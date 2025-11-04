Ã–sterreichs Peter Schneider: „Wir wollen immer die beste Leistung abrufen“

Wien. (PM Ã–EHV) Peter Schneider fÃ¼hrt das Nationalteam als KapitÃ¤n in den Deutschland Cup, fÃ¼r den Leon Wallner aufgrund des Ausfalls von Benjamin Nissner nachnominiert wurde.

In Landshut trifft man mit Gastgeber Deutschland, der Slowakei und Lettland auf drei Nationen die unter den Top 10 in der Weltrangliste weilen und allesamt fÃ¼r die Olympischen Spiele 2026 qualifiziert sind. Entsprechend erwartet der 34-jÃ¤hrige Routinier drei schwere Spiele, in denen man wichtige Schritte Richtung WM machen mÃ¶chte. Alle Ã–sterreich-Partien werden live auf ORF SPORT + Ã¼bertragen.



Deutschland, die Slowakei und Lettland â€“ welche Ziele habt ihr euch fÃ¼r den Deutschland-Cup gesteckt?

Peter Schneider: â€žEs ist ein hochklassiges Turnier, mit Teams aus den Top 10 der Weltranglite, die immer Topleistungen bei der WM abliefern und jetzt auch fÃ¼r Olympia qualifiziert sind. Die werden dieses Turnier hernehmen, um fÃ¼r sich die besten Spieler fÃ¼r Olympia zu testen. Das werden drei wahnsinnig schwere Spiele.â€œ

Wie wertvoll sind diese Partien fÃ¼r euch als Mannschaft in der Entwicklung?

Peter Schneider: â€žEs ist nicht alltÃ¤glich, dass man gegen so starke Teams spielen darf in der regulÃ¤ren Saison. Das sind Partien auf hÃ¶chstem Niveau. Es ist fÃ¼r uns als Mannschaft ein wichtiger Schritt in der Entwicklung in Hinblick auf die WM. Auch auf individueller Ebene. Wir haben einige junge Spieler dabei, fÃ¼r die sind das wichtige EinsÃ¤tze, um das Level kennenzulernen, da mitzuhalten und sich nicht verstecken zu mÃ¼ssen.â€œ

Wie gut habt ihr euch in der kurzen Zeit bereits gefunden?

Peter Schneider: â€žDas erste Eistraining hat bereits sehr gut ausgesehen. Wir hatten ein sehr hohes Tempo und haben eine gute Chemie in der Mannschaft. Wir kennen uns zum Teil auch schon sehr lange. Die jungen Spieler machen einen guten Eindruck sowohl auf dem Eis als auch abseits davon. Der Teamspirit ist sehr gut und das ist wichtig. Wir wollen das durch die Woche gut durchbringen und jeden Tag einen Schritt nach vorne machen. Es wird in der kurzen Zeit nicht alles perfekt funktionieren, aber wichtig ist, dass wir uns gut verstehen und mit Freude und Leidenschaft an die Sache rangehen. Dann werden auch die Ergebnisse passen.â€œ

Der Deutschland-Cup zÃ¤hlt bereits zum neu eingefÃ¼hrten European Cup of Nations. Ã„ndert das etwas fÃ¼r euch von der Erwartungshaltung her?

Peter Schneider: â€žDer European Cup of Nations ist ein Versuch die Turniere in den Breaks aufzuwerten indem es ein Ranking gibt. FÃ¼r uns Ã¤ndert sich nicht viel an der Einstellung, weil wir sowieso in das Turnier hineingehen mit dem Gedanken, dass wir uns fÃ¼r die WM empfehlen wollen. Es macht fÃ¼r uns keinen Unterschied. Wir wollen immer die beste Leistung abrufen.â€œ

Du fÃ¼hrst das Nationalteam als KapitÃ¤n an. Wie fÃ¼hlt sich diese Rolle fÃ¼r dich an?

