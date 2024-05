Ã–sterreich unterliegt Weltmeister Kanada beim ausverkauften Eishockey-Fest in Wien

Wien. (PM ÖEHV) Österreichs Herreneishockey Nationalteam verliert am Sonntag in Wien den letzten Test vor der WM in der ausverkauften Steffl Arena vor der...

Wien. (PM ÖEHV) Österreichs Herreneishockey Nationalteam verliert am Sonntag in Wien den letzten Test vor der WM in der ausverkauften Steffl Arena vor der tollen Kulisse von 7.022 Fans gegen Weltmeister Kanada mit 1:5.

Das Tor der ÖEHV-Auswahl erzielte Mario Huber (15.). Am Montag wird der endgültige WM-Kader veröffentlicht. Und dann reist die ÖEHV-Delegation am Mittwoch nach Prag, wo es am Samstag, 11. Mai ab 16:20 Uhr gegen Dänemark in die WM geht. Das Match ist live auf ORF 1 zu sehen.

Österreichs Head Coach Roger Bader schenkte beim letzten WM-Test gegen Kanada Goalie David Kickert das Vertrauen. Die Gäste lagen früh mit 1:0 voran, Ridly Greig stand plötzlich vor Goalie David Kickert frei und traf zur Führung für Kanada (3.). Danach fand Österreich offensiv gut ins Match, Ali Wukovits prüfte Kanada-Keeper Nico Daws mit einem guten Schuss. Die Kanadier waren in den ersten Minuten dominant und kamen nach einer schnellen Kombination – ausgehend vom 18-jährigen Debütanten Connor Bedard – durch Owen Power aus kurzer Distanz am langen Eck zum 2:0 (6.). Mit Fortdauer des ersten Abschnitts hatte Rot-Weiß-Rot im Angriffsdrittel sehr gute Szenen und erspielte sich auch gute Chancen. Mario Huber erzielte in dieser Phase den umjubelten Anschlusstreffer, der Stürmer schlenzte die Scheibe aus dem Slot zum 1:2 ins kurze Eck (15.). Kurz danach hatte Peter Schneider nach einem Rebound die Chance auf den Ausgleich. Österreich agierte weiterhin druckvoll und selbstbewusst, das 2:2 lag in der Luft, gelang den ÖEHV-Cracks jedoch nicht.

Das Team von Head Coach Roger Bader setzte zu Beginn des Mittelabschnitts dort fort, wo es im ersten Drittel aufgehört hatte: Mit sehenswerten Offensivaktionen. Die österreichischen Fans in der Halle reagierten mit Szenenapplaus. Leider fiel der Ausgleich in diesen ersten Minuten nicht. Der Weltmeister erhöhte danach das Tempo, Olen Zellweger nützte die erste Drangphase mit einem präzisen Schuss aus dem Slot zum 3:1 (28.). Zur Halbzeit wechselte Kanadas Head Coach André Tourigny den Torhüter, Joel Hofer stand nun im Kasten. Dann überstand Österreich sein erstes Unterzahl-Spiel. Bei der zweiten Unterzahl mussten die Österreicher das 1:4 hinnehmen, Dylan Cozens traf aus kurzer Distanz (37.). Head Coach Roger Bader zog die Challenge und ließ das Tor auf Abseits prüfen, die Referees erkannten den Treffer nach Videostudium jedoch an.

Im letzten Abschnitt musste Österreich früh ein Penaltykilling absolvieren, ließ aber keinen weiteren Treffer zu. Auch nach dem Powerplay agierten die Kanadier stark, die Defensive war im Verbund mit Goalie David Kickert gefordert und entschärfte einige gute Chancen der Ahornblätter. Dann hatte die ÖEHV-Auswahl bei ihrem ersten Überzahlspiel die Chance auf einen weiteren Treffer, Keeper Hofer war jedoch nicht zu bezwingen. Kurz nach Ablauf des Powerplays hatte Peter Schneider nach einem schnellen Pass die beste Möglichkeit auf das zweite Tor. Wenig später scheiterte auch Marco Rossi am kanadischen Schlussmann. Kurz vor dem Ende sorgte Damon Severson für den 5:1-Endstand (59.). Mario Huber wurde nach der Partie zum Best Player bei Österreich, das vom Publikum stimmungsvoll für die WM verabschiedet wurde, gewählt.

Für Kapitän Thomas Raffl war der letzte WM-Test genau das richtige Spiel, um in WM-Form zu kommen: „Gegen eine bessere Nation als Kanada kann man nicht testen, man darf nicht vergessen, dass Kanada im physischen Aspekt noch viel mehr zu bieten hat, auf der anderen Seite sind wir als neue Mannschaft zusammengekommen. Wir sind jetzt seit vier Tagen auf dem Eis, je länger das Spiel gegangen ist, umso besser haben wir zusammengefunden. Wir haben genauso Chancen erarbeitet, da hätten wir schon das eine oder andere Tor mehr verdient gehabt. Am Ende geht das Ergebnis gegen Kanada in Ordnung!“ Bevor es nach Prag geht, stehen noch zwei freie Tage an: „Natürlich fühlt es sich gut an, ein Spiel in den Beinen zu haben. Die zwei Tage brauchen wir jetzt, es wird ein hartes Turnier, am Mittwoch geht’s nach Prag und dort werden wir uns voll auf die WM einstimmen!“

ÖEHV-Stürmer Marco Rossi war mit der Partie gegen den Weltmeister zufrieden: „Wir haben gezeigt, was wir können. Es hat sehr positive Phasen gegeben, auf denen wir aufbauen können. Aber natürlich hat es auch Phasen gegeben, in denen die Kanadier gedrückt haben. Da müssen wir uns verbessern, damit wir wissen, was die Lösungen in solchen Druckphasen sind. Im Großen und Ganzen können wir aber mit breiter Brust zu WM gehen. Es ist immer gut, dass wir in der Vorbereitung gegen so einen Topgegner spielen. Das ist natürlich nicht immer einfach gegen Kanada, aber es ist wichtig, dass man so ein Spiel hat, dass man im Rhythmus drinnen ist. Wir hoffen auf einen Sieg gegen Dänemark am Anfang. Die Umstellung auf das größere Eis war sehr gut!“

WM-Vorbereitung Herren

Österreich vs. Kanada 1:5 (1:2,0:2,0:1)

So., 5. Mai 2024, 19:00 Uhr, Wien, Steffl Arena, 7.022 (ausverkauft)

Torschütze Österreich: Mario Huber (15.)

Torschützen Kanada: Ridly Greig (3.), Owen Power (6.), Olen Zellweger (28.), Dylan Cozens (37./PP1), Damon Severson (59.)