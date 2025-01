Ã–sterreich will in Oslo mit jungem Team fÃ¼r Furore sorgen

Wien. (PM ÖEHV) In Oslo (NOR) bestreitet ein im Schnitt unter 23 Jahren junges Nationalteam das Viernationenturnier mit Frankreich, Dänemark und Norwegen. Erstmals mit dabei Neo-Österreicher Atte Tolvanen, Schweden-Legionär Benedikt Oschgan und Luca Erne.

Aufgrund von Verletzungen, Erkrankungen, wie auch zur Schonung einiger Routiniers, erhalten zahlreiche aufstrebende Spieler kommende Woche die Chance, sich im Nationalteam zu beweisen und zu empfehlen. Mit den beiden Torhütern Benedikt Oschgan und Atte Tolvanen, sowie dem Stürmer der Pioneers, Luca Erne, finden sich drei Debütanten im Aufgebot für das Viernationenturnier in Oslo.

In der norwegischen Hauptstadt trifft man am Freitag zunächst auf Frankreich und je nach Ausgang der Partie am Samstag auf den Sieger/Verlierer aus Norwegen vs. Dänemark. Abgesehen von Oschgan und Gregor Biber treten dabei ausschließlich Spieler aus der heimischen win2day ICE Hockey League aufs Eis.

Head Coach Roger Bader: „Ich freue mich schon sehr darauf, diese junge Truppe performen zu sehen. Wir haben uns entschieden, mit diesem jungen Kader in den Februar Break zu gehen und die Gelegenheit zu nutzen, um zu sichten. Jeder Spieler, der ins Nationalteam einberufen wird, hat bei mir die Chance auf eine WM-Teilnahme. Die Spieler können sich in Oslo für die nächsten Aufgaben empfehlen und ihre Visitenkarte hinterlegen. Zugleich wollen wir einigen arrivierten Spielern auch eine Pause gönnen inmitten dieser intensiven Saison.“

Auch wenn der Roster äußerst jung ist, so finden sich darin sehr wohl auch Routiniers und WM-erfahrene Spieler wieder, wie Nico Brunner, Nico Feldner, Paul Huber, Thimo Nickl, Paul Stapelfeldt oder Henrik Neubauer.

„Wir wollen einmal mehr mit geradlinigem, schnellem Eishockey überzeugen. Mit Frankreich, Dänemark und Norwegen treffen wir auf drei gestandene A-Nationen, die zum Teil in der Weltrangliste vor uns liegen. Unser Ziel ist, uns so oft wie möglich mit Nationen zu messen, die im Ranking vor uns sind, damit wir den nächsten Schritt machen können und in der Vorbereitung an das Niveau herankommen, das es bei einer WM braucht“, so Roger Bader.

IIHF Februar Break 2025

– 09. Februar 2025, Oslo (NOR)

Frankreich vs. Österreich

Fr., 07. Februar 2025, 15:00 Uhr

Norwegen/Dänemark vs. Österreich

Sa., 08. Februar 2025, tba

Kader

Name Vorname Pos Größe Gewicht Geburtsdatum R/L Verein GP G A PIM Alter 30 KICKERT David GK 188,0 81,0 16.03.1994 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 106 0 0 2 30 1 OSCHGAN Benedikt GK 186,0 80,0 05.07.2005 L Växjo Lakers HC (SWE) 0 0 0 0 0 31 TOLVANEN Atte GK 182,0 84,0 23.11.1994 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 0 0 0 0 0 5 BIBER Gregor D 191,0 88,0 09.08.2006 L Rögle BK (SWE) 5 0 0 0 18 20 BRUNNER Nico D 181,0 78,0 17.09.1992 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 61 1 1 2 32 4 KLASSEK Thomas D 183,0 86,0 18.02.2005 L EC-KAC (AUT) 4 0 0 2 19 8 NICKL Thimo D 188,0 80,0 04.12.2001 R EC-KAC (AUT) 34 1 2 23 23 3 SABLATTNIG Tobias D 183,0 79,0 14.05.2003 L EC-KAC (AUT) 4 0 0 0 21 23 SCHNETZER Ramon D 178,0 83,0 12.08.1996 L Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 48 1 3 12 28 26 STAPELFELDT Paul D 197,0 100,0 20.09.1998 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 24 0 0 10 26 14 WÜRSCHL Niklas D 180,0 76,0 28.08.1999 R Steinbach Black Wings Linz (AUT) 9 0 0 8 25 19 BÖHM Mathias F 190,0 91,0 17.04.2003 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 7 0 0 4 21 10 ERNE Luca F 193,0 95,0 26.01.2004 R Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 0 0 0 0 21 7 FELDNER Nico F 188,0 91,0 11.10.1998 R Steinbach Black Wings Linz (AUT) 41 7 4 6 26 13 HARNISCH Tim F 179,0 81,0 18.04.2001 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 22 4 3 27 23 27 HUBER Paul F 193,0 101,0 10.06.2000 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 55 4 1 10 24 15 KAINZ Lukas F 184,0 83,0 02.09.1995 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 37 2 9 8 29 22 LANZINGER Benjamin F 174,0 78,0 25.01.2000 R Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 2 0 0 0 25 24 MAXA Felix F 187,0 93,0 14.11.1997 L Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 43 2 3 14 27 11 NEUBAUER Henrik F 183,0 90,0 15.04.1997 R Steinbach Black Wings Linz (AUT) 24 1 4 0 27 2 OBERSTEINER Daniel F 177,0 79,0 02.02.1998 L EC-KAC (AUT) 12 1 1 0 26 17 REBERNIG Maximilian F 192,0 96,0 03.09.2000 L Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 8 0 1 8 24 16 WALLENTA Elias F 181,0 77,0 04.01.1999 L Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 2 0 0 0 26 9 WALLNER Leon F 185,0 88,0 01.07.2002 R EV spusu Vienna Capitals (AUT) 14 3 0 2 22 Ø 185,1 85,8 22,6 562 27 32 138

2025 IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP

Mai 2025 – 25. Mai 2025, Stockholm (SWE) und Herning (DEN)

Gruppe A, Stockholm: Kanada, Finnland, Frankreich, Lettland, Slowakei, Schweden, Österreich, Slowenien

Gruppe B, Herning: Tschechien, Dänemark, Deutschland, Kasachstan, Norwegen, Schweiz, USA, Ungarn

Österreich vs. Finnland

Fr., 09. Mai 2025, Globe Arena, 16:20 Uhr

Schweden vs. Österreich

Sa., 10. Mai 2025, Globe Arena, 16:20 Uhr

Österreich vs. Slowakei

Mo., 12. Mai 2025, Globe Arena, 16:20 Uhr

Kanada vs. Österreich

Do., 15. Mai 2025, Globe Arena, 20:20 Uhr

Österreich vs. Frankreich

Fr., 16. Mai 2025, Globe Arena, 16:20 Uhr

Slowenien vs. Österreich

So., 18. Mai 2025, Globe Arena, 16:20 Uhr

Lettland vs. Österreich

Di., 20. Mai 2025, Globe Arena, 12:20 Uhr

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV