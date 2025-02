Ã–sterreich unterliegt Frankreich beim Vier-Nationen Turnier in Oslo mit 2:5

Oslo. (PM ÖEHV) Österreichs Herreneishockey Nationalteam musste am Freitag beim Vier-Nationen-Turnier in Oslo gegen Frankreich eine 2:5-Niederlage hinnehmen.

Lukas Kainz (11./PP1, 39.) erzielte beide Tore für Österreich. Am Samstag trifft die ÖEHV-Auswahl in der Jordal Amfi Arena beim Spiel um Platz drei auf den Verlierer der Partie Norwegen gegen Dänemark. Je nach Gegner und Beginnzeit, wird das Match auf Krone TV oder krone.at übertragen.

Die junge rotweißrote Truppe von Head Coach Roger Bader lieferte eine gute Partie ab, brachte sich aber im Unkonzentriertheiten in Bedrängnis. Vor allem im Mitteldrittel, als Frankreich binnen vier Minuten von 1:1 auf 4:1 stellte und dabei sogar einen Shorthander erzielte.

Insgesamt fiel das 2:5 am Ende zu hoch aus. Österreich spielte mit Frankreich auf Augenhöhe, feuerte 27 Schüsse ab und damit drei mehr als der Gegner. Speziell im ersten Drittel hatte man einen Überhang von 12:6-Torschüssen. Nur das Momentum konnte man nicht auf seine Seite ziehen.

Speziell im zweiten Drittel, das die Grande Nation auf die Siegerstraße bringen sollte. 1:1 stand es nach den ersten 20 Minuten. Zwischen der 33. und der 37. Minute führte Frankreich die Entscheidung herbei.

Zunächst sorgte Robin Colomban, der schon das 1:0 erzielte, mit einem abgefälschten Schuss für die neuerliche Führung der Franzosen. Zwei Minuten später nutzte man das Powerplay nach Strafe gegen Tobias Sablattnig um auf 3:1 zu stellen und schließlich fing Kevin Bozon im eigenen Drittel in Unterzahl geschickt einen Pass ab und vollendete den Konter zum 4:1.

Österreich ließ sich davon zunächst nicht aus der Ruhe bringen, nutzte das Powerplay um durch Lukas Kainz, der den Puck ins linke Kreuzeck schlenzte, auf 2:4 zu verkürzen.

Mit viel Energie ging man in die letzten 20 Minuten, setzte sich phasenweise im Angriffsdrittel fest. Lediglich der Anschlusstreffer wollte nicht fallen. Stattdessen sorgte auf der Gegenseite Guillaume Leclerc fünf Minuten vor der Schlusssirene für den 5:2-Endstand.

Head Coach Roger Bader: „Es war aus meiner Sicht ein ausgeglichenes Spiel mit einem am Ende zu hohen Sieg für Frankreich. Im ersten Drittel waren wir die bessere Mannschaft, waren stärker, sollten eigentlich in Führung liegen. Im zweiten Drittel war Frankreich besser, das muss man ihnen zugestehen. Zwischen der 33. und 37. Minute hatten wir einen Filmriss. Dennoch, der Einsatz war gut, auch wenn man gemerkt hat, dass die internationale Erfahrung fehlt. Speziell auf dieser Eisfläche, die NHL-Maße hat. Da steht man extrem unter Druck, mehr als man es im Alltag gewohnt ist. Speziell im Mitteldrittel haben wir uns vielleicht zu viel zugemutet und riskante Plays gespielt. Das hat schließlich zu Scheibenverlusten geführt. Es ist ein Lerneffekt, der uns gezeigt hat, dass wir einfacher, pragmatischer spielen müssen. Das Resultat entspricht am Ende nicht der Leistung.“

