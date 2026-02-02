Ã–sterreichs Kader fÃ¼r das Drei-Nationen-Turnier in Oslo steht fest

Wien. (PM Ã–EHV) Der Februar Break steht bei Head Coach Roger Bader gewohnt im Zeichen des Sichtens fÃ¼r die im April startende WM-Vorbereitung.

Der Ã–EHV-Erfolgstrainer zieht am Montag in Wien einen 24-Mann starken Kader zusammen. Darunter befinden sich mit Maximilian Preiml, Devin Steffler, Johannes Neumann und David Waschnig vier DebÃ¼tanten. Der Altersdurchschnitt betrÃ¤gt 25,2 Jahre.

Es gibt einen direkten Weg von der U20 ins A-Nationalteam. Das erkennt man heuer daran, dass wir mit Johannes Neumann, KapitÃ¤n des U20-Nationalteams, und David Waschnig zwei Spieler erstmals einberufen haben, die sich in den vergangenen Jahren in der U20 gut entwickelt haben und sich diese Chance erarbeitet und verdient habenâ€œ, fÃ¼hrt Head Coach Roger Bader aus.

Die DebÃ¼tanten und jungen Spieler werden von Routiniers und LeistungstrÃ¤gern wie Bernd Wolf, Kilian ZÃ¼ndel, Ramon Schnetzer, Paul Huber, Benjamin Nissner, TorhÃ¼ter Florian Vorauer oder auch dem erst 21-jÃ¤hrigen Vinzenz Rohrer angefÃ¼hrt.

Head Coach Roger Bader: â€žIm Februar sind wir eigentlich jedes Jahr mit einer eher jÃ¼ngeren Mannschaft am Start, in der sich auch WM-erfahrene Spieler wiederfinden. Der Februar Break ist fÃ¼r uns Coaches die beste Gelegenheit zu Sichten, bevor die Playoffs los gehen. Die Routiniers werden ihren Wert fÃ¼r das Nationalteam bestÃ¤tigen wollen und die Kandidaten, die aus unserer Sicht eine gute Saison haben bei ihren Klubs, kÃ¶nnen sich fÃ¼r die WM-Vorbereitung empfehlen.â€œ

Zwei Ziele werden im Februar traditionell verfolgt:

Spielweise und Team Ã–sterreich-DNA weiterentwickeln

Kandidatensichtung fÃ¼r die WM-Vorbereitung

â€žDas steht fÃ¼r uns im Fokusâ€œ, bekrÃ¤ftigt Roger Bader, der Ã¼ber Resultatziele beim Drei-Nationen-Turnier in Oslo noch nicht nachdenkt, da die Kader von Ungarn und Norwegen noch nicht bekannt sind.

Februar Break 2026

Drei-Nationen-Turnier/European Cup of Nations, Oslo (NOR)

Spielplan

Ã–sterreich vs. Ungarn

Fr. 6. Februar 2026, 19:00 Uhr, live auf ORF SPORT +

Norwegen vs. Ã–sterreich

Sa., 7. Februar 2026, 16:00 Uhr

Kader

Nr.NameVornamePosGrÃ¶ÃŸeGewichtGeb.Dat.R/LVereinGPGAPIM

1 VORAUER Florian GK 187 79 09.12.99 L EC-KAC 28 0 0 0 29 BRANDNER Jakob GK 190 90 16.05.01 R Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie 3 0 0 0 30 WIESER Nicolas GK 183 78 30.08.97 L Moser Medical Graz99ers 3 0 0 0 2 PREIML Maximilian D 186 80 12.06.03 R EC-KAC 0 0 0 0 11 SABLATTNIG Tobias D 183 79 14.05.03 L EC-KAC 9 0 0 8 4 SCHNETZER Ramon D 178 83 12.08.96 L Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub 67 3 6 24 13 SÃ–LLINGER Patrick D 186 93 05.08.04 L Steinbach Black Wings Linz 15 1 0 12 24 STAPELFELDT Paul D 197 100 20.09.98 L Moser Medical Graz99ers 40 0 0 14 3 STEFFLER Devin D 185 80 14.07.00 R Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie 0 0 0 0 32 WOLF Bernd D 178 84 23.02.97 L EHC Kloten (SUI) 115 4 17 62 14 ZÃœNDEL Kilian D 180 80 17.01.01 R Moser Medical Graz99ers 74 2 8 26 18 HARNISCH Tim F 179 81 18.04.01 L Moser Medical Graz99ers 23 4 3 27 27 HUBER Paul F 193 101 10.06.00 L Moser Medical Graz99ers 76 9 3 16 15 KAINZ Lukas F 184 83 02.09.95 L Moser Medical Graz99ers 57 4 12 10 28 MAXA Felix F 187 93 14.11.97 L EC iDM WÃ¤rmepumpen VSV 52 2 3 14 25 NEUBAUER Henrik F 183 90 15.04.97 R Steinbach Black Wings Linz 26 1 4 0 9 NEUMANN Johannes F 175 82 10.05.06 L RÃ¶gle BK (SWE) 0 0 0 0 7 NISSNER Benjamin F 181 80 30.11.97 L EC Red Bull Salzburg 51 8 10 24 19 ROHRER Vinzenz F 178 73 09.09.04 R ZSC Lions (SUI) 33 7 7 43 10 SCHWINGER Simeon F 182 75 07.10.97 L EC-KAC 39 2 0 20 16 VAN EE Finn F 180 83 12.01.03 L EC-KAC 2 0 0 0 22 WALLENTA Elias F 182 85 04.01.99 L EC iDM WÃ¤rmepumpen VSV 7 0 1 0 6 WALLNER Leon F 185 88 01.07.02 R EV spusu Vienna Capitals 23 4 3 2 21 WASCHNIG David F 180 79 24.04.07 L EC-KAC 0 0 0 0 183,4 84,1 25.01.00 743 51 77 321

