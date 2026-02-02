Ã–sterreichs Kader fÃ¼r das Drei-Nationen-Turnier in Oslo steht fest

Wien. (PM Ã–EHV) Der Februar Break steht bei Head Coach Roger Bader gewohnt im Zeichen des Sichtens fÃ¼r die im April startende WM-Vorbereitung.
Der Ã–EHV-Erfolgstrainer zieht am Montag in Wien einen 24-Mann starken Kader zusammen. Darunter befinden sich mit Maximilian Preiml, Devin Steffler, Johannes Neumann und David Waschnig vier DebÃ¼tanten. Der Altersdurchschnitt betrÃ¤gt 25,2 Jahre.
Es gibt einen direkten Weg von der U20 ins A-Nationalteam. Das erkennt man heuer daran, dass wir mit Johannes Neumann, KapitÃ¤n des U20-Nationalteams, und David Waschnig zwei Spieler erstmals einberufen haben, die sich in den vergangenen Jahren in der U20 gut entwickelt haben und sich diese Chance erarbeitet und verdient habenâ€œ, fÃ¼hrt Head Coach Roger Bader aus.
Die DebÃ¼tanten und jungen Spieler werden von Routiniers und LeistungstrÃ¤gern wie Bernd Wolf, Kilian ZÃ¼ndel, Ramon Schnetzer, Paul Huber, Benjamin Nissner, TorhÃ¼ter Florian Vorauer oder auch dem erst 21-jÃ¤hrigen Vinzenz Rohrer angefÃ¼hrt.
Head Coach Roger Bader: â€žIm Februar sind wir eigentlich jedes Jahr mit einer eher jÃ¼ngeren Mannschaft am Start, in der sich auch WM-erfahrene Spieler wiederfinden. Der Februar Break ist fÃ¼r uns Coaches die beste Gelegenheit zu Sichten, bevor die Playoffs los gehen. Die Routiniers werden ihren Wert fÃ¼r das Nationalteam bestÃ¤tigen wollen und die Kandidaten, die aus unserer Sicht eine gute Saison haben bei ihren Klubs, kÃ¶nnen sich fÃ¼r die WM-Vorbereitung empfehlen.â€œ
Zwei Ziele werden im Februar traditionell verfolgt:
- Spielweise und Team Ã–sterreich-DNA weiterentwickeln
- Kandidatensichtung fÃ¼r die WM-Vorbereitung
â€žDas steht fÃ¼r uns im Fokusâ€œ, bekrÃ¤ftigt Roger Bader, der Ã¼ber Resultatziele beim Drei-Nationen-Turnier in Oslo noch nicht nachdenkt, da die Kader von Ungarn und Norwegen noch nicht bekannt sind.
Februar Break 2026
Drei-Nationen-Turnier/European Cup of Nations, Oslo (NOR)
Spielplan
Ã–sterreich vs. Ungarn
Fr. 6. Februar 2026, 19:00 Uhr, live auf ORF SPORT +
Norwegen vs. Ã–sterreich
Sa., 7. Februar 2026, 16:00 Uhr
Kader
Nr.NameVornamePosGrÃ¶ÃŸeGewichtGeb.Dat.R/LVereinGPGAPIM
|1
|VORAUER
|Florian
|GK
|187
|79
|09.12.99
|L
|EC-KAC
|28
|0
|0
|0
|29
|BRANDNER
|Jakob
|GK
|190
|90
|16.05.01
|R
|Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie
|3
|0
|0
|0
|30
|WIESER
|Nicolas
|GK
|183
|78
|30.08.97
|L
|Moser Medical Graz99ers
|3
|0
|0
|0
|2
|PREIML
|Maximilian
|D
|186
|80
|12.06.03
|R
|EC-KAC
|0
|0
|0
|0
|11
|SABLATTNIG
|Tobias
|D
|183
|79
|14.05.03
|L
|EC-KAC
|9
|0
|0
|8
|4
|SCHNETZER
|Ramon
|D
|178
|83
|12.08.96
|L
|Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub
|67
|3
|6
|24
|13
|SÃ–LLINGER
|Patrick
|D
|186
|93
|05.08.04
|L
|Steinbach Black Wings Linz
|15
|1
|0
|12
|24
|STAPELFELDT
|Paul
|D
|197
|100
|20.09.98
|L
|Moser Medical Graz99ers
|40
|0
|0
|14
|3
|STEFFLER
|Devin
|D
|185
|80
|14.07.00
|R
|Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie
|0
|0
|0
|0
|32
|WOLF
|Bernd
|D
|178
|84
|23.02.97
|L
|EHC Kloten (SUI)
|115
|4
|17
|62
|14
|ZÃœNDEL
|Kilian
|D
|180
|80
|17.01.01
|R
|Moser Medical Graz99ers
|74
|2
|8
|26
|18
|HARNISCH
|Tim
|F
|179
|81
|18.04.01
|L
|Moser Medical Graz99ers
|23
|4
|3
|27
|27
|HUBER
|Paul
|F
|193
|101
|10.06.00
|L
|Moser Medical Graz99ers
|76
|9
|3
|16
|15
|KAINZ
|Lukas
|F
|184
|83
|02.09.95
|L
|Moser Medical Graz99ers
|57
|4
|12
|10
|28
|MAXA
|Felix
|F
|187
|93
|14.11.97
|L
|EC iDM WÃ¤rmepumpen VSV
|52
|2
|3
|14
|25
|NEUBAUER
|Henrik
|F
|183
|90
|15.04.97
|R
|Steinbach Black Wings Linz
|26
|1
|4
|0
|9
|NEUMANN
|Johannes
|F
|175
|82
|10.05.06
|L
|RÃ¶gle BK (SWE)
|0
|0
|0
|0
|7
|NISSNER
|Benjamin
|F
|181
|80
|30.11.97
|L
|EC Red Bull Salzburg
|51
|8
|10
|24
|19
|ROHRER
|Vinzenz
|F
|178
|73
|09.09.04
|R
|ZSC Lions (SUI)
|33
|7
|7
|43
|10
|SCHWINGER
|Simeon
|F
|182
|75
|07.10.97
|L
|EC-KAC
|39
|2
|0
|20
|16
|VAN EE
|Finn
|F
|180
|83
|12.01.03
|L
|EC-KAC
|2
|0
|0
|0
|22
|WALLENTA
|Elias
|F
|182
|85
|04.01.99
|L
|EC iDM WÃ¤rmepumpen VSV
|7
|0
|1
|0
|6
|WALLNER
|Leon
|F
|185
|88
|01.07.02
|R
|EV spusu Vienna Capitals
|23
|4
|3
|2
|21
|WASCHNIG
|David
|F
|180
|79
|24.04.07
|L
|EC-KAC
|0
|0
|0
|0
|183,4
|84,1
|25.01.00
|743
|51
|77
|321
