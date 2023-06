Österreichs David Reinbacher bei NHL Scouting Combine im Fokus

Wien. (PM ÖEHV) Österreichs NHL-Prospect David Reinbacher war einer von rund 100 Spielern, der vergangene Woche in Buffalo zum NHL Scouting Combine geladen war....

Wien. (PM ÖEHV) Österreichs NHL-Prospect David Reinbacher war einer von rund 100 Spielern, der vergangene Woche in Buffalo zum NHL Scouting Combine geladen war.

Dort stand der 18-Jährige sämtlichen Topteams Rede und Antwort und stellte seine Fitness bei den insgesamt zwölf Stationen unter Beweis. David Reinbacher wird für den diesjährigen Draft, der am 28./29. Juni in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee stattfindet, als First Round Pick gehandelt.

„Es war eine wirklich tolle Zeit“, schwärmt David Reinbacher von der vergangenen Woche und gibt Einblicke in den stressigen Alltag: „Jeden Tag Interviews, Medientermine und die Tests, das ist nicht ganz ohne.“

Sämtliche Topteams luden den 1,89m großen Verteidiger zum Interview. Und diese fallen wahrlich unterschiedlich aus wie David Reinbacher verrät: „Ein Team stellte Fragen zum zweiten Weltkrieg und zu Bankautomaten, bei einem anderen hat man ausschließlich Spiele gespielt. Bei jedem Team war es ein wenig anders.“

Feedback bekam der beim EHC Kloten in der Schweiz engagierte Reinbacher noch keines: „Bis jetzt habe ich noch nichts erfahren. Ich hatte Großteils ein gutes Gefühl nach den Interviews.“

Die Zeit in Buffalo und den Austausch mit den Alterskollegen hat er jedenfalls genossen: „Man lernt neue Leute kennen und es war interessant sich mit Spielern wie Leo Carlsson oder Connar Bedard auszutauschen. Und natürlich ist es großartig, wenn eine Legende wie Steve Yzerman vor einem steht und man kann mit ihm reden.“

Von nun weg heißt es warten, und zwar exakt zwei Wochen. Am 28./29. Juni steigt in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee der diesjährige NHL Draft.

Die vorläufige Draft-Reihenfolge

1. Chicago Blackhawks

2. Anaheim Ducks

3. Columbus Blue Jackets

4. San Jose Sharks

5. Montreal Canadiens

6. Arizona Coyotes

7. Philadelphia Flyers

8. Washington Capitals

9. Detroit Red Wings

10. St. Louis Blues

11. Vancouver Canucks

12. Arizona Coyotes (von Ottawa Senators)

13. Buffalo Sabres

14. Pittsburgh Penguins

15. Nashville Predators

16. Calgary Flames

17. Detroit Red Wings (von New York Islanders via Vancouver Canucks)

18. Winnipeg Jets

19. Chicago Blackhawks (von Tampa Bay Lightning)

20. Seattle Kraken

21. Minnesota Wild

22. Columbus Blue Jackets (von Los Angeles Kings)

23. New York Rangers

24. Nashville Predators (von Edmonton Oilers)

25. St. Louis Blues (von Toronto Maple Leafs)

26. San Jose Sharks (von New Jersey Devils)

27. Colorado Avalanche

28. Toronto Maple Leafs (von Boston Bruins via Washington Capitals)

29. St. Louis Blues (von Dallas Stars via New York Rangers)

30. Carolina Hurricanes

31. Florida Panthers

32. Vegas Golden Knights