Peter Schneider: â€žEs kommt immer darauf an, wer dabei ist. Thomas (Anm.: Raffl) ist nicht dabei. Er ist unser KapitÃ¤n. Aber es ist fÃ¼r mich natÃ¼rlich eine groÃŸe Ehre, dass ich das Ã¼bernehmen darf und ich hoffe, dass ich den Job gut machen werde.â€œ

Deutschland-Cup 2025 Herren

– 09. November 2025, Landshut (GER)

Ã–sterreich vs. Slowakei

Do., 06. November 2025, 12:15 Uhr, live auf ORF SPORT +

Deutschland vs. Ã–sterreich

Sa., 08. November 2025, 18:45 Uhr, live auf ORF SPORT +

Lettland vs. Ã–sterreich

So., 09. November 2025, 11:00 Uhr, live auf ORF SPORT +

Kader

Name Vorname Pos GrÃ¶ÃŸe Gewicht Geburtsdatum R/L Verein GP G A PIM 30 KICKERT David GK 188,0 81,0 16.03.94 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 119 0 0 2 31 TOLVANEN Atte GK 182,0 84,0 23.11.94 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 3 0 0 0 1 VORAUER Florian GK 187,0 79,0 09.12.99 L EC-KAC (AUT) 26 0 0 0 5 HACKL Dominic D 186,0 86,0 08.11.96 L EV Vienna Capitals (AUT) 39 0 1 14 8 NICKL Thimo D 188,0 80,0 04.12.01 R EC-KAC (AUT) 47 1 3 25 2 SABLATTNIG Tobias D 183,0 79,0 14.05.03 L EC-KAC (AUT) 6 0 0 4 4 SCHNETZER Ramon D 178,0 83,0 12.08.96 L Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 64 3 5 24 6 SÃ–LLINGER Patrick D 186,0 93,0 05.08.04 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 12 0 0 10 24 STAPELFELDT Paul D 197,0 100,0 20.09.98 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 37 0 0 14 25 UNTERWEGER Clemens D 183,0 85,0 01.04.92 L EC-KAC (AUT) 91 6 24 32 32 WOLF Bernd D 178,0 84,0 23.02.97 L EHC Kloten (SUI) 112 4 16 62 14 ZÃœNDEL Kilian D 180,0 80,0 17.01.01 R Moser Medical Graz99ers (AUT) 71 2 6 26 26 ACHERMANN Oliver F 195,0 93,0 16.01.94 R HC La Chaux-de-Fonds (SUI) 47 2 3 4 21 HAUDUM Lukas F 183,0 86,0 21.05.97 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 130 31 34 48 27 HUBER Paul F 193,0 101,0 10.06.00 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 73 8 2 16 28 HUBER Mario F 188,0 85,0 08.08.96 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 63 10 14 20 15 KAINZ Lukas F 184,0 87,0 02.09.95 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 54 4 11 10 13 MAIER Oskar F 178,0 78,0 05.02.02 L Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 3 0 0 0 19 ROHRER Vinzenz F 178,0 73,0 09.09.04 R ZSC Lions (SUI) 30 5 6 39 3 SCHNEIDER Peter F 183,0 91,0 04.04.91 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 89 23 34 40 10 SCHWINGER Simeon F 182,0 75,0 07.10.97 L EC-KAC (AUT) 36 2 0 18 9 SINTSCHNIG Paul F 185,0 77,0 11.03.09 L Eishockeyclub EC iDM WÃ¤rmepumpen VSV (AUT) 0 0 0 0 23 THALER Lucas F 180,0 76,0 21.01.02 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 46 7 8 35 7 WALLNER Leon F 185,0 88,0 01.07.02 R EV Vienna Capitals (AUT) 21 3 1 2 16 ZWERGER Dominic F 183,0 93,0 16.07.96 L HC AmbrÃ¬-Piotta (SUI) 98 25 35 51 Ã˜ 184,5 84,7 26,4 1317 136 203 496

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!