Ã–sterreich verliert ersten Test gegen Lettland nach PenaltyschieÃŸen

Wien. (PM ÖEHV) Der Auftakt in die Testspielserie in der Vorbereitung auf die WM 2024 kann trotz Niederlage getrost als Erfolg bezeichnet werden.

Gegen Lettland brachten Leon Wallner (16.) und Julian Metzler (43.) Österreich zweimal in Führung. Im Penaltyschießen war der Treffer von Emilio Romig zu wenig, da die Letten zwei Versuche verwerteten. Freitag, 18:00 Uhr live auf LIVE.eishockey.at, folgt der zweite Test gegen den Bronzemedaillengewinner der WM 2023.

Österreich startete mit David Madlener im Tor und Thomas Höneckl als Backup. Linie 1 setzte sich aus Dominique Heinrich, Kilian Zündel, Emilio Romig, Lukas Kainz und Nico Feldner zusammen, Linie 2 bildeten Ramon Schnetzer, Gerd Kragl, Maximilian Rebernig, Felix Maxa und Senna Peeters, Linie 3 Bernhard Posch, Gregor Biber, Ian Scherzer, Leon Wallner und Mathias Böhm, Linie 4 Michael Kernberger, Patrick Söllinger, Lukas Bär, Niklas Bretschneider und Julian Metzler.

Über die gesamten 60 Minuten konnte das Team von Head Coach Roger Bader Akzente setzen, hatte speziell im ersten Drittel das Forechecking der Letten gut unter Kontrolle. Leon Wallner brachte Österreich dann in der 16. Minute in Führung.

Im Mitteldrittel erhielt Lettland Oberhand, erspielte sich vermehrt Chancen und kam in der 26. Minute zum Ausgleich. Die Österreicher warfen sich in dieser Phase in jeden Schuss, unterstützten David Madlener im Tor wo sie nur konnten.

Das Schlussdrittel gestaltete sich offen. Julian Metzler brachte sein Team nach Vorarbeit von Lukas Bär erneut in Führung. Doch diese hielt nur etwas mehr als zwei Minuten. Gegen Ende der regulären Spielzeit hatte Österreich nochmals eine gute Chance auf den Sieg, war auch in der Overtime die bessere Mannschaft.

Doch die Entscheidung musste im Penaltyschießen fallen und da war der Treffer von Emilio Romig am Ende zu wenig.

Head Coach Roger Bader: „Abgesehen von dem zehnminütigen Hänger im Mitteldrittel bin ich mit dem Spiel sehr zufrieden. Vor allem wenn man bedenkt, mit was für einer jungen Mannschaft wir hier angetreten sind und dass einige ihr letztes Spiel vor drei bis fünf Wochen bestritten. Am Schluss ist es natürlich schade, dass wir nicht gewonnen haben. Morgen werden nun jene beiden Spieler zum Einsatz kommen, die heute auf der Tribüne Platz genommen haben, Thomas Klassek und Armin Preiser. Im Tor werden wir mit Thomas Höneckl beginnen und mit Max Zimmermann als Backup.

David Madlener, Player of the Match: „Wir sind sehr gut aus der Kabine gestartet, haben gleich von Anfang an Druck machen und uns Chancen erarbeiten können. Im Mitteldrittel konnte Lettland dann viel Druck ausüben. Da haben sie gezeigt, dass sie eisläuferisch sehr gut sind und haben die Scheibe häufig sehr tief gebracht. Die Jungs haben defensiv sehr gut gearbeitet und wir waren in der Overtime aus meiner Sicht die bessere Mannschaft. Im Penaltyschießen ist immer etwas Glück dabei, aber am Ende des Tages haben wir uns verdient diesen Punkt geholt.“