Österreich verliert erstes Kräftemessen mit Tschechien 1:5

Wien. (PM ÖEHV) Die Sieg-Niederlagen-Bilanz nach dem vierten Spiel in der WM-Vorbereitung lautet damit 2:2. Donnerstagabend musste sich die ÖEHV-Auswahl dem siebenfachen Weltmeister Tschechien vor 4.000 Fans in der Wiener Steffl Arena 1:5 geschlagen geben.

Freitag, 17:00 Uhr Jihlava (CZE), folgt der zweite Test gegen unsere Nachbarn. Ein besonderer Abend war das Duell trotz Niederlage von Leon Kolarik, der bei seinem Nationalteam-Debüt das zwischenzeitliche 1:3 (32. Minute) erzielte. Nach dem Doppel gegen Tschechien trifft man in einer Woche zweimal auf Deutschland, am 9. Mai erfolgt in Klagenfurt das letzte Testspiel vor der WM 2026 gegen Slowenien. Tickets für die Heimspiele sind über den ÖEHV-Ticketshop erhältlich.

Österreich hatte in den ersten 20 Minuten zu kämpfen. Wie erwartet kamen unsere Nachbarn mit viel Tempo, ließen die Scheibe gut laufen und störten früh im Angriffsdrittel. In der 5. Minute war Atte Tolvanen schließlich erstmals geschlagen, nachdem Michael Spacek einen Schuss von Filip Pyrochta unhaltbar abfälschte. Keine drei Minute später sorgte Dominik Kubalik mit einem satten Schuss für das 2:0 der Gäste.

Erstmals richtig gefährlich wurde Österreich gegen Ende des Drittels, als man in Überzahl einige gute Chancen kreierte. Im zweiten Drittel konnte man das Tempo der Tschechen deutlich besser mitgehen, spielte direkter und brachte die Scheibe immer wieder in die Angriffszone. Doch zunächst sollte nochmals Tschechien anschreiben. Eine Strafe gegen Lucas Thaler nutzte man zum 3:0.

Kurz darauf ließ Leon Kolarik, der sein erstes A-Länderspiel bestritt, sein Talent aufblitzen und brachte sein Team nach Vorarbeit von Ian Scherzer aufs Scoreboard. Nun war man endgültig im Spiel angelangt, scheiterte in der Folge nur knapp am Anschlusstreffer.

Das Momentum blieb zudem auf Seiten des Weltmeisters von 2024. In der 43. Minute fälschte Thomas Klassek den Schuss von Filip Kral unglücklich ab, der über Tolvanen ins Tor sprang. Österreichs Schlussmann setzte sich über die gesamten 60 Minuten gut in Szene, verzeichnete kurz vor Spielende gegen den allein heranstürmenden Daniel Vozelinek einen Big Save, der allerdings nochmals an die Scheibe kam und den 1:5-Endstand erzielte.

Freitag, 17:00 Uhr, folgt das Retourspiel in Jihlava. Kommende Woche empfängt man am 30. April in Zell am See Deutschland, spielt am 2. Mai in Garmisch-Partenkirchen das Retourspiel und beendet die Vorbereitung am 9. Mai in Klagenfurt gegen Slowenien.

Head Coach Roger Bader: „Das Ergebnis entspricht ungefähr der Leistungsfähigkeit der beiden Mannschaft. Vielleicht war ein Tor zu viel, das etwas kurios gefallen ist. Tschechien ist brutal stark. Sie sind sehr schnell, verfügen über starke Skills. Das war auch zu erwarten. Ihre Spieler spielen alle in europäischen Topligen. Sehr beeindruckend war ihr schnelles Umschaltspiel. Wir sind dann im Verlauf des Spiels besser reingekommen in die Zweikämpfe. Spiele gegen solche Mannschaften machen uns besser, auch wenn wir sie verlieren.“

Leon Kolarik: „Das war ein sehr gutes Gefühl, in der Heimat gleich im ersten Spiel den ersten Treffer zu erzielen. Wir haben die ersten 20 Minuten etwas verschlafen, dann rennt man gleich einem 0:2 hinterher gegen Tschechien mit ihrer Klasse. Wir haben in der Kabine gesagt, dass wir simpler spielen müssen, die Scheibe tief bringen müssen. Das ist uns auch ganz gut gelungen.“

WM-Vorbereitung

Österreich vs. Tschechien 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Do., 23. April 2026, 19:00 Uhr, Steffl Arena Wien

Torschütze Österreich: Leon Kolarik (32.)

Torschützen Tschechien: Michael Spacek (5.), Dominik Kubalik (8.), Daniel Tomasek (31.), Filip Kral (43.), Daniel Vozelinek (56.)

Game Sheet

Tschechien vs. Österreich

Fr., 24. April 2026, 17:30 Uhr, Jihlava (CZE)

Weitere WM-Vorbereitung

30.04., 19:00 Uhr, Zell am See: Österreich vs. Deutschland

02.05., 17:00 Uhr, Garmisch-Partenkirchen (GER): Deutschland vs. Österreich

09.05., 16:20 Uhr, Klagenfurt: Österreich vs. Slowenien