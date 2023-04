Ã–sterreichs Goalie Bernhard Starkbaum: â€žVon Schuss zu Schuss besser werdenâ€œ

Wien. (PM ÖEHV) Er lebt im Moment, er arbeitet im Moment und er blickt auf den Moment – Bernhard Starkbaum, gegen Deutschland vergangenen Samstag zum...

Im Interview lässt Österreichs Nummer 1 die Saison Revue passieren, spricht über das Nationalteam und darüber, sein Wissen an die nächsten Generationen weiterzugeben. Am Donnerstag testet Starkbaum mit dem Nationalteam in der Wiener Steffl Arena gegen Tschechien, 18:30 Uhr live auf ORF SPORT +. Tickets sind über den ÖEHV-Ticketshop erhältlich. Am Samstag folgt das Retourmatch in Brünn (CZE), ORF SPORT + überträgt um 16:00 Uhr live.

Im Penaltyschießen war Bernhard Starkbaum gegen Deutschland nicht zu überwinden und wurde zum Man of the Match gekürt,

Bernhard, mit den spusu Vienna Capitals bist du heuer bis ins Halbfinale der win2day ICE Hockey League vorgedrungen. Hat man die gesteckten Saisonziele erreichen können?

Bernhard Starkbaum: „Nach Platz sechs im Grunddurchgang, verlief das Viertelfinale gegen Die Haie eigentlich so, wie wir das geplant hatten. Leider war im Halbfinale gegen Bozen Schluss, aber wir konnten die Spiele eng halten und man hat gesehen, dass wir als Team mit vielen einheimischen Spielern gegen ein Topteam mit vielen Legionären mithalten können.“

Wie sieht es mit dir persönlich aus? Welche Ziele setzt du dir jeweils für die Saison oder jetzt für das Nationalteam?

Bernhard Starkbaum: „Mein Ziel ist immer nur der Moment. Das kann ich beeinflussen. Schon an das dritte oder vierte Spiel zu denken bringt nichts und ist die falsche Einstellung. Ich probiere mich von Training zu Training, von Schuss zu Schuss zu verbessern. Das Ziel ist, vorbereitet zu sein, wenn der Schuss kommt, nicht zu viel vorausdenken, im Moment bleiben und meinen Job zu erfüllen.“

Du hast in deiner langen Karriere bereits viel erlebt, hast vier Jahre in Schweden gespielt, wurdest 2018 Meister mit Red Bull Salzburg, warst kurze Zeit in der Schweiz aktiv und bist nun seit Dezember 2018 bei den spusu Vienna Capitals. Welche Rolle übst du innerhalb der Mannschaft aus?

Bernhard Starkbaum: „Ich sehe mich als Teil der Mannschaft. Ich habe sicher schon einiges erlebt, versuche aber stets authentisch zu sein. Egal ob ein Spieler jung oder arriviert ist, einheimisch oder ein Import – ich bin ehrlich und sage meine Meinung. Und natürlich versuche ich immer das Beste für das Team herauszuholen, mit einer positiven Einstellung und Trainingseifer voranzugehen und meinen Teil im Team beizutragen.“

Seit letzter Woche hat sozusagen die letzte Saisonphase für dich begonnen. Mit dem Nationalteam steht man mitten in der Vorbereitung auf die WM 2023. Kommst du nach wie vor gerne zum Nationalteam?

Bernhard Starkbaum: „Ja. Ich spiele immer gerne für das Nationalteam. Ich finde es gibt teilweise nichts Schöneres als die Bundeshymne zu hören und gegen die besten Nationen und Spieler der Welt zu spielen, sich mit ihnen zu messen. Da gehört eine gute Vorbereitung dazu, sonst kannst du nicht bestehen.“

Was steht nach der WM an?

Bernhard Starkbaum: „Da heißt es zunächst mal runterkommen, mehr Zeit für die Familie haben, die jetzt schon in den Playoffs weit hintenanstehen musste. Auch jetzt bin ich jeweils nur kurze Abschnitte zuhause. Ich freue mich einfach Zeit mit den Kindern verbringen zu können, werde mal alles sacken lassen und die Saison ordentlich beenden. Im Sommer steht dann mein Trainingscamp für Kinder und Jugendlich an auf das ich mich selbst vorbereiten muss und auch organisatorisch alles vorzubereiten habe.“

Was hast du dir zum Ziel gesetzt mit dem Trainingslager für heranwachsende Torhüter? Welche Vision verfolgst du?

Bernhard Starkbaum: „Mein Ziel ist es, junge, österreichische Torhüter zu fördern. Ich denke wir haben in der Hinsicht ein Loch in Österreich. Da ist viel Aufholbedarf. Es soll lehrreich für die Kids über die Bühne gehen, für alle Seiten erfolgreich sein und es soll natürlich auch Spaß machen. Es geht darum, die Technik von Grund auf zu vermitteln, alle Details durchzugehen – von der Grundstellung über die Basics bis hin zu den Bewegungsabläufen, die in einem Spiel vollkommen automatisiert ablaufen sollten. Ich habe mich bewusst für die letzte Juliwoche (Anm. das Camp wird von 24. – 28. Juli in der Steffl Arena in Wien abgehalten) im Sommer entschieden, da während der Saison für Torhüter wenig Zeit besteht an der Technik und anderen Dingen zu arbeiten. Daher ist es wichtig, dass man im Sommer mit dem Eislaufen beginnt und so früh wie möglich alle Details verinnerlicht, die nachher im Spiel einen großen Unterschied ausmachen können. Das will ich den Kindern und Jugendlichen vermitteln und wer Interesse hat, kann sich über meine Website unter www.bsgoaliecoaching.at informieren und direkt anmelden. Das Camp ist für Torhüter ab der U8 ausgelegt und geeignet.“

Update Kader

Benjamin Baumgartner fällt kurzfristig für das aktuelle Teamcamp und die beiden Testspiele gegen Tschechien aus, da er noch eine Blessur ausheilt.

Kader WM-Vorbereitungswoche #4

# Name Vorname Pos Größe Gewicht Geb. Datum R/L Verein GP G A PIM 30 KICKERT David GK 188 81 16.03.94 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 84 0 0 2 31 MADLENER David GK 187 88 31.03.92 L Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 63 0 0 4 29 STARKBAUM Bernhard GK 186 91 19.02.86 L EV spusu Vienna Capitals 145 0 0 12 1 VORAUER Florian GK 187 79 09.12.99 L EC-KAC (AUT) 9 0 0 0 20 BRUNNER Nico D 181 78 17.09.92 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 37 0 0 0 28 KIRCHSCHLÄGER Erik D 178 79 04.02.96 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 64 2 8 10 8 LINDNER Luis D 180 71 16.05.01 L American International College (USA) 9 0 1 2 12 MAIER David D 187 85 12.01.00 R EC-KAC (AUT) 42 1 6 47 25 NICKL Thimo D 188 80 04.12.01 R AIK Stockholm (SWE) 11 0 1 15 5 REINBACHER David D 189 85 25.10.04 R EHC Kloten (SUI) 2 0 1 0 24 STRONG Steven D 183 87 16.02.93 L EC-KAC (AUT) 50 6 2 26 13 WIMMER Philipp D 193 93 13.12.01 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 19 0 1 27 32 WOLF Bernd D 178 84 23.02.97 L HC Lugano (SUI) 62 2 11 32 14 ZÜNDEL Kilian D 179 80 17.01.01 R HC Ambri-Piotta (SUI) 39 2 4 16 26 ACHERMANN Oliver F 195 93 16.01.94 R HC La Chaux-de-Fonds (SUI) 16 1 2 0 10 BALTRAM Florian F 180 81 25.03.97 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 19 1 5 4 15 FELDNER Nico F 188 88 11.10.98 R Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) 22 4 2 4 6 GAFFAL Stefan F 182 80 24.11.96 R Steinbach Black Wings Linz (AUT) 21 2 4 2 17 GANAHL Manuel F 182 81 12.07.90 L EC-KAC (AUT) 126 23 24 105 21 HAUDUM Lukas F 183 84 21.05.97 L EC-KAC (AUT) 89 21 23 36 27 HUBER Paul F 193 101 10.06.00 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 22 3 0 4 4 KRAUS Nikolaus F 182 81 21.11.96 L EC-KAC (AUT) 8 0 0 6 7 MAXA Felix F 187 90 14.11.97 L EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 25 2 2 12 19 NEUBAUER Henrik F 183 90 15.04.97 R Eishockeyclub Zeller Eisbären (AUT) 5 1 2 0 9 ROMIG Emilio F 175 81 19.09.92 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 7 1 0 10 22 SCHWINGER Simeon F 182 75 07.10.97 L EC-KAC (AUT) 28 2 0 16 23 THALER Lucas F 180 76 21.01.02 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 13 6 3 27 11 WALLNER Leon F 184 82 01.07.02 R Söertälje SK (SWE) 6 0 0 0 16 ZWERGER Dominic F 183 93 16.07.96 L HC Ambri-Piotta (SUI) 51 13 14 29 ∅ 184,2 84,03 25,7 1.094 93 116 448