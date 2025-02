Ã–sterreich verliert beim Vier-Nationen-Turnier in Oslo gegen DÃ¤nemark mit 1:6

Österreich Herreneishockey Nationalteam musste am Samstag beim Vier-Nationen-Turnier in Oslo im Spiel um Platz drei gegen Dänemark eine 1:6-Niederlage hinnehmen. Das Tor für die ÖEHV-Auswahl erzielte Nico Feldner (44.).

Head Coach Roger Bader ließ im Match gegen Dänemark Goalie David Kickert im Tor beginnen, als Back Up fungierte Benedikt Oschgan. Die Dänen sorgten in den ersten Minuten für einen druckvollen Start und hatten früh eine Überzahl, in der sich die ÖEHV-Auswahl schadlos hielt. Nach der besten Chance für Österreich durch Felix Maxa, der an Keeper Frederik Dichow Nissen scheiterte und einem Big Save durch Kickert im Gegenzug, lag Dänemark in der zwölften Minute mit 1:0 voran: Anton Linde traf nach einem idealen Zuspiel von KAC-Stürmer Mathias From mit einem platzierten Schuss. Gegen Ende des ersten Abschnitts hatte Österreich das zweite Unterzahl-Spiel zu absolvieren, hielt aber den knappen Rückstand.

Gleich zu Beginn des zweiten Drittels rettete David Kickert mit einer weiteren guten Abwehr. Beim 0:2 hatte der Keeper keine Chance, Kristian Jensen traf nach einer schönen Kombination mit zwei Pässen aus kurzer Distanz (29.). Dänemark legte nach und kam durch Malte Setkov, der einen Rebound verwertete, zum 3:0 (33.). Knapp zwei Minuten vor Drittelende hatte Paul Huber die große Chance auf den ersten rot-weiß-roten Treffer, Frederik Dichow Nissen wehrte famos ab. In der Schlussminute hatte Österreich eine weitere Unterzahl. Joachim Blichfeld stellte mit einem satten Schuss 29 Sekunden vor der zweiten Sirene auf 4:0 (40.). Im letzten Drittel schrieb Österreich an, Nico Feldner verkürzte aus spitzem Winkel zum 1:4 (44.). Österreich gelang keine Wende mehr im Spiel, die Dänen zogen mit einem Doppelschlag weiter davon. Jerry Välipirtti fälschte die Scheibe mit dem Körper zum 5:1 ab, die Referees gaben den Treffer nach Video-Studium (49.). 51 Sekunden später erhöhte Christopher Frederiksen auf 6:1 (50.), das war zugleich der Endstand.

Head Coach Roger Bader: „Wir wussten im Vorfeld des Turniers, dass es sehr schwer werden wird mit unserer jungen, unerfahrenen Truppe, ein Spiel zu gewinnen. Im Vergleich zum Deutschland Cup im November haben wir zehn Spieler ausgetauscht. Es sind alles talentierte Spieler, Herausforderer, die allerdings bei ihren Vereinen großteils in der vierten Linie stehen und mit dem Niveau hier teilweise überfordert waren. Gestern gegen Frankreich hatten wir durchaus Möglichkeiten, heute war Dänemark besser, das müssen wir anerkennen. Dennoch sind die Ergebnisse in Summe zu hoch ausgefallen. Das erste Drittel war relativ ausgeglichen, wie auch das Schlussdrittel. Im Mitteldrittel war Dänemark stärker, da hatten wir erneut zehn Minuten, in denen wir drei Tore bekommen haben. Die Dänen waren gut besetzt. Auf diesem Niveau werden Fehler mit Toren bestraft. Es sind wichtige Erfahrungen, die die Spieler mitnehmen, aus denen sie hoffentlich lernen. Sie haben gesehen, was es auf diesem Niveau braucht, um erfolgreich zu sein. Allein damit hat das Turnier seinen Zweck erfüllt.“

IIHF Februar Break 2025

03. – 09. Februar 2025, Oslo (NOR)

Dänemark vs. Österreich 6:1 (1:0,3:0,2:1)

Sa., 08. Februar 2025, 14:00 Uhr

Torschützen Dänemark: Anton Linde (12.), Kristian Jensen (29.), Malte Setkov (33.), Joachim Blichfeld (40./PP1), Jerry Välipirtti (49.), Christopher Frederiksen (50.)

Torschütze Österreich: Nico Feldner (44.)

Frankreich vs. Österreich 5:2 (1:1,3:1,1:0)

Fr., 07. Februar 2025, 15:00 Uhr

Torschützen Frankreich: Robin Colomban (5., 33.), , Kevin Spinozzi (35./PP1), Kévin Bozon (37./SH1), Guillaume Leclerc (56.)

Torschütze Österreich: Lukas Kainz (11./PP1, 39.)

