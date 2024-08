Ã–sterreichisch-schweizerisches Meisterduell geht an ZÃ¼rich

Zell am See. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg unterlag beim Red Bulls Salute 2024 in Zell am See im zweiten Halbfinalspiel...

Zell am See. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg unterlag beim Red Bulls Salute 2024 in Zell am See im zweiten Halbfinalspiel gegen den Schweizer Meister ZSC Lions mit 0:3 und trifft nun im kleinen Finale auf den Schwesternclub aus München. Nach dem 0:3-Rückstand im ersten Abschnitt kamen die Red Bulls stark in die Partie und lieferten den Schweizern einen großen Kampf. Am Ende aber blieb es beim 3:0-Erfolg der Lions, die nun im Finale ihren insgesamt zweiten Turniersieg holen können. Spielverlauf

Der Beginn der Partie stand für die Red Bulls (ohne Thomas Raffl, Ali Wukovits und Troy Bourke) unter keinem guten Stern. Noch in der ersten Minute wurde Zürichs Sven Andrighetto freigespielt und netzte aus spitzem Winkel ein. Es entwickelte sich sofort ein rassiges Spiel auf Augenhöhe, in dem aber neuerlich die Schweizer trafen. Salzburgs Torhüter Atte Tolvanen hatte bei dem verdeckten und abgefälschten Schuss von Dean Kukan keine Chance (8.). Obwohl die Salzburger immer dranblieben und auch einige Chancen erarbeiteten, legten die Schweizer vor der Pause noch einen drauf, Denis Malgin verwertete einen Alleingang zur 3:0-Führung nach 20 Minuten. Im zweiten Abschnitt investierten die Salzburger mehr in das Offensivspiel und verlagerten die Partie nun Großteils in die Angriffszone. Die Chancen wurden deutlich besser, aber Zürichs Goalie Robin Zumbühl hielt seinen Leuten mit guten Reaktionen den Rücken frei. Man hatte den Eindruck, dass die Salzburger erst im zweiten Abschnitt richtig im Spiel drin und nun auch ebenbürtig mit dem ZSC waren. Mehrere Male war die Scheibe fast drin, sollte aber im zweiten Abschnitt die Torlinie nicht überqueren. Die Red Bulls setzten Zürich auch im Schlussdrittel unter Druck, aber die Schweizer hatten das Spiel jetzt wieder mehr geöffnet, so dass es regelmäßig in beide Richtungen ging. Die Red Bulls mussten sich jede Chance hart erarbeiten, da sich die Lions jetzt auch defensiv stark machten und auf Konter lauerten. Die Red Bulls hielten das Tempo bis zum Schluss enorm hoch, wurden aber nicht mehr für ihren sehenswerten Einsatz belohnt. Das Ergebnis aus dem ersten Drittel war zugleich der Endstand, der ZSC Lions gewann 3:0 gegen Salzburg. Am Samstag, dem zweiten Turniertag, begegnen sich die beiden Red Bull-Teams aus Salzburg und München – übrigens zum ersten Mal in der Turniergeschichte – im Spiel um Platz 3 (15:00 Uhr). Um 19:00 Uhr steigt das Finale zwischen den Växjö Lakers und dem ZSC Lions. Statement Oliver David „Nach dem Start mit drei Gegentoren im ersten Drittel haben wir in unseren Rhythmus gefunden. Ab dem zweiten Durchgang waren wir wirklich da und haben das Spiel verändert, lediglich getroffen haben wir nicht. Morgen haben wir die nächste Chance gegen München auf ein Top-Spiel und wollen auf den Punkt vorbereitet sein.“ Red Bulls Salute 2024

EC Red Bull Salzburg – ZSC Lions 0:3 (0:3, 0:0, 0:0) Tore

0:1 | 00:53 | Sven Andrighetto

0:2 | 07:52 | Dean Kukan

0:3 | 12:34 | Denis Malgin Solo Zuschauer: 1.500

2569 Die DEL2 und ihr neuer TV-Partner Sportdeutschland haben die Preisstruktur für die Saison 24/25 veröffentlicht. Ein Einzelspiel kostet 8,90 Euro, der Saisonpass 449 Euro. Sind die Preise angemessen? Ja, die Preise sind okay. Alles hat halt seinen Preis. Nein, das ist zu teuer. Das ist schwer zu beurteilen.