Österreich unterliegt Finnland 2:5 und damit lebt Deutschlands Viertelfinal-Hoffnung weiter

Zürich. (PM ÖEHV / MagentaSport) Im vorletzten Gruppenspiel musste sich die ÖEHV-Auswahl dem Weltmeister und Olympiasieger von 2022 Finnland 2:5 geschlagen geben.

Die Finnen lagen zwischenzeitlich 4:0 voran, ehe Benjamin Nissner in der 44. Minute den Bann brach. Leon Wallner erzielte in der 59. Minute den 2:5-Endstand. Am Dienstag trifft man im letzten Spiel in Gruppe A in Zürich auf Titelverteidiger USA, 16:20 Uhr live auf ORF 1.

Finnland wurde in Summe seiner Favoritenrolle gerecht. Nach den ersten zehn Minuten übernahm der vierfache Weltmeister die Kontrolle, setzte sich phasenweise im Angriffsdrittel fest. Ein nicht geahndetes Foul an Tim Harnsich in der 12. Minute führte zu lauten Buhrufen in der Arena, die größtenteils rotweißrot anfeuerte.

Österreich warf sich wie schon in den Partien zuvor in jeden Schuss, verteidigte beherzt und fand auch selbst Chancen vor, wie jene von Lucas Thaler in der 16. Minute die nur knapp das Tor verfehlte. Wenig später wurde Benjamin Nissner auf die Strafbank gesetzt, begleitet unter lauten Buhrufen gegen die Entscheidung der Unparteiischen. Auch jede Aktion der Finnen wurde in diesem Powerplay mit Pfiffen quittiert, doch die zeigten sich davon unbeeindruckt und nutzten die Überzahl zum 1:0.

Kurz nach Beginn des zweiten Drittels bediente Walteri Merela seinen Teamkollegen Saku Maenalanen von hinter dem Tor, der trocken zum 2:0 einnetzte. In der 32. Minute war den Finnen beim 3:0 dann auch das Glück ein wenig hold, keine Minute späternutzte Sakari Manninen einen Rebound um auf 4:0 zu erhöhen.

Vor dem letzten Drittel schwor man sich in der Kabine nochmals ein, und strich die vier Treffer aus den Köpfen. Mit Erfolg. Benjamin Nissner durchbrach den Bann in der in der 44. Minute und traf nach Zuspiel von Dominic Zwerger zum 1:4. Nach einem Gestocher vor dem Kasten von David Kickert, stellte Finnland in der 48. Minute wieder den alten Abstand her. Leon Wallner sorgte schließlich in der 59. Minute für den 2:5-Endstand.

Zu diesem Zeitpunkt stand Vinzenz Rohrer nicht mehr auf dem Eis, der ab Mitte des Schlussdrittels geschont wurde.

Head Coach Roger Bader: „Finnland hat eine hohe Qualität mit zwölf NHL-Spielern, acht Spielern, die in der Schweiz engagiert sind und zwei weiteren, die in Schweden spielen. Dass man da mehrheitlich am Verteidigen ist, war zu erwarten. Ich bin mit meiner Mannschaft sehr zufrieden. Wir haben gut verteidigt. Wir konnten in den ersten 40 Minuten unser Umschaltspiel nicht zu Torabschlüssen bringen, das war schade. Das konnten wir im letzten Drittel deutlich verbessern. Wir wollten das letzte Drittel unbedingt gewinnen, um Moral zu tanken für das Spiel am Dienstag gegen die USA.“

Mario Huber: „Die Finnen sind eine super Mannschaft. Wir haben über 60 Minuten gutes Eishockey gezeigt, es war eine Steigerung zu gestern. Wie wir uns im letzten Drittel präsentiert haben, das war nochmals sehr positiv für uns, speziell in Hinblick auf Dienstag. Da können wir einiges mitnehmen. Gegen solche Nationen kommt man in die Situation defensiv zu spielen. Da gilt es cool zu bleiben, die Positionen einzuhalten und unser System zu spielen. Wir werden am morgigen freien Tag gut regenerieren und werden schauen, dass wir den Kopf frei kriegen. Im Hinterkopf haben wir das Entscheidungsspiel am Dienstag. So etwas hat man auch nicht alle Tage und es ist etwas Besonderes, dass wir gegen die USA noch um das Viertelfinale spielen.“

Clemens Unterweger, Spieler Österreich: „Wir sind ein eingeschworenes Team. Keiner hat uns drei Siege zugetraut. Es ist wie immer schwierig, bei Weltmeisterschaften zu punkten. Bis jetzt haben wir das wirklich souverän gemacht. Gegen die großen Nationen fehlt noch einiges. Da brauchen wir nicht reden. Aber trotzdem können wir am Dienstag gegen die USA nochmal ein gutes Spiel zeigen.“

2026 IIHF Ice Hockey World Championship

15. Mai 2026 – 31. Mai 2026, Zürich und Fribourg (SUI)

Titelverteidiger: USA

Gruppe A, Zürich: USA, Schweiz, Finnland, Deutschland, Lettland, Österreich, Ungarn, Großbritannien

Gruppe B, Fribourg: Kanada, Schweden, Tschechien, Dänemark, Slowakei, Norwegen, Slowenien, Italien

Spielplan

Finnland vs. Österreich 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)

So., 24. Mai 2026, 20:20 Uhr, Swiss Life Arena

Torschützen Finnland: Mikael Granlund (19./PP), Saku Maenalanen (24.), Jesse Puljujarvi (32.), Sakari Manninen (33.), Patrik Puistola (48.)

Torschützen Österreich: Benjamin Nissner (44.), Leon Wallner (59.)

Eishockey live bei MagentaSport und MagentaTV

IIHF WM 2026 | Gruppenphase

Montag, 25.05.2026

ab 19.30 Uhr: Deutschland – Großbritannien

Dienstag, 26.05.2026

ab 16.00 Uhr: Österreich – USA