Ã–sterreich unterliegt Lettland nach hartem Kampf 0:1

Riga. (PM Ã–EHV) FÃ¼r die Gastgeber ist es die Revanche fÃ¼r das 3:4 vom Vortag.

Und wie schon 24 Stunden zuvor, lieferten sich die Ã–EHV-Auswahl und die WM-Dritten von 2023 einen intensiven Schlagabtausch, in dem sich beide den Sieg verdient hÃ¤tten. Doch diesen trug Lettland davon. Oskars Lapinskis erzielte den Siegtreffer in der 51. Minute. Weiter geht es fÃ¼r Ã–sterreich in der WM-Vorbereitung in einer Woche. Am 16. April empfÃ¤ngt man in Feldkirch Italien. Tickets sind Ã¼ber den Ã–EHV-Ticketshop erhÃ¤ltlich, ORF SPORT + Ã¼bertrÃ¤gt ab 19:00 Uhr live.

Erneut schenkte man sich gegenseitig nichts. Beide Teams hielten das Tempo hoch, kamen zu einigen guten Chancen, bei denen sich die TorhÃ¼ter, die auch beide zum Best Player gekÃ¼rt wurden, auszeichnen konnten.

Im ersten Drittel hatte Lettland etwas mehr Spielanteile, kam insgesamt zu mehr Torchancen, doch Sebastian Wraneschitz hielt die Null. Zudem hatte man sich aufgrund von drei Zeitstrafen auch im Penalty Killing auszuzeichnen. Umgekehrt konnte man zwei Powerplays im Mitteldrittel nicht nutzen, um selbst in FÃ¼hrung zu gehen.

Im Schlussabschnitt hatte dann Benjamin Nissner die FÃ¼hrung auf der Schaufel, als er alleine auf das lettische Tor stÃ¼rmte. Sein Schuss ging nur leider an die Stange. Oskars Lapinskis versetzte dann die rund 9.000 Fans in Ekstase und erzielte in der 51. Minute den Siegtreffer.

FÃ¼r die rotweiÃŸroten Cracks geht es nun zurÃ¼ck in die Heimat. In den kommenden Tagen wird Head Coach Roger Bader den Kader fÃ¼r die kommende Woche nominieren, in der man das erste Heimspiel gegen Italien in der WM-Vorbereitung bestreitet.

Mit der ersten Vorbereitungswoche zeigt sich Bader jedenfalls zufrieden: â€žAuf beiden Seiten standen viele junge Spieler am Eis, das Tempo war sehr hoch. Es waren in Summe zwei Spiele, die sowohl uns als auch den Letten helfen. Ich bin insgesamt mit der Woche sehr zufrieden. Die Spieler haben wichtige Erfahrungen gemacht und sich gut prÃ¤sentiert.â€œ

WM-Vorbereitung

Lettland vs. Ã–sterreich 3:4 (0:1, 3:3, 0:0)

Do., 9. April 2026, 18:30 Uhr, Riga (LAT)

TorschÃ¼tze Lettland: Oskars Lapinski (51.)

16.04., 19:00 Uhr, Feldkirch: Ã–sterreich vs. Italien

23.04., 19:00 Uhr, Wien: Ã–sterreich vs. Tschechien

24.04., 17:30 Uhr, Jihlava (CZE): Tschechien vs. Ã–sterreich

30.04., 19:00 Uhr, Zell am See: Ã–sterreich vs. Deutschland

02.05., 17:00 Uhr, Garmisch-Partenkirchen (GER): Deutschland vs. Ã–sterreich

09.05., 16:20 Uhr, Klagenfurt: Ã–sterreich vs. Slowenien