Zeitumstellung wegzustecken und die zwei Tage zur Ruhe und Regeneration zu nutzen.

Denn die darauffolgenden Tage und Wochen werden intensiv, wie Roger Bader verrät: „Tägliche Trainingseinheiten, Spiele auf allerhöchstem Niveau – da gilt es fit und bereit zu sein. Sowohl physisch als auch mental.“

Zeit- und Spielplan

Start Vorbereitung: am 15. Dezember übersiedelt die rotweißrote Delegation nach Red Deer in Kanada zur WM-Vorbereitung. Nach dem zweiten Testspiel gegen Schweden am 23. Dezember wird der definitive WM-Kader nominiert. 25 Mann, zuzüglich dem Betreuerstab, beziehen dann am 24. Dezember in Edmonton das WM-Quartier.

Testspiele

Österreich vs. Slowakei

Di., 21. Dezember 2021, 19:30 Uhr Ortszeit (Mi., 22. Dezember, 03:30 Uhr CET)

Österreich vs. Schweden

Do., 23. Dezember 2021, 19:30 Uhr Ortszeit (Fr., 24. Dezember, 03:30 Uhr CET)

WM Spielplan

Österreich vs. Finnland

Mo., 27. Dezember 2021, 12:00 Uhr Ortszeit (20:00 Uhr CET)

Österreich vs. Kanada

Di., 28. Dezember 2021, 17:00 Uhr Ortszeit (Mi., 29. Dezember, 01:00 Uhr CET)

Tschechien vs. Österreich

Do., 30. Dezember 2021, 14:30 Uhr Ortszeit (22:30 Uhr CET)

Deutschland vs. Österreich

Fr., 31. Dezember 2021, 12:00 Uhr Ortszeit (20:00 Uhr CET)

Nach Neujahr folgen die Finalserie sowie die Relegation.

IIHF World Junior Championships Dezember 2021 – 5. Januar 2022 in Edmonton und Red Deer in Kanada

Gruppe A: USA, Russland, Schweden, Slowakei, Schweiz

Gruppe B: Kanada, Finnland, Deutschland, Tschechien, Österreich

Modus

Die vier erstplatzierten Teams nach der Vorrunde qualifizieren sich für das Viertelfinale, das, wie auch das Halbfinale und Finale, im K.o.-Modus ausgetragen wird und so der Weltmeister ermittelt wird. Die beiden fünftplatzierten Nationen nach der Vorrunde bestreiten die Relegation im Modus “Best of Three” und ermitteln dabei den Absteiger in die Gruppe A der Division I.

Medaillenspiegel: Kanada (18), Russland (13), Finnland (5), USA (5), Schweden (2), Tschechien (2)

Kader

Name Vorname Pos Größe Gewicht Geburtsdatum R/L Verein 29 MOSER Lukas GK 184,0 85,0 25.01.2002 L EC GRAND Immo VSV (AUT) 1 SOMMER Leon GK 180,0 75,0 24.05.2002 L Steel Wings Linz (AUT) 30 WRANESCHITZ Sebastian GK 180,0 82,0 06.03.2002 L Victoria Royals (CAN) 7 ERNE Luca D 190,0 95,0 26.01.2004 R Fresno Monsters (USA) 3 HÖRL Lukas D 186,0 85,0 03.04.2003 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 4 LINDNER Lorenz D 182,0 82,0 07.01.2003 R EC-KAC (AUT) 2 MITROVIC Matteo D 190,0 82,0 28.01.2003 L HTC Nordic Hockey Academy (AUT) 11 MUßBACHER Mark D 180,0 76,0 17.03.2003 L GCK/ZSC Lions (SUI) 10 NECESANY Lukas D 182,0 87,0 05.03.2003 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 5 REINBACHER David D 185,0 83,0 25.10.2004 R EHC Kloten (SUI) 12 SABLATTNIG Tobias D 183,0 79,0 14.05.2003 L EC-KAC (AUT) 16 TIALLER Christoph D 182,0 78,0 28.01.2003 R EC-KAC (AUT) 18 URBANEK Martin D 173,0 74,0 08.05.2002 R EC GRAND Immo VSV (AUT) 6 AUER Luca F 187,0 81,0 17.07.2004 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 8 BÖHM Mathias F 190,0 88,0 17.04.2003 L Eishockeyverein spusu VIENNA CAPITALS (AUT) 22 CERNIK David F 176,0 73,0 29.07.2004 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 14 GEIFES Tim F 187,0 80,0 29.03.2003 L South Shore Kings (USA) 9 HENGELMÜLLER Maximilian F 188,0 88,0 23.02.2002 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 19 KASPER Marco F 186,0 83,0 08.04.2004 L Rögle BK (SWE) 21 MAIER Oskar F 178,0 76,0 05.02.2002 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 17 PEETERS Senna F 185,0 87,0 14.06.2002 R Halifax Mooseheads (CAN) 20 RAPPOLD Kilian F 188,0 91,0 02.05.2002 R Moser Medical Graz99ers (AUT) 23 ROHRER Vinzenz F 180,0 76,0 09.09.2004 R Ottawa 67’s (CAN) 24 THALER Lucas F 180,0 76,0 21.01.2002 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 26 TSCHURNIG Johannes F 182,0 77,0 21.03.2004 L EC GRAND Immo VSV (AUT) 15 VAN EE Finn F 182,0 83,0 12.01.2003 L EC-KAC (AUT) 13 WALLNER Leon F 185,0 83,0 01.07.2002 R Södertalje SK (SWE) 25 WERNICKE Janick F 185,0 80,0 02.12.2003 R HTC Nordic Hockey Academy (AUT)